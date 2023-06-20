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هل ستحترم شركة تويتر القانون الأوروبي للخدمات الرقمية؟

علوم وتكنولوجيا
2023-06-20 | 08:04
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هل ستحترم شركة تويتر القانون الأوروبي للخدمات الرقمية؟
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هل ستحترم شركة تويتر القانون الأوروبي للخدمات الرقمية؟

هل ستحترم شركة تويتر القانون الأوروبي للخدمات الرقمية؟

أكّد رئيس تويتر، الملياردير المثير للجدل إيلون ماسك، في مقابلة بثتها محطة "فرانس 2" الفرنسية العامة، أن الشبكة "ستحترم القانون الأوروبي" الرامي لمكافحة التضليل والكراهية عبر الإنترنت.

وقال ماسك في المقابلة التي سُجلت على هامش معرض "فيفاتك" للتكنولوجيا في باريس "تويتر ستحترم القانون. أكرر التأكيد على أن تويتر ملتزمة إحترام أي تشريع يتم إقراره"، وذلك رداً على سؤال حول تشريع الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن الخدمات الرقمية.

ويفرض قانون الخدمات الرقمية (Digital Services act - DSA)، الذي يدخل حيز التنفيذ في 25 آب، خصوصاً على المنصات المبادرة "سريعاً" لإزالة أي محتوى غير قانوني، وينص على غرامات تصل إلى 6 في المئة من حجم مبيعاتها العالمية.

وفي نهاية شهر أيار، أخرج ماسك تويتر من مدونة ممارسات الإتحاد الأوروبي بشأن التضليل الإعلامي، وهي سلسلة إلتزامات طوعية تم إطلاقها في عام 2018.

وإثر ذلك، أعربت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا عن أسفها لأن تويتر إختارت "المواجهة"، فيما هدد وزير الخدمات الرقمية الفرنسي جان نويل بارو بـ"حظر" الشبكة الإجتماعية.

وقال ماسك، وهو أيضاً رئيس شركتي تسلا وسبايس اكس، "لن نكون ملكيين أكثر من الملك" ولن نتجاوز "الأحكام القانونية" على صعيد الرقابة وحرية التعبير، مشيراً إلى صعوبة "التمييز بين ما هو جيد أو سيئ، أو بين ما هو مقبول" وغير مقبول.

وأضاف "من ناحية أخرى، إذا صدر أي قانون، لأن القانون في النظام الديموقراطي يمثل إرادة الشعب، يجب علينا إحترامه".

وردا على سؤال حول عمليات الصرف الجماعي للموظفين لدى تويتر منذ استحواذه عليها في الخريف الفائت، أوضح ماسك "لم نقلص نشاط الإشراف على المحتوى بالمعنى الدقيق للكلمة. يتولى عمليات الإشراف نحو 4 آلاف موظف، وظل العمل على حاله تقريباً"، متحدثاً حتى عن "إنحسار" لخطاب الكراهية على الشبكة خلافاً لما تؤكده بعض الدراسات.

ولفت ماسك أيضاً إلى أن "جميع المعلنين تقريباً قد عادوا أو قالوا إنهم سيعودون" إلى تويتر بعد مغادرة المنصة منذ إستحواذه عليها، مشيراً إلى أن "الأهمّ" لدى شركته هو "عدم تكبّد أي خسائر" مالية.

وطالب رجل الأعمال الموقّع على عريضة تدعو إلى وقف لمدة ستة أشهر للبحوث المرتبطة بالذكاء الإصطناعي التوليدي بسبب مخاطره على البشرية، بـ"إبطاء" وتيرة الذكاء الإصطناعي وليس "إيقافه".
 
 

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