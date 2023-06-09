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الذكاء الإصطناعي يتفوّق على الأطباء في توقع المضاعفات الطبية

علوم وتكنولوجيا
2023-06-09 | 06:51
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الذكاء الإصطناعي يتفوّق على الأطباء في توقع المضاعفات الطبية
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الذكاء الإصطناعي يتفوّق على الأطباء في توقع المضاعفات الطبية

الذكاء الإصطناعي يتفوّق على الأطباء في توقع المضاعفات الطبية

سبق للذكاء الإصطناعي أن أثبت قدرته على تحليل صور الأجهزة الطبية، وعلى النجاح في اختبارات طلاب الطب... أما الآن، فحان دور أداة جديدة قائمة على الذكاء الإصطناعي لإثبات قدرتها على قراءة التقارير التي يعدها الأطباء والتنبؤ بدقة بمخاطر الوفاة ودخول المستشفى مجدداً والمضاعفات المحتملة الأخرى.

وتولى إبتكار البرنامج فريق من كلية غروسمان للطب التابع لقسم لانغون للدراسات الصحية في جامعة نيويورك، ويخضع البرنامج للاختبار راهناً في عدد من المستشفيات الشريكة للجامعة بهدف تعميم إستخدام هذه التقنية في الوسط الطبي مستقبلاً.

ونُشرت الأربعاء في مجلة "نيتشر" العلمية دراسة عن المنافع التي يمكن أن تتأتى عن الاستعانة بهذا البرنامج.

وأوضح المعدّ الرئيسي للدراسة، جرّاح الأعصاب ومهندس الكمبيوتر في كلية الطب في نيويورك إريك أورمان، أن النماذج التنبؤية غير القائمة على الذكاء الإصطناعي موجودة منذ مدّة طويلة، إلّا أن استخدامها محدودُ عملياً كون التصرف بالبيانات عمليّة ثقيلة.

ولاحظ في حديث لوكالة فرانس برس أن "الأمر المشترَك في العمل الطبي أينما كان هو أن الأطباء يدوّنون ملاحظات عمّا يرونه وعمّا يتحدثون عنه مع المرضى".

وأوضح أن فكرة الباحثين الأساسية تمثلت في "معرفة ما إذا كان ممكناً الاستناد إلى الملاحظات الطبية كمصدر للبيانات، وبناء نماذج تنبؤية منها".

وتم تشكيل نموذج التوقعات المسمى "نيوترون" إنطلاقاً من ملايين الملاحظات الطبية التي تتضمنها ملفات 387 الف مريض عولجوا بين كانون الثاني 2011 وأيار 2020 في المستشفيات المرتبطة بجامعة نيويورك.

وشملت هذه الملاحظات تقارير الأطباء المكتوبة، والملاحظات عن تطور وضع المريض، وصور الأشعة السينية والأجهزة الطبية، والتوصيات المقدمة للمرضى عند مغادرتهم المستشفى، ويبلغ إجمالي الكلمات التي تتضمنها 4.1 مليارات.

وكان أبرز تحديات البرنامج النجاح في تفسير اللغة التي يستخدمها الأطباء، إذ أن لكلٍّ منهم مصطلحاته التي تختلف بشكل كبير عن الآخر وخصوصاً لجهة الإختصارات.

كذلك إختبروا الأداة في ظروف حقيقية، لا سيما من خلال تدريبها على تحليل تقارير مأخوذة من مستشفى في مانهاتن، ثم مقارنة النتائج بنتائج مستشفى في بروكلين لمرضى مختلفين.

ومن خلال درس ما حدث للمرضى فعلياً، تمكن الباحثون من قياس عدد المرات التي صحّت فيها تنبؤات البرنامج.

وجاءت النتيجة مدهشة، إذ تبيّن أن برنامج "نيوترون" تمكّن من التنبؤ قبل خروج المرضى من المستشفيات الشريكة بوفاة 95 في المئة ممن فارقوا الحياة بالفعل لاحقاً، وصحّت توقعاته في شأن 80 في المئة من أولئك الذين أعيد إدخالهم إلى المستشفيات بعد أقل من شهر على خروجهم منها.

وإتسمت هذه النتائج بدقة تَفوق توقعات معظم الأطباء وتتجاوز أيضاً توقعات النماذج المعلوماتية غير القائمة على الذكاء الإصطناعي المستخدمة راهناً.

كذلك نجح البرنامج بنسبة 79 في المئة في توقع مدة بقاء المرضى في المستشفى، وبنسبة 87 في المئة في توقع حالات إمتناع الجهات الضامنة وشركات التأمين عن تغطية نفقات الرعاية الطبية التي دفعها المرضى، وبنسبة 89 في المئة في توقع الحالات التي عانى فيها المرضى مشاكل صحية إضافية.

وشدد الدكتور أورمان على أن الذكاء الاصطناعي لن يحل أبداً محل العلاقة بين المريض والطبيب، لكنه قد يتيح "توفير مزيد من المعلومات للأطباء لتمكينهم من إتخاذ قرارات مستنيرة".
 

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