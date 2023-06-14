يشبه الإنسان... "ميتا" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي لإنشاء الصور ومعالجتها

يشبه الإنسان... "ميتا" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي لإنشاء الصور ومعالجتها



أكّدت شركة ميتا الثلاثاء إنها ستوفر للباحثين إمكانية الوصول إلى مكونات نموذج ذكاء اصطناعي جديد "يشبه الإنسان"، قالت إنه قادر على تحليل الصور واستكمال غير المكتملة بشكل أكثر دقة من النماذج الحالية.



وقالت الشركة إن النموذج، I-JEPA، يستخدم المعرفة الأساسية حول العالم لملء الأجزاء المفقودة من الصور، بدلاً من النظر فقط إلى وحدات البكسل القريبة مثل نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى.



واعتبرت ميتا أن "هذا النهج يتضمن نوعًا من التفكير الشبيه بالبشر الذي دعا إليه كبير علماء الذكاء الاصطناعي في ميتا، يان لوكان، ويساعد التكنولوجيا على تجنب الأخطاء الشائعة في الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مثل اليدين بأصابع زائدة".



وتعد ميتا، الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام، ناشرًا غزيرًا لأبحاث الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر عبر مختبر الأبحاث الداخلي الخاص بها.



وبدوره، قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، إن "مشاركة النماذج التي طوّرها باحثو ميتا يمكن أن تساعد الشركة من خلال تحفيز الابتكار واكتشاف فجوات الأمان وخفض التكاليف".