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"لا تسرقوا أصواتنا"... فنانو الدبلجة يواجهون تهديد الذكاء الاصطناعي!
علوم وتكنولوجيا
2023-06-21 | 06:27
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"لا تسرقوا أصواتنا"... فنانو الدبلجة يواجهون تهديد الذكاء الاصطناعي!
"لا تسرقوا أصواتنا"... فنانو الدبلجة يواجهون تهديد الذكاء الاصطناعي!
يحشد "ممثلو الصوت" في جميع أنحاء العالم ضد الإستخدام غير المنظّم للذكاء الإصطناعي (AI) لتوليد واستنساخ الأصوات البشرية، التي يخشون أنها تشكل تهديدًا لسبل عيشهم، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الفنان المكسيكي ماريو فيليو، الذي قام بدبلجة صوت نجم هوليوود ويل سميث، في فيلم حرب النجوم: "نحن نقاتل وحشًا كبيرًا للغاية ".
وقامت أكثر من 20 نقابة وجمعية للتمثيل الصوتي من أوروبا والولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، بحملة تحت شعار "لا تسرقوا أصواتنا" ، بإنشاء تحالف الفنانين المتحدين، الذي يشمل فناني الدوبلاج ورواة الإعلانات التجارية والأفلام والكتب الصوتية وألعاب الفيديو الذين يخشون أن يتم إستبدال أصواتهم بالآلات أو حتى استنساخها بالذكاء الإصطناعي دون موافقتهم.
ووفقًا للمجموعة، فإن "الإستخدام غير التمييزي وغير المنظم للذكاء الإصطناعي هو خطر يمكن أن يؤدي إلى إنقراض التراث الفني للإبداع والعجب، وهو أصل لا يمكن للآلات أن تولّده".
وقالت نائبة رئيس المجموعة كارين جيلفري في بيان الشهر الفائت: "أصواتنا هي مصدر رزقنا"، مضيفةً: "إذا لم يكن لدينا سيطرة على كيفية استخدام هذه الأصوات، فلا يمكننا كسب لقمة العيش".
وكان فنانو الصوت يتنافسون بالفعل مع تقنية تحويل النص إلى كلام التي تحول الكلمات المكتوبة إلى صوت إصطناعي، والآن يشكل الذكاء الإصطناعي تهديدًا جديدًا لمهنتهم.
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فنانو الدبلجة
الذكاء الاصطناعي
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