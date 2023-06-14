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اتهام مسؤول سابق في "سامسونغ" بسرقة أسرار لإنشاء مصنع في الصين

علوم وتكنولوجيا
2023-06-14 | 03:00
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اتهام مسؤول سابق في &quot;سامسونغ&quot; بسرقة أسرار لإنشاء مصنع في الصين
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اتهام مسؤول سابق في "سامسونغ" بسرقة أسرار لإنشاء مصنع في الصين

اتُهم مسؤول سابق في مجموعة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونغ بسرقة أسرار صناعية من شركته بهدف إنشاء مصنع لأشباه الموصلات في الصين، بحسب ما أكدت النيابة العامة لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

ووفقاً للنيابة، فيشتبه بأنّ الرجل البالغ 65 عامًا، والذي لم تُكشف هويته، سرق خططًا لمنشآت صناعية بين عامي 2018 و2019 بهدف بناء مصنع في شيان في وسط الصين، بالقرب من المكان الذي تمتلك فيه سامسونغ نفسها وحدة للإنتاج.

وتُصنّف المواد المسروقة على أنها "تكنولوجيا وطنية أساسية"، ويخضع الكشف عنها وتصديرها لاجراءات صارمة بموجب القانون الكوري الجنوبي لحماية اقتصاد البلاد وأمنها القومي.

وبحسب السلطات، فتقدّر قيمة الوثائق بما لا يقل عن 300 مليار وون أي 218 مليون يورو.

وقال متحدث باسم النيابة العامة لوكالة فرانس برس إن المشتبه به "محتجز حالياً في سجن سوون" في ضاحية سيول الجنوبية، ووجهت إليه التهم رسمياً الاثنين.

وعمل المشتبه به لمدة 28 عامًا في عدد من أكبر المجموعات في القطاع، ويعتبر "من أفضل الخبراء في صناعة أشباه الموصلات" في البلاد، وفقًا لبيان صادر عن النيابة.

وأضاف البيان أن ستة أشخاص آخرين عملوا معه ويشتبه في مشاركتهم في سرقة الأسرار، وجهت إليهم أيضًا تهمًا.

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