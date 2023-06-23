الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد استخدام الذكاء الإصطناعي في شارته الإفتتاحية... مسلسل "سيكرت إنفايجن" يثير الجدل!
علوم وتكنولوجيا
2023-06-23 | 08:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد استخدام الذكاء الإصطناعي في شارته الإفتتاحية... مسلسل "سيكرت إنفايجن" يثير الجدل!
بعد استخدام الذكاء الإصطناعي في شارته الإفتتاحية... مسلسل "سيكرت إنفايجن" يثير الجدل!
أقرّ مخرج مسلسل "سيكرت إنفايجن" ("Secret Invasion") بأنّ الذكاء الإصطناعي استُخدم في تأليف الشارة الافتتاحية لهذا العمل، مما يؤجّج الجدل في هوليوود التي تشهد إضراباً ينفّذه كتاب السيناريو القلقون من التأثير السلبي لهذه التقنية على عملهم.
وتتمحور قصة المسلسل الجديد على شخصية الجاسوس نيك فيوري (يؤديها الممثل سامويل ل. جاكسون) الذي يحارب مؤامرة تحيكها كائنات "سكرولز" (Skrulls) الفضائية التي تتمتع بقدرة على تغيير مظهرها.
وشارة العمل مستوحاة من هذه الكائنات، إذ تظهر فيها الشخصيات بأشكال مائية متحركة، مما يعطي طابعاً غير مستقر لوجوه الأبطال.
ولجأ المخرج علي سليم الذي كان يرغب في إبراز الشخصيات على هذا النحو في الشارة الافتتاحية، إلى شركة "ميثود ستوديوز" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، لتنفّذ طلبه.
وقال في مقابلة نشرها موقع "بوليغون" المتخصص، إنّ هذا التصوّر الذي يستند إلى "عالم كائنات سكرولز القادرة على تغيير مظهرها، كان جزءاً مما رغبنا في طلبه عندما تواصلنا مع الشركة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي".
وأشار المخرج إلى أنه انذهل بقدرة الذكاء الاصطناعي على إظهار مشاعر القلق القائمة في المسلسل.
وتابع "كنا نُدخِل الأفكار والمواضيع والكلمات ثم يبدأ الكمبيوتر بالعمل وينتج شيئاً ما"، مضيفاً "كان بإمكاننا تعديل العمل المُبتَكَر من خلال إدخال بعض الكلمات".
ورأى أنّ هذا الأسلوب "استكشافي ولا مفر منه ومُدهش ومختلف".
إلا أنّ حديث سليم لم يحظَ بتأييد في هوليوود التي تشهد إضراباً ينفّذه كتاب السيناريو منذ نحو شهرين. وإذا كانت المشكلة مع شركات الإنتاج تتمحور أساساً على مواضيع الرواتب، فإن الدور المستقبلي للذكاء الاصطناعي في العملية الإبداعية يشكل أيضاً نقطة مهمة في المحادثات بين الطرفين.
وندد عدد كبير من الفنانين عبر مواقع التواصل بالتجربة التي اعتُمدت في "سيكرت إنفايجن".
وغرّد جيف سيمبسون الذي عمل على المسلسل مع فريق التصميم البصري "اعتقد أن الذكاء الاصطناعي ابتُكر لجعل مهن الفنانين تختفي"، مضيفاً "أنا قلق جداً من التأثيرات التي ستنجم عن هذه التقنية".
وأشار العامل في مجال إعداد مخططات قصص الأفلام (ستوري بورد) جون لام إلى أنّ الأسلوب الذي اعتمدته مارفل "يزيد من ألم الفنانين وكتاب السيناريو المُضربين".
