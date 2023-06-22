في قفص... إيلون ماسك ومارك زاكربرغ يتبادلان الدعوة للمبارزة جسدياً!

تبادل رئيسا تويتر وميتا، إيلون ماسك و مارك زاكربرغ، عبر حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهما، الدعوة للمبارزة جسدياً في قفص بأسلوب معارك فنون الدفاع عن النفس.

فبعد فترة وجيزة من استحواذ إيلون ماسك على تويتر، أعلنت ميتا، الشركة الأم لخدمتي إنستغرام وفيسبوك، عن خطط لإطلاق منصة اجتماعية مشابهة قائمة على النصوص من شأنها أن تنافس تويتر مباشرة.

منذ هذا الإعلان، ضاعف مؤسس تيسلا التغريدات على تويتر ضد مارك زاكربرغ، بحسب وكالة فرانس برس.



ووصلت الأمور إلى الذروة قبل بضعة أيام عندما نشر إيلون ماسك على حسابه رسالة جاء فيها "أنا جاهز للقتال في قفص. لول، في إشارة إلى القفص الذي تقام فيه معارك الفنون القتالية المشتركة.

رد مارك زاكربرغ، وهو نفسه متمرس في الفنون القتالية، على إنستغرام الأربعاء بلقطة شاشة لرسالة إيلون ماسك، متبوعة بعبارة "أرسل لي الموقع".

وأثار تبادل الرسائل موجة ردود على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مراهنات على الفائز المحتمل، مع تصدّر واضح لمارك زاكربرغ في التكهنات.