الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً منا"... الأب الروحي للذكاء الاصطناعي يحذر: إنها مخاطرة حقيقية!

علوم وتكنولوجيا
2023-06-29 | 05:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً منا&quot;... الأب الروحي للذكاء الاصطناعي يحذر: إنها مخاطرة حقيقية!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً منا"... الأب الروحي للذكاء الاصطناعي يحذر: إنها مخاطرة حقيقية!

"قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً منا"... الأب الروحي للذكاء الاصطناعي يحذر: إنها مخاطرة حقيقية!

حض جيفري هينتون الذي يوصف بأنه الأب الروحي للذكاء الاصطناعي، الأربعاء الحكومات على التدخل لضمان أن لا تسيطر الآلات على المجتمع.

وكان هينتون قد تصدر العناوين في أيار عندما أعلن استقالته من غوغل للتحدث بحرية أكبر عن مخاطر الذكاء الاصطناعي بعد فترة وجيزة من إطلاق برنامج الدردشة "تشات جي بي تي" الذي أسر العالم.

وتحدث عالِم الذكاء الاصطناعي الذي يدرس في "جامعة تورنتو