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
الذكاء الإصطناعي
مسلسل
سيكرت إنفايجن
دراسة حديثة... الثقب الأسود في قلب مجرتنا ليس خاملاً!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-05-16
باستخدام الذكاء الإصطناعي... كيف بدت شخصيات مسلسل "Friends" في الطفولة؟ (صور)
منوعات
2023-05-16
باستخدام الذكاء الإصطناعي... كيف بدت شخصيات مسلسل "Friends" في الطفولة؟ (صور)
0
منوعات
03:55
مشاهد من "The Simpsons" أثارت الذهول... هل توقع المسلسل الكرتوني كارثة الغواصة؟ (فيديو)
منوعات
03:55
مشاهد من "The Simpsons" أثارت الذهول... هل توقع المسلسل الكرتوني كارثة الغواصة؟ (فيديو)
0
فنّ
2023-06-20
مسلسل "لعبة الحبار" يستعدّ للموسم الثاني... ونتفليكس تكشف عن تفاصيل جديدة!
فنّ
2023-06-20
مسلسل "لعبة الحبار" يستعدّ للموسم الثاني... ونتفليكس تكشف عن تفاصيل جديدة!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-06-19
لهذا السبب... الذكاء الإصطناعي يغزو الفنادق السويسرية!
علوم وتكنولوجيا
2023-06-19
لهذا السبب... الذكاء الإصطناعي يغزو الفنادق السويسرية!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
15:57
دراسة حديثة... الثقب الأسود في قلب مجرتنا ليس خاملاً!
علوم وتكنولوجيا
15:57
دراسة حديثة... الثقب الأسود في قلب مجرتنا ليس خاملاً!
0
علوم وتكنولوجيا
15:47
لا يقل عمرها عن 57 ألف عام... اكتشاف نقوش من حقبة "إنسان نياندرتال" في فرنسا! (صور)
علوم وتكنولوجيا
15:47
لا يقل عمرها عن 57 ألف عام... اكتشاف نقوش من حقبة "إنسان نياندرتال" في فرنسا! (صور)
0
علوم وتكنولوجيا
12:03
في قفص... إيلون ماسك ومارك زاكربرغ يتبادلان الدعوة للمبارزة جسدياً!
علوم وتكنولوجيا
12:03
في قفص... إيلون ماسك ومارك زاكربرغ يتبادلان الدعوة للمبارزة جسدياً!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-06-21
"لا تسرقوا أصواتنا"... فنانو الدبلجة يواجهون تهديد الذكاء الاصطناعي!
علوم وتكنولوجيا
2023-06-21
"لا تسرقوا أصواتنا"... فنانو الدبلجة يواجهون تهديد الذكاء الاصطناعي!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-06-08
كتلة "اللقاء الديمقراطي" تعقد اجتماعا في كليمنصور في هذه الأثناء بحضور وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط
آخر الأخبار
2023-06-08
كتلة "اللقاء الديمقراطي" تعقد اجتماعا في كليمنصور في هذه الأثناء بحضور وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط
0
أخبار لبنان
04:38
إجتماع في وزارة الاقتصاد والتجارة لاطلاق عملية شراء القمح
أخبار لبنان
04:38
إجتماع في وزارة الاقتصاد والتجارة لاطلاق عملية شراء القمح
0
أخبار دولية
14:18
مودي: الهند "مستعدة بشكل كامل" للمساعدة في جهود إحلال "السلام" في أوكرانيا
أخبار دولية
14:18
مودي: الهند "مستعدة بشكل كامل" للمساعدة في جهود إحلال "السلام" في أوكرانيا
0
اسرار
2023-06-21
أسرار الصحف 22-06-2023
اسرار
2023-06-21
أسرار الصحف 22-06-2023
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:30
لودريان يستكمل لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين...
أخبار لبنان
07:30
لودريان يستكمل لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين...
