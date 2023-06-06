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بعدما جمعت بيانات شخصية لقصّر من دون موافقة الوالدين... شركة مايكروسوفت تواجه غرامة باهظة!
علوم وتكنولوجيا
2023-06-06 | 09:26
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بعدما جمعت بيانات شخصية لقصّر من دون موافقة الوالدين... شركة مايكروسوفت تواجه غرامة باهظة!
بعدما جمعت بيانات شخصية لقصّر من دون موافقة الوالدين... شركة مايكروسوفت تواجه غرامة باهظة!
يتعين على مايكروسوفت دفع 20 مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية أقامتها الوكالة الأميركية لحماية المستهلك لجمع الشركة بيانات شخصية لقصّر دون موافقة الوالدين.
وأوضحت "لجنة التجارة الفدرالية" FTC في بيان نُشر الإثنين أنها تتّهم مايكروسوفت بأنها جمعت بين عامَي 2015 و2020، بيانات شخصية لأطفال ومراهقين تقل أعمارهم عن 13 عامًا مسجّلين على منصة الألعاب عبر الإنترنت الخاصة بوحدة تحكم إكس بوكس، دون إبلاغ الوالدين، والإحتفاظ بها.
ومن أجل إنشاء حساب، يتعيّن على المستخدم تقديم إسم وكنية وعنوان بريد إلكتروني وتاريخ ميلاد.
وأشارت لجنة التجارة الفدرالية إلى أن مايكروسوفت "إنتهكت القانون" بشأن حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت.
ونقل البيان عن رئيس اللجنة سامويل ليفاين قوله "يسمح القرار الذي نقترحه للأهالي بحماية خصوصية بيانات أطفالهم على إكس بوكس ويحد من المعلومات التي يمكن أن تجمعها مايكروسوفت عن القصّر وأن تحتفظ بها".
وأضاف "من شأن هذا الإجراء أيضًا توضيح أن الصور الرمزية والبيانات البيومترية والمعلومات حول صحّة الأطفال ليست مستثناة" من قانون خصوصية القصر.
ويفترض أن توافق محكمة فدرالية على القرار ليصبح ساري المفعول.
وقالت لجنة التجارة الفدرالية في بيانها "ستحتاج مايكروسوفت إلى إتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز حماية خصوصية الأطفال الذين يستخدمون منصة إكس بوكس التابعة لها".
وبموجب قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، يُطلب من الخدمات الإلكترونية والمواقع المخصصة للأطفال دون سن 13 عامًا إبلاغ الأهالي بالمعلومات الشخصية التي يجمعونها والحصول على موافقة الوالدين.
ومن جهته، قال ناطق باسم مايكروسوفت لوكالة فرانس برس إن إكس بوكس "ستمتثل لأمر الوكالة" وستطوّر عملية جديدة للتحقق من الهوية والسن لتقديم تجارب مناسبة للعمر.
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