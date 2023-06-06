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توقعات مقلقة... الذكاء الإصطناعي قد يهدد الوجود البشري في غضون عامين!
علوم وتكنولوجيا
2023-06-06 | 08:33
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توقعات مقلقة... الذكاء الإصطناعي قد يهدد الوجود البشري في غضون عامين!
توقعات مقلقة... الذكاء الإصطناعي قد يهدد الوجود البشري في غضون عامين!
صرّح مستشار رئيس وزراء المملكة المتحدة بشأن التكنولوجيا مات كليفورد، أن الذكاء الإصطناعي أصبح قويًا بما يكفي "لقتل الكثير من الأشخاص" في غضون عامين فقط، مضيفًا: "يمتلك الذكاء الإصطناعي القدرة على صنع أسلحة إلكترونية وبيولوجية يمكن أن تتسبب في العديد من الوفيات".
وقال كليفورد إنه "ما لم يتم تنظيم منتجي الذكاء الإصطناعي على نطاق عالمي، فقد تكون هناك أنظمة "قوية جدًا" يمكن للبشر أن يكافحوا من أجل السيطرة عليها".
وردًا على سؤال حول النسبة المئوية التي يمنحها لإمكانية القضاء على البشرية بواسطة الذكاء الإصطناعي، قال كليفورد: "أعتقد أنها ليست صفرًا".
وتابع: "إذا عدنا إلى أشياء مثل الأسلحة البيولوجية أو الهجمات الإلكترونية، يمكن أن يكون هناك بالفعل تهديدات خطيرة جدًا قد تقتل العديد من البشر"، مشيرًا إلى أن "أعتقد أن الشيء الذي يجب التركيز عليه الآن هو معرفتنا كيفية التحكم بالذكاء الإصطناعي لأننا نجهل ذلك في الوقت الحالي".
وتأتي مداخلة كليفورد بعد رسالة دعمها العشرات من كبار الخبراء، بما في ذلك عدد من رواد الذكاء الإصطناعي، كانوا قد حذروا من أنه يجب التعامل مع مخاطر التكنولوجيا بنفس درجة إلحاح الأوبئة أو الحرب النووية.
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آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
الذكاء الإصطناعي
البشر
الوجود البشري
مات كليفورد
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