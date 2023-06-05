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ماذا قال الخبير غاري ماركوس عن مخاطر الذكاء الإصطناعي على البشرية؟
علوم وتكنولوجيا
2023-06-05 | 08:52
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ماذا قال الخبير غاري ماركوس عن مخاطر الذكاء الإصطناعي على البشرية؟
ماذا قال الخبير غاري ماركوس عن مخاطر الذكاء الإصطناعي على البشرية؟
قضى إختصاصي الذكاء الاصطناعي غاري ماركوس الأشهر الأخيرة يحذر أقرانه والنواب والجمهور عمومًا من المخاطر المرتبطة بتطوير أدوات هذا المجال الجديدة وإنتشارها الفائق السرعة، الا انه اعتبر، في حديث أجرته معه وكالة فرانس برس في سان فرانسيسكو، أن مخاطر إنقراض البشرية "مبالغ فيها".
وأوضح الأستاذ الفخري في جامعة نيويورك، والذي حضر إلى كاليفورنيا لحضور مؤتمر، ان "شخصيًا، وفي الوقت الحاضر، لست قلقًا جدًا بهذا الشأن، لأن السيناريوهات ليست في غاية الواقعية"، مضيفًا: "ما يقلقني هو أن نبني أنظمة ذكاء إصطناعي لا نحكم السيطرة عليها".
واعتبر ماركوس أن "إنقراض الجنس البشري مسألة في غاية التعقيد في الواقع، يمكننا تصور كلّ أنواع الآفات، لكن ثمة من سينجو حتمًا".
وشدد، في المقابل، على أن هناك سيناريوهات ذات مصداقية يمكن في سياقها أن يتسبب الذكاء الإصطناعي "بأضرار هائلة".
وتابع بالقول ان "قد ينجح البعض على سبيل المثال في التلاعب بالأسواق. وقد نتهم الروس بتحمل المسؤولية ونهاجمهم في حين أن لا ضلوع لهم إطلاقًا، وقد ننجرّ إلى حرب عرضية تهدد بأن تتحول إلى حرب نووية".
وكان غاري ماركوس ابتكر برنامجه الأول للذكاء الإصطناعي في المدرسة الثانوية، وكان برنامجًا لترجمة نصوص من اللاتينية إلى الإنكليزية. وبعد سنوات من دراسة علم النفس للأطفال، أنشأ شركة متخصصة في "تعلّم الآلة" اإستحوذت عليها "أوبر" لاحقًا.
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غاري ماركوس
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