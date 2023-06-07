الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعاً ... القطب الشمالي قد يصبح بلا جليد بحري صيفاً!

علوم وتكنولوجيا
2023-06-07 | 08:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعاً ... القطب الشمالي قد يصبح بلا جليد بحري صيفاً!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعاً ... القطب الشمالي قد يصبح بلا جليد بحري صيفاً!

في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعاً ... القطب الشمالي قد يصبح بلا جليد بحري صيفاً !

خلص باحثون في دراسة حديثة إلى أن القطب الشمالي قد يكون خالياً من الجليد البحري في الصيف في بدايات العقد المقبل، أي في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعاً في السابق، حتى في ظل سيناريو لإنبعاثات منخفضة من غازات الدفيئة.

وقد إستخدم العلماء المقيمون في كوريا الجنوبية وكندا وألمانيا، بيانات الرصد من الأعوام 1979 إلى 2019، لإجراء عمليات محاكاة جديدة. وخلصوا في بحثهم الذي نشرت نتائجه مجلة "نيتشر كومونيكيشنز" الثلاثاء، إلى أن "النتائج تشير إلى أن أول أيلول من دون جليد بحري سيحلّ في وقت مبكر بين الأعوام 2030 إلى 2050، مهما كانت سيناريوهات الإنبعاثات".

وعندما يتحدث الخبراء عن عدم وجود جليد، فهذا يعني مساحة تقل عن مليون كيلومتر مربع، لأنه قد يبقى هناك جليد على طول السواحل. ويمتد المحيط المتجمد الشمالي على مساحة تقرب من 14 مليون كيلومتر مربع يغطيها الجليد معظم فترات العام.

ويُعرف بأن أيلول هو الشهر الذي يصل فيه الجليد عادة إلى الحد الأدنى السنوي.

ويشير الباحث في جامعتي بوهانغ ويونسي الكوريتين الجنوبيتين سونغ كي مين، المشارك في إعداد الدراسة، إلى أن الموعد المتوقع "سيكون قبل عقد تقريباً من التوقعات الأخيرة الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ"، أي الخبراء المناخيون المفوضون من الأمم المتحدة.

ويعتقد الباحثون أيضاً أن إنحسار هذا الجليد يمكن أن يُعزى بشكل أساسي إلى إنبعاثات غازات الدفيئة، فيما عوامل أخرى (بينها الهباء الجوي، والنشاط الشمسي والبركاني) لها أهمية أقل بكثير.

ويتكون الجليد البحري من المياه المالحة على سطح المحيط، والذي تجمد تحت تأثير البرد. ولا يتسبب ذوبانه بشكل مباشر في إرتفاع مستوى المحيطات (على عكس مستوى الغطاء الجليدي والأنهار الجليدية)، ولكن مع ذلك له عواقب وخيمة.

وفي الواقع، يؤدي هذا الجليد دوراً مهماً جداً في الصيف، من خلال إعادة عكس أشعة الشمس، ما يجعل من الممكن تبريد القطب الشمالي. لكنّ هذه المرآة العاكسة تتقلص سريعاً، وبالتالي فإن القطب الشمالي يسخن بشكل أسرع بكثير من المناطق الأخرى.

ويشير سونغ كي مين إلى أن إختفاء الجليد "سيسرّع من الإحترار في القطب الشمالي، ما قد يزيد الظواهر الجوية المتطرفة في المناطق الواقعة عند خطوط العرض الوسطى، مثل موجات الحرارة وحرائق الغابات".

ويضيف الباحث: "يمكن لذلك أيضاً تسريع الإحترار، من خلال ذوبان التربة الصقيعية، وكذلك قد يسهم في إرتفاع مستوى سطح البحر عن طريق ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند".

ويقول ديرك نوتس من جامعة هامبورغ، وهو مشارك آخر في الدراسة، إن "هذا سيكون أول عنصر رئيسي نخسره في نظامنا المناخي من خلال إنبعاثات غازات الدفيئة".

