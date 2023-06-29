الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
30
o
الجنوب
27
o
البقاع
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
30
o
الجنوب
27
o
البقاع
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً منا"... الأب الروحي للذكاء الاصطناعي يحذر: إنها مخاطرة حقيقية!
علوم وتكنولوجيا
2023-06-29 | 05:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً منا"... الأب الروحي للذكاء الاصطناعي يحذر: إنها مخاطرة حقيقية!
"قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً منا"... الأب الروحي للذكاء الاصطناعي يحذر: إنها مخاطرة حقيقية!
حض جيفري هينتون الذي يوصف بأنه الأب الروحي للذكاء الاصطناعي، الأربعاء الحكومات على التدخل لضمان أن لا تسيطر الآلات على المجتمع.
وكان هينتون قد تصدر العناوين في أيار عندما أعلن استقالته من غوغل للتحدث بحرية أكبر عن مخاطر الذكاء الاصطناعي بعد فترة وجيزة من إطلاق برنامج الدردشة "تشات جي بي تي" الذي أسر العالم.
وتحدث عالِم الذكاء الاصطناعي الذي يدرس في "جامعة تورنتو" أمام جمهور حاشد خلال مؤتمر كوليجين للتكنولوجيا في المدينة الكندية.
واجتذب المؤتمر أكثر من 30 ألف من مؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين والعاملين في قطاع التكنولوجيا، ومعظمهم جاء متطلعا لتعلم كيفية ركوب موجة الذكاء الاصطناعي وليس سماع دروس حول مخاطره أو دعوات للحكومات للتدخل.
وقال هينتون "قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً منا، أعتقد أنه ينبغي تشجيع الأشخاص الذين يطورونه على بذل الكثير من الجهد لفهم كيف يمكن أن يحاول سلبنا السيطرة".
أضاف "الآن هناك 99 شخصا يتمتعون بذكاء كبير يحاولون جعل الذكاء الاصطناعي أفضل، وشخص واحد ذكي جدا يحاول معرفة كيفية منعه من تولي السيطرة، وربما عليكم أن تكونوا أكثر توازنا".
وحذر هينتون من أن مخاطر الذكاء الاصطناعي يجب أن تؤخذ على محمل الجد.
وتابع "أعتقد أنه من المهم أن يدرك الناس أن هذا ليس خيالا علميا أو مجرد إثارة للمخاوف"، مشددا "إنها مخاطرة حقيقية يجب أن نفكر فيها مليا، وعلينا التوصل إلى معرفة كيفية التعامل معها مسبقا".
كما أعرب هينتون عن قلقه من أن يعمّق الذكاء الاصطناعي عدم المساواة، حيث المكاسب الهائلة من انتاجيته ستذهب للأثرياء وليس العمال.
وقال إن "الثروة لن تذهب إلى الأشخاص الذين يعملون، بل ستجعل الأثرياء أكثر ثراءً، وليس الفقراء، وهذا مجتمع بالغ السوء".
كما أشار إلى خطر "الأخبار المزيفة" التي يمكن انشاؤها بواسطة برامج الروبوتات على غرار "تشات جي بي تي"، معربا عن أمله بأن يتم وضع علامات على المحتوى الذي تولده برامج الذكاء الاصطناعي كما تضع البنوك المركزية علامات على العملات النقدية.
وأكد "من الأهمية بمكان أن نحاول، على سبيل المثال، تمييز كل ما هو مزيف على أنه مزيف. لا أعرف ما إذا كان بإمكاننا فعل ذلك تقنيا أم لا".
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
ذكاء
اصطناعي
تحذير
ميتا تطلق خدمة الاشتراك الشهري +Quest... وهذه كلفتها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-06-21
"لا تسرقوا أصواتنا"... فنانو الدبلجة يواجهون تهديد الذكاء الاصطناعي!
