"أبل فيجن برو" تبصر النور وهذا سعرها!

شركة آبل تكسف عن جهازها الجديد والمتطور لمشاهدة الواقع الافتراضي

بعد طول انتظار، كشفت شركة آبل عن جهازها الجديد والمتطور لمشاهدة الواقع الافتراضي تحت اسم "أبل فيجن برو" (Apple Vision Pro Mixed Reality).

وهذا الجهاز هو نظارة ذكية مزودة بسماعات تسمح بالمزج ما بين مشاهد مصورة من الواقع وأخرى من العالم الافتراضي.

بدوره، أعلن مدير الشركة التنفيذي تيم كوك أن "الجهاز الجديد يمزج بسلاسة بين العالم الواقعي والعالم الافتراضي".

وتصمد بطارية الجهاز مدة ساعتين ويبلغ ثمنه 3499 دولاراً، وسيكون متوفرا العام المقبل في الولايات المتحدة.