ويأسف لكون "العلماء يحذرون من هذا الزوال منذ عقود، ومن المحزن أن نرى أن هذه التحذيرات في الغالب لم تلقَ آذاناً صاغية".

ويأمل نوتس أن يهتم صناع القرار بنتائج الباحثين "حتى نتمكن على الأقل من حماية المكونات الأخرى لنظامنا المناخي، والحد من الإحترار المستقبلي قدر الإمكان".
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

القطب الشمالي

جليد بحري

"أبل فيجن برو" تبصر النور وهذا سعرها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-05-11

أوسلو تتسلّم من موسكو رئاسة مجلس القطب الشمالي في مراسم همّشت روسيا

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-04-03

علماء في القطب الشمالي يخوضون سباقاً للحفاظ على "ذاكرة الجليد"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
01:46

"أبل فيجن برو" تبصر النور وهذا سعرها!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-06-06

بعدما جمعت بيانات شخصية لقصّر من دون موافقة الوالدين... شركة مايكروسوفت تواجه غرامة باهظة!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-06-06

توقعات مقلقة... الذكاء الإصطناعي قد يهدد الوجود البشري في غضون عامين!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-06-05

ماذا قال الخبير غاري ماركوس عن مخاطر الذكاء الإصطناعي على البشرية؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-06-05

الصايغ لـ"عشرين 30": نحن على تواصل مع جهاد أزعور.. ومعوض لم يعلن انسحابه بل أعلن تأييده لأزعور

LBCI
أخبار سياسية
03:53

مارك ضوّ للـLBCI: حزب الله لم ينجح بفرض مرشحه..ولأول مرّة يكون "الثنائيّ" معزولًا الى هذه الدرجة

LBCI
فنّ
05:47

زواج ماريتا الحلاني رسميّاً... شاهدوا الفيديو الأول من الزفاف

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-04

مساعد وزير الخارجية الاسترالي في لبنان والسعودية والإمارات هذا الاسبوع.. ماذا على طاولة البحث؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

أهالي رياضيي كرة السلة اللبنانية قدوة لجيل صاعد في اللعبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

تحركات عالمية لتجنب التعامل بالدولار...فهل هيمنة الدولار في خطر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هل كانت الدقائق الـ100 كافية ليجتاز بلينكن مئات الاميال بهدف حلحلة الخلافات بين واشنطن والمملكة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

توتال تستعجل الحفر في البلوك رقم ٩

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

حمامُ سلام بين بكركي وعين التينة أمّا في ساحة النجمة فكلامٌ آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

تطبيق يمكنكم من كشف إمكانية نشوب الحرائق في مناطقكم... تعرفوا إليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

لا يحصل إلا في لبنان: الهزات تعمل نهارًا وتتوقف ليلًا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

هل ستحصل الإمتحانات الرسمية في مواعيدها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

صندوق النقد مستمر بدعم لبنان تقنيًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:47

زواج ماريتا الحلاني رسميّاً... شاهدوا الفيديو الأول من الزفاف

LBCI
آخر الأخبار
15:14

معلومات للـLBCI: الاسد أبلغ عون انه لا يتدخل في الموضوع الرئاسي وأنه على حياد وأبلغ فرنجية هذا الامر

LBCI
فنّ
05:59

"شابة" ابنة صابر الرباعي حديث الجمهور... شاهدوا أوّل وأحدث ظهور لها! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
15:35

الاسد لعون: لا أتدخّل في الاستحقاق الرئاسي وأنا على حياد

LBCI
منوعات
08:35

يُنفق مليوني دولار سنوياً ولديه أكثر من 30 طبيباً... تعرفوا على الأربعيني "المُكافح للشيخوخة"! (صور)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
01:46

"أبل فيجن برو" تبصر النور وهذا سعرها!

LBCI
آخر الأخبار
10:43

الجيش يعيد فتح طريق المطار بعد قطعها بالإطارات المشتعلة

LBCI
أخبار دولية
03:16

انخفاض قياسي جديد لسعر صرف الليرة التركية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More