0
أخبار لبنان
06:46
حمية من مطار بيروت: مسألة تصدير البضائع وحقائب الركاب على سلم الأولويات
أخبار لبنان
06:46
حمية من مطار بيروت: مسألة تصدير البضائع وحقائب الركاب على سلم الأولويات
0
أخبار لبنان
04:20
ميقاتي من مطار بيروت: لبنان لا يمكن أن يكون لا ممرًا ولا مصدّرًا لأي ممنوعات
أخبار لبنان
04:20
ميقاتي من مطار بيروت: لبنان لا يمكن أن يكون لا ممرًا ولا مصدّرًا لأي ممنوعات
0
أخبار لبنان
16:33
السفير السعودي يقيم عشاء تحت عنوان "الديبلوماسية المستدامة"
أخبار لبنان
16:33
السفير السعودي يقيم عشاء تحت عنوان "الديبلوماسية المستدامة"
0
أخبار لبنان
14:22
باسيل: الحكومة بشخص ميقاتي أكبر متواطئ على لبنان بملف النزوح وأحد شروط تسليم "الداتا" إعطاء إقامة لكل النازحين
أخبار لبنان
14:22
باسيل: الحكومة بشخص ميقاتي أكبر متواطئ على لبنان بملف النزوح وأحد شروط تسليم "الداتا" إعطاء إقامة لكل النازحين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أهلا بهالطلة من عين تراز ورشميا!
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أهلا بهالطلة من عين تراز ورشميا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هل ينجح أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة في إعادة تشكيل نظام إقتصادي عالمي يكون أكثر عدلًا وتضامنًا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هل ينجح أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة في إعادة تشكيل نظام إقتصادي عالمي يكون أكثر عدلًا وتضامنًا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاماً غادر بيروت متوجها الى هنغاريا... وبطولة العالم تنطلق السبت
تقارير نشرة الاخبار
13:34
منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاماً غادر بيروت متوجها الى هنغاريا... وبطولة العالم تنطلق السبت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
عباس سلهب ومحمود جلول يخوضان معركة الأولمبياد الخاص في برلين بإسم لبنان عن فئة السباحة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
عباس سلهب ومحمود جلول يخوضان معركة الأولمبياد الخاص في برلين بإسم لبنان عن فئة السباحة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:09
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:09
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2
فنّ
08:05
الموت يُفجع زينة مكي
فنّ
08:05
الموت يُفجع زينة مكي
3
أخبار لبنان
06:50
الصليب الأحمر اللبناني يطلب من اللبنانيين الصلاة على نية جورج كتانة
أخبار لبنان
06:50
الصليب الأحمر اللبناني يطلب من اللبنانيين الصلاة على نية جورج كتانة
4
أخبار دولية
15:36
خفر السواحل الأميركي: حطام الغواصة يشير إلى حدوث "انفجار داخلي كارثي"
أخبار دولية
15:36
خفر السواحل الأميركي: حطام الغواصة يشير إلى حدوث "انفجار داخلي كارثي"
5
منوعات
04:17
"حالة غير طبيعية" رُصدت بعد فقدان الغواصة "تيتان"... إنفجار داخلي؟
منوعات
04:17
"حالة غير طبيعية" رُصدت بعد فقدان الغواصة "تيتان"... إنفجار داخلي؟
6
خبر كاذب
05:02
توضيح من وزارة الزراعة حول حركة أسماك القرش في السواحل اللبنانية
خبر كاذب
05:02
توضيح من وزارة الزراعة حول حركة أسماك القرش في السواحل اللبنانية
7
منوعات
05:05
إبن الـ19 عاماً إنضم إلى رحلة الغواصة لإرضاء والده في عيد الأب وعمته تؤكد: أشعر وكأنني عالقة في فيلم سيء!
منوعات
05:05
إبن الـ19 عاماً إنضم إلى رحلة الغواصة لإرضاء والده في عيد الأب وعمته تؤكد: أشعر وكأنني عالقة في فيلم سيء!
8
أمن وقضاء
02:55
العثور على جثة فتاة سورية داخل بئر في اللويزة
أمن وقضاء
02:55
العثور على جثة فتاة سورية داخل بئر في اللويزة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More