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للمرة الأولى... نتفليكس تستعد لدخول عالم البث المباشر للأحداث الرياضية

علوم وتكنولوجيا
2023-06-14 | 09:10
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للمرة الأولى... نتفليكس تستعد لدخول عالم البث المباشر للأحداث الرياضية
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للمرة الأولى... نتفليكس تستعد لدخول عالم البث المباشر للأحداث الرياضية

للمرة الأولى... نتفليكس تستعد لدخول عالم البث المباشر للأحداث الرياضية

تخطط شركة نتفليكس لبث حدث رياضي على الهواء مباشرة، وسيضم لاعبي الغولف المحترفين وسائقي الفورمولا 1 المشاركين في بطولة غولف المشاهير. وستكون هذه الخطوة الأولى لنتفليكس في مجال البث المباشر للأحداث الرياضية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، يُفترض أن يتم بث الحدث لأول مرة في الخريف وسيُقام في مدينة لاس فيغاس. ويبدو أن المناقشات حول هذه البطولة لا تزال في مراحلها الأولية.
 
وستضم بطولة الغولف مشاهير من سلسلتي نيتفليكس الوثائقتين "Formula 1: Drive to Survive" و"Full Swing".  

وحققت سلسلة F1 نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بفضل عرضها على نتفليكس، وقيل إنها تساعد في إحياء شعبية الرياضة بين المشجعين. حيث شهد الموسم الخامس للسلسلة ارتفاعًا في عدد المشاهدين بنسبة 40 في المئة مقارنة بالموسم الرابع، وبلغ عدد المشاهدين المقدر بنحو 570 ألف في الأسبوع الأول للعرض.

والجدير بالذكر أن العام الماضي، انتشرت شائعات تشير إلى منافسة بين نتفليكس وشبكتي ESPN و NBCUniversal للحصول على حقوق بث سباقات الفورمولا 1 في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، فقد قرّرت ESPN في النهاية تجديد حقوق البث حتى عام 2025.

وكان عملاق البث مترددًا بشأن البث المباشر للأحداث الرياضية، إذ أخبر المستثمرين سابقًا أنه سيفكر فقط في بثها إذا اعتقدت الشركة أنها ستجني الكثير من المال.

وبدوره، قال المدير التنفيذي المشارك لنتفليكس، تيد ساراندوس، في عام 2022: "لا أقول إننا لن نعمل في مجال الرياضة أبدًا، ولكن سيتعين علينا أن نرى طريقًا لزيادة تدفق الإيرادات الكبيرة وتدفقات الأرباح الكبيرة معها".

وستكون بطولة المشاهير للغولف حدثًا خاصًا لمرة واحدة، مما يمنح نتفليكس طريقة لاختبار التنسيق ومعرفة ما إذا كان الاستثمار في البث المباشر للأحداث الرياضية يستحق ذلك أم لا. 

والجدير بالذكر أن البث المباشر للأحداث الرياضية يعتبر باهظ التكاليف، إذ تنفق الشركات الإعلامية مليارات الدولارات في ذلك.
 
 

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