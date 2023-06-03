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استقالة المسؤولة عن إدارة المحتوى في تويتر... هل كشفت السبب؟
علوم وتكنولوجيا
2023-06-03 | 05:39
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استقالة المسؤولة عن إدارة المحتوى في تويتر... هل كشفت السبب؟
استقالة المسؤولة عن إدارة المحتوى في تويتر
أعلنت إيلا إروين الجمعة استقالتها من منصبها كمديرة لقسم الأمان وإدارة المحتوى في تويتر، في ثاني قرار بالاستقالة من هذا المنصب منذ استحواذ إيلون ماسك على الشبكة الاجتماعية في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.
وبعد 24 ساعة تم التداول خلالها بشائعات وأنباء عن استقالة إروين، غرّدت ممازحةً الجمعة أنّ "شخصاً او اثنين لاحظا أنني تركت تويتر أمس".
وتابعت "لقد استقلت"، مضيفةً أن تجربتها مع تويتر "كانت مذهلة" وأنها "ممتنة جداً للعمل مع هذا الفريق الذي يضم أشخاصاً مندفعين ومبتكرين".
وتابعت "سأستمر في دعمكم ودعم تويتر"، من دون تطرقها إلى تفاصيل في شأن الأسباب التي دفعتها للاستقالة.
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