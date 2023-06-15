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لزيادة دوريات الشرطة... سنغافورة تعتزم نشر مزيد من روبوتات في شوارعها

علوم وتكنولوجيا
2023-06-15 | 11:33
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لزيادة دوريات الشرطة... سنغافورة تعتزم نشر مزيد من روبوتات في شوارعها
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لزيادة دوريات الشرطة... سنغافورة تعتزم نشر مزيد من روبوتات في شوارعها

أعلنت شرطة سنغافورة الخميس أن البلاد تعتزم أن "تنشر تدريجياً" مزيدا من روبوتات التجوّل في شوارعها، بعد أكثر من خمس سنوات اختُبرت خلالها هذه الروبوتات.

وأشارت شرطة سنغافورة الواقعة في جنوب شرق آسيا في بيان، إلى أنّ الروبوتات دخلت في الخدمة في مطار شانغي في نيسان "لزيادة عدد الشرطيين الذين يقومون بدوريات".

ووفق وكالة فرانس برس، فمن المرتقب نشر مزيد من الروبوتات المماثلة في الجزيرة التي تضم 5,6 ملايين شخص ويُعد معدل الولادات منخفضا فيها، فيما تلجأ إلى هذه التكنولوجيا لسدّ نقص تواجهه في اليد العاملة.

وهذه الروبوتات مُجهّزة بكاميرات وأجهزة استشعار ومكبرات صوت وشاشة، وتنبعث منها أضواء وصفارات إنذار.

والروبوتات مُجهزة بكاميرا 360 درجة توفّر لقطات للشرطيين في غرفة تحكم.

وذكر بيان الشرطة أنه عبر استخدام الأضواء وصفارات الإنذار ومكبرات الصوت، يمكن للروبوتات "إقامة طوق للشرطة وتحذير المارة عقب وقوع حادث" قبل وصول عناصر الشرطة.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

شرطة

سنغافورة

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