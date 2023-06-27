إكتشاف مرعب سببه عظمة "بشرية"... هل كان البشر يأكلون بعضهم؟! (صور)

إكتشاف مرعب سببه عظمة "بشرية"... هل كان البشر يأكلون بعضهم؟!



منذ أكثر من مليون عام، يبدو أن مجموعة من البشر قد أعدت وجبة مؤلفة من شخص من بينهم.



وكشفت دراسة حديثة أن أسلاف البشر الأوائل ربما كانوا يأكلون لحوم بعضهم البعض.





وفي التفاصيل، تظهر 9 علامات "تقطيع" على عظم قصبة بشرية متحجرة، وهذه العلامات تشير إلى أن البشر القدامى "ذبحوا وربما أكلوا بعضهم البعض"، وفق ما نقلت مجلة " وتوصل العلماء إلى هذا الإستنتاج نتيجة لعلامات على عظمة يعود عمرها إلى ما يقرب من 1.5 مليون عام.وفي التفاصيل، تظهر 9 علامات "تقطيع" على عظم قصبة بشرية متحجرة، وهذه العلامات تشير إلى أن البشر القدامى "ذبحوا وربما أكلوا بعضهم البعض"، وفق ما نقلت مجلة " ناشونال جيوغرافيك " العلمية.

وعثر على العظمة المتحجرة وسط مجموعة عظام بمتحف نيروبي الوطني في كينيا.



وقالت عالمة الأنثروبولوجيا القديمة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في واشنطن بريانا بوبينر، في بيان صحفي، ان "علامات التقطيع هذه تبدو مشابهة جدا لما رأيته في حفريات الحيوانات التي كانت تتم معالجتها للاستهلاك البشري".



وأضافت: "يبدو على الأرجح أن لحم هذه الساق قد أكلها بشر بهدف التغذية".