علوم وتكنولوجيا
2023-06-21
"لا تسرقوا أصواتنا"... فنانو الدبلجة يواجهون تهديد الذكاء الاصطناعي!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-06-14
يشبه الإنسان... "ميتا" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي لإنشاء الصور ومعالجتها
علوم وتكنولوجيا
2023-06-14
يشبه الإنسان... "ميتا" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي لإنشاء الصور ومعالجتها
0
فنّ
2023-06-14
محمد حماقي يتحوّل الى فرعون بدخوله عالم الذكاء الاصطناعي
فنّ
2023-06-14
محمد حماقي يتحوّل الى فرعون بدخوله عالم الذكاء الاصطناعي
0
فنّ
2023-06-13
مسجلة بالذكاء الاصطناعي... أغنية "للبيتلز" تصدر هذا العام!
فنّ
2023-06-13
مسجلة بالذكاء الاصطناعي... أغنية "للبيتلز" تصدر هذا العام!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-06-28
ميتا تطلق خدمة الاشتراك الشهري +Quest... وهذه كلفتها
علوم وتكنولوجيا
2023-06-28
ميتا تطلق خدمة الاشتراك الشهري +Quest... وهذه كلفتها
0
علوم وتكنولوجيا
2023-06-27
إكتشاف مرعب سببه عظمة "بشرية"... هل كان البشر يأكلون بعضهم؟! (صور)
علوم وتكنولوجيا
2023-06-27
إكتشاف مرعب سببه عظمة "بشرية"... هل كان البشر يأكلون بعضهم؟! (صور)
0
علوم وتكنولوجيا
2023-06-23
بعد استخدام الذكاء الإصطناعي في شارته الإفتتاحية... مسلسل "سيكرت إنفايجن" يثير الجدل!
علوم وتكنولوجيا
2023-06-23
بعد استخدام الذكاء الإصطناعي في شارته الإفتتاحية... مسلسل "سيكرت إنفايجن" يثير الجدل!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-06-22
دراسة حديثة... الثقب الأسود في قلب مجرتنا ليس خاملاً!
علوم وتكنولوجيا
2023-06-22
دراسة حديثة... الثقب الأسود في قلب مجرتنا ليس خاملاً!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-06-26
ميريام شومان، مديرة agenda Culturel لـ "عشرين 30": السياحة الثقافية موجودة دائمًا في لبنان والثقافة هي محور السياحة لأن السائح الذي يأتي إلى لبنان يريد أن يرى كيف نتكلم ونعيش وماذا نأكل بالإضافة إلى السياحة الفنية
آخر الأخبار
2023-06-26
ميريام شومان، مديرة agenda Culturel لـ "عشرين 30": السياحة الثقافية موجودة دائمًا في لبنان والثقافة هي محور السياحة لأن السائح الذي يأتي إلى لبنان يريد أن يرى كيف نتكلم ونعيش وماذا نأكل بالإضافة إلى السياحة الفنية
0
آخر الأخبار
03:25
الحلبي للـLBCI: أتمنى على مجلس الوزراء أن يأخذ بقرارات وزارة التربية لأنها أخبر في الملف التربوي من أي كان
آخر الأخبار
03:25
الحلبي للـLBCI: أتمنى على مجلس الوزراء أن يأخذ بقرارات وزارة التربية لأنها أخبر في الملف التربوي من أي كان
0
أخبار لبنان
13:28
استقبالا لموسم السياحة...حملة نظافة في محيط قلعة بعلبك
أخبار لبنان
13:28
استقبالا لموسم السياحة...حملة نظافة في محيط قلعة بعلبك
0
اخبار البرامج
2023-06-28
"بلا معلميّة ".. ماذا تفعلون اذا أردتم التوقّف عن التدخين؟
اخبار البرامج
2023-06-28
"بلا معلميّة ".. ماذا تفعلون اذا أردتم التوقّف عن التدخين؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:54
وزير الإعلام لـ"حوار المرحلة": فرنسا لم تتخلّ عن مبادرتها... وفرنجية "ليس مرشح طرف"
أخبار لبنان
15:54
وزير الإعلام لـ"حوار المرحلة": فرنسا لم تتخلّ عن مبادرتها... وفرنجية "ليس مرشح طرف"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
محاولة التمرد في روسيا انتهت... فماذا عن مصير مجموعة فاغنر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
محاولة التمرد في روسيا انتهت... فماذا عن مصير مجموعة فاغنر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
