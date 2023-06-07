الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"أبل فيجن برو" تبصر النور وهذا سعرها!
علوم وتكنولوجيا
2023-06-07 | 01:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
"أبل فيجن برو" تبصر النور وهذا سعرها!
شركة آبل تكسف عن جهازها الجديد والمتطور لمشاهدة الواقع الافتراضي
بعد طول انتظار، كشفت شركة آبل عن جهازها الجديد والمتطور لمشاهدة الواقع الافتراضي تحت اسم "أبل فيجن برو" (Apple Vision Pro Mixed Reality).
وهذا الجهاز هو نظارة ذكية مزودة بسماعات تسمح بالمزج ما بين مشاهد مصورة من الواقع وأخرى من العالم الافتراضي.
بدوره، أعلن مدير الشركة التنفيذي تيم كوك أن "الجهاز الجديد يمزج بسلاسة بين العالم الواقعي والعالم الافتراضي".
وتصمد بطارية الجهاز مدة ساعتين ويبلغ ثمنه 3499 دولاراً، وسيكون متوفرا العام المقبل في الولايات المتحدة.
المصدر
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
Apple Vision Pro Mixed Reality
أبل
نظارة
سماعة
ثمن
تكنولوجيا
أبل فيجن برو
التالي
في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعاً ... القطب الشمالي قد يصبح بلا جليد بحري صيفاً!
بعدما جمعت بيانات شخصية لقصّر من دون موافقة الوالدين... شركة مايكروسوفت تواجه غرامة باهظة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
03:49
ذعر وصدمة بسبب خطأ كبير... رسائل لـ400 شخص أبلغتهم إصابتهم بالسرطان ولكن!
منوعات
03:49
ذعر وصدمة بسبب خطأ كبير... رسائل لـ400 شخص أبلغتهم إصابتهم بالسرطان ولكن!
0
آخر الأخبار
15:14
معلومات للـLBCI: الاسد أبلغ عون انه لا يتدخل في الموضوع الرئاسي وأنه على حياد وأبلغ فرنجية هذا الامر
آخر الأخبار
15:14
معلومات للـLBCI: الاسد أبلغ عون انه لا يتدخل في الموضوع الرئاسي وأنه على حياد وأبلغ فرنجية هذا الامر
0
أخبار لبنان
2023-06-06
بري استقبل عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني: نثمن للصين دورها في إنجاز الإتفاق السعودي الإيراني
أخبار لبنان
2023-06-06
بري استقبل عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني: نثمن للصين دورها في إنجاز الإتفاق السعودي الإيراني
0
صحف اليوم
2023-05-27
عدد من نواب التكتل قد أبلغوا صراحة بأنّهم لن ينتخبوا ازعور (الجمهورية)
صحف اليوم
2023-05-27
عدد من نواب التكتل قد أبلغوا صراحة بأنّهم لن ينتخبوا ازعور (الجمهورية)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
08:07
في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعاً ... القطب الشمالي قد يصبح بلا جليد بحري صيفاً!
علوم وتكنولوجيا
08:07
في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعاً ... القطب الشمالي قد يصبح بلا جليد بحري صيفاً!
0
علوم وتكنولوجيا
09:26
بعدما جمعت بيانات شخصية لقصّر من دون موافقة الوالدين... شركة مايكروسوفت تواجه غرامة باهظة!
علوم وتكنولوجيا
09:26
بعدما جمعت بيانات شخصية لقصّر من دون موافقة الوالدين... شركة مايكروسوفت تواجه غرامة باهظة!
0
علوم وتكنولوجيا
08:33
توقعات مقلقة... الذكاء الإصطناعي قد يهدد الوجود البشري في غضون عامين!
