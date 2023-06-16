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بعد أن انتظرها عدد كبير من المستخدمين... ما هي الميزة الجديدة المرتقبة من واتساب؟!

علوم وتكنولوجيا
2023-06-16 | 04:59
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بعد أن انتظرها عدد كبير من المستخدمين... ما هي الميزة الجديدة المرتقبة من واتساب؟!
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بعد أن انتظرها عدد كبير من المستخدمين... ما هي الميزة الجديدة المرتقبة من واتساب؟!

بعد أن انتظرها عدد كبير من المستخدمين... ما هي الميزة الجديدة المرتقبة من واتساب؟!

يبدو أن خدمة التراسل الفوري واتساب تعمل على تجربة ميزة جديدة تسمح للمستخدمين الوصول إلى حسابات متعددة في جهاز واحد، وفق أفاد موقع ."WABetaInfo"

 

وهذه الميزة انتظرها عدد كبير من المستخدمين بترقب شديد.

 

إشارة إلى أن بعد إطلاق ميزة "الوضع المصاحب"، التي وفّرت للمستخدمين القدرة على استخدام حساب واتساب واحد في أجهزة متعددة، تعمل واتساب الآن على تطوير ميزة تسمح بالوصول إلى حسابات متعددة في جهاز واحد.

 

وأعلن الموقع "WABetaInfo" أنه رصد هذه الميزة في الإصدار التجريبي ذي الرقم 2.23.13.5 من تطبيق "واتساب للأعمال" في نظام أندرويد المتوفر في متجر "غوغل بلاي".

 

ولفت الموقع إلى أن هذه الميزة لن تكون حصرية للأنشطة التجارية.

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