بعد كل موسم حج يتم تغيير كسوة او غطاء الكعبة المشرفة... كيف يتم تصنيعها من الذهب الخالص والحرير؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
بعد كل موسم حج يتم تغيير كسوة او غطاء الكعبة المشرفة... كيف يتم تصنيعها من الذهب الخالص والحرير؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
منتخب لبنان لكرة القدم يؤكد صدارة مجموعته بفوز ثالث على التوالي في بطولة كأس اتحاد جنوب آسيا
تقارير نشرة الاخبار
13:49
منتخب لبنان لكرة القدم يؤكد صدارة مجموعته بفوز ثالث على التوالي في بطولة كأس اتحاد جنوب آسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
توتال أبلغت الشركات التي فازت بالعقود المتعلقة بحفر البئر في البلوك ٩
تقارير نشرة الاخبار
13:45
توتال أبلغت الشركات التي فازت بالعقود المتعلقة بحفر البئر في البلوك ٩
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بتنظيم من السفيرة الأميركية... نادين لبكي تعرض تجربتها أمام طلاب السينما والإخراج من مختلف الجامعات
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بتنظيم من السفيرة الأميركية... نادين لبكي تعرض تجربتها أمام طلاب السينما والإخراج من مختلف الجامعات
0
أخبار دولية
13:39
في اول ايام عيد الاضحى... الحجاج شرعوا في رمي الجمرات بمنطقة منى قرب مكة المكرمة
أخبار دولية
13:39
في اول ايام عيد الاضحى... الحجاج شرعوا في رمي الجمرات بمنطقة منى قرب مكة المكرمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عيد الاضحى عند نقطة المصنع بركة من دون حركة ولا مفرَّ من الثغرات
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عيد الاضحى عند نقطة المصنع بركة من دون حركة ولا مفرَّ من الثغرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بعد قرابة العامين... ماذا جاء في تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بعد قرابة العامين... ماذا جاء في تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
12:53
"نحن نحبك يا أوسكار"... إبن الـ10 سنوات رحل بطريقة مأساوية!
منوعات
12:53
"نحن نحبك يا أوسكار"... إبن الـ10 سنوات رحل بطريقة مأساوية!
2
أخبار دولية
16:37
قتيلان بينهما مسلح في تبادل لإطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة في السعودية
أخبار دولية
16:37
قتيلان بينهما مسلح في تبادل لإطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة في السعودية
3
منوعات
13:26
قتل 7 أطفال أنجبتهم ابنته منه... جريمة مأساوية كُشفت وهذه التفاصيل!
منوعات
13:26
قتل 7 أطفال أنجبتهم ابنته منه... جريمة مأساوية كُشفت وهذه التفاصيل!
4
صحة وتغذية
11:49
ما هو أفضل سن للمرأة لإنجاب الأطفال؟
صحة وتغذية
11:49
ما هو أفضل سن للمرأة لإنجاب الأطفال؟
5
اخبار البرامج
15:20
"توقف قلبي لدقيقتين وهذا ما رأيته"... مناهل روت ما حصل معها في دقائق وفاتها ولقاء مميز جمعها بالطفل خالد!
اخبار البرامج
15:20
"توقف قلبي لدقيقتين وهذا ما رأيته"... مناهل روت ما حصل معها في دقائق وفاتها ولقاء مميز جمعها بالطفل خالد!
6
أخبار لبنان
14:52
وقفة احتجاجية في زوق مصبح
أخبار لبنان
14:52
وقفة احتجاجية في زوق مصبح
7
أخبار دولية
04:00
العثور على أشلاء "يرجح أن تكون بشرية" في حطام الغواصة "تايتن"
أخبار دولية
04:00
العثور على أشلاء "يرجح أن تكون بشرية" في حطام الغواصة "تايتن"
8
تقارير نشرة الاخبار
13:45
توتال أبلغت الشركات التي فازت بالعقود المتعلقة بحفر البئر في البلوك ٩
تقارير نشرة الاخبار
13:45
توتال أبلغت الشركات التي فازت بالعقود المتعلقة بحفر البئر في البلوك ٩
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More