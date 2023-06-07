عالمة كندية تتحضر لتجربة الحياة على المريخ... من الأرض!

تتأهب كيلي هاستون، السيدة الكندية البالغة من العمر 52 عاما، لتكريس سنة كاملة من حياتها للكوكب الأحمر، إلا أنها ستبقى على الأرض.

واعتباراً من نهاية حزيران، ستكون هاستون من بين أربعة متطوعين لتجربة ظروف العيش على كوكب المريخ لمدة اثني عشر شهراً في هيوستن بولاية تكساس الأميركية، وفق وكالة فرانس برس.



وتقول عالمة الأحياء ضاحكة: "سندّعي فقط بأننا هناك. لأكون صريحة، لا يزال الأمر غير واقعي إلى حد ما".

بالنسبة إلى وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) التي أجرت مقابلات مع المرشحين واختبرتهم بعناية قبل اختيارهم، فإن هذه التجارب طويلة المدى تجعل من الممكن تقييم سلوك الطاقم في بيئة منعزلة، قبل إرسالهم في مهمة حقيقية.

وحذرت الوكالة من أنّ المشاركين سيواجهون أوضاعاً صعبة تشمل أعطالاً في الأجهزة، وتقنيناً للمياه و "مفاجآت" أخرى. كما ستكون ظروف اتصالاتهم مع الخارج مشابهة لتلك الخاصة بالتواصل بين الأرض والمريخ، أي مع تأخير يصل إلى عشرين دقيقة (40 دقيقة ذهاباً وإياباً).

هذا الموقع الذي أُطلق عليه اسم "مارس ديون ألفا"، تمت طباعته بتقنية الأبعاد الثلاثية بواسطة شركة أميركية. وتبلغ مساحته 160 متراً مربعاً، ويحتوي على غرف وصالة ألعاب رياضية ومزرعة عمودية لزراعة الخضروات.

كما يحتوي المكان على "مساحة خارجية" تحاكي بيئة المريخ بالرمال الحمراء، لكن من دون التواجد في الهواء الطلق للإبقاء على الشعور المتخيل بالعيش على الكوكب الأحمر. وسيكون الطاقم قادراً على محاكاة السير في الفضاء الخارجي مع ارتداء بزات فضائية، "وهو أكثر ما أتطلع إليه على الأرجح"، بحسب هاستون.

ومن المرتقب إجراء تدريب لمدة شهر في هيوستن، قبل الدخول إلى موقع التجربة.

توضح هاستون أن أكبر مصدر للقلق لديها يتمثل في الابتعاد عن شريك حياتها وأقاربها. وستكون قادرة فقط على التواصل معهم بشكل منتظم عبر البريد الإلكتروني، ونادراً من خلال مقاطع فيديو، من دون أي تواصل حيّ.

وتقول إنها ستفتقد بالتأكيد التواجد في الخارج ورؤية الجبال أو البحر أيضاً.

ويُذكر أن هذه المهمة هي الأولى من ثلاث مهمات خططت لها وكالة ناسا، وتمّ جمعها تحت عنوان (CHAPEA" (Crew Health and Performance Exploration Analog" (أي "صحة الطاقم وتناظرية استكشاف الأداء").

وأجريت تجربة لمدة عام لمحاكاة الحياة على المريخ في 2015-2016 في هاواي، شاركت ناسا فيها لكنها لم تكن مسؤولة بشكل مباشر عن هذه المهمات المسماة HI-SEAS.

من خلال برنامج "أرتيميس"، أطلقت وكالة الفضاء الأميركية مهام عودة البشر إلى القمر، والتي تهدف إلى التحضير لرحلة إلى المريخ - ربما في أواخر 2030.