علوم وتكنولوجيا
08:33
توقعات مقلقة... الذكاء الإصطناعي قد يهدد الوجود البشري في غضون عامين!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-06-05
ماذا قال الخبير غاري ماركوس عن مخاطر الذكاء الإصطناعي على البشرية؟
علوم وتكنولوجيا
2023-06-05
ماذا قال الخبير غاري ماركوس عن مخاطر الذكاء الإصطناعي على البشرية؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر كاذب
2023-01-15
ورقة المليون ليرة لبنانية... ماذا إن طُرحت في الأسواق؟
خبر كاذب
2023-01-15
ورقة المليون ليرة لبنانية... ماذا إن طُرحت في الأسواق؟
0
خبر عاجل
2023-03-28
الخزانة الاميركية: فرض عقوبات على اللبنانيَين حسن دقّو ونوح زعيتر
خبر عاجل
2023-03-28
الخزانة الاميركية: فرض عقوبات على اللبنانيَين حسن دقّو ونوح زعيتر
0
أخبار دولية
2023-05-15
إدارة بايدن تحذر من الركود وفقدان ملايين الوظائف في حال التخلف عن السداد
أخبار دولية
2023-05-15
إدارة بايدن تحذر من الركود وفقدان ملايين الوظائف في حال التخلف عن السداد
0
علوم وتكنولوجيا
2023-03-09
"يوتيوب " تليّن قيودها على استخدام الكلمات النابية في مقاطع الفيديو بالفرنسية والإنكليزية
علوم وتكنولوجيا
2023-03-09
"يوتيوب " تليّن قيودها على استخدام الكلمات النابية في مقاطع الفيديو بالفرنسية والإنكليزية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:54
مؤتمرٍ في سرايا بكفيا بعنوان "بلديات لبنان بين الحياة والموت"
أخبار لبنان
07:54
مؤتمرٍ في سرايا بكفيا بعنوان "بلديات لبنان بين الحياة والموت"
0
أخبار لبنان
07:47
قبل أسبوعٍ من الجلسة الرئاسية.. ماذا في آخر الاتصالات؟
أخبار لبنان
07:47
قبل أسبوعٍ من الجلسة الرئاسية.. ماذا في آخر الاتصالات؟
0
أمن وقضاء
05:34
ترك بيتر بو صعب وويليام نون بسند إقامة
أمن وقضاء
05:34
ترك بيتر بو صعب وويليام نون بسند إقامة
0
اخبار البرامج
04:33
"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا تعرّض شخص امامكم للغرق؟
اخبار البرامج
04:33
"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا تعرّض شخص امامكم للغرق؟
0
أخبار لبنان
04:09
الراعي: نصلي على نية نواب الأمة الذين يستعدون لدخول البرلمان وانتخاب رئيس للجمهورية
أخبار لبنان
04:09
الراعي: نصلي على نية نواب الأمة الذين يستعدون لدخول البرلمان وانتخاب رئيس للجمهورية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
جائزة سمير قصير لحرية الصحافة... تعرّفوا على الفائزين
تقارير نشرة الاخبار
14:15
جائزة سمير قصير لحرية الصحافة... تعرّفوا على الفائزين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الاعتداء بالضرب على نينو فنيانوس... ما حقيقة ما حصل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الاعتداء بالضرب على نينو فنيانوس... ما حقيقة ما حصل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
شعبة المعلومات تكشف خطورة مافيا النحاس ... آلة تذويب وقالب صب وسبائك نحاسية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
شعبة المعلومات تكشف خطورة مافيا النحاس ... آلة تذويب وقالب صب وسبائك نحاسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وايران تترجم على ارض الواقع
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وايران تترجم على ارض الواقع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
10:00
بيان الرئاسة السورية بعد زيارة عون للأسد
أخبار دولية
10:00
بيان الرئاسة السورية بعد زيارة عون للأسد
2
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الاعتداء بالضرب على نينو فنيانوس... ما حقيقة ما حصل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الاعتداء بالضرب على نينو فنيانوس... ما حقيقة ما حصل؟
3
أخبار لبنان
11:11
المجلس السياسي في الوطني الحر: التصويت لأزعور حتمي وبديهي لتأكيد رفض وصول المرشّح المفروض
أخبار لبنان
11:11
المجلس السياسي في الوطني الحر: التصويت لأزعور حتمي وبديهي لتأكيد رفض وصول المرشّح المفروض
4
فنّ
05:47
زواج ماريتا الحلاني رسميّاً... شاهدوا الفيديو الأول من الزفاف
فنّ
05:47
زواج ماريتا الحلاني رسميّاً... شاهدوا الفيديو الأول من الزفاف
5
آخر الأخبار
15:14
معلومات للـLBCI: الاسد أبلغ عون انه لا يتدخل في الموضوع الرئاسي وأنه على حياد وأبلغ فرنجية هذا الامر
آخر الأخبار
15:14
معلومات للـLBCI: الاسد أبلغ عون انه لا يتدخل في الموضوع الرئاسي وأنه على حياد وأبلغ فرنجية هذا الامر
6
تقارير نشرة الاخبار
13:45
شعبة المعلومات تكشف خطورة مافيا النحاس ... آلة تذويب وقالب صب وسبائك نحاسية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
شعبة المعلومات تكشف خطورة مافيا النحاس ... آلة تذويب وقالب صب وسبائك نحاسية
7
أخبار لبنان
15:35
الاسد لعون: لا أتدخّل في الاستحقاق الرئاسي وأنا على حياد
أخبار لبنان
15:35
الاسد لعون: لا أتدخّل في الاستحقاق الرئاسي وأنا على حياد
8
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عون في سوريا... هذا ما تضمنه الاجتماع مع الأسد
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عون في سوريا... هذا ما تضمنه الاجتماع مع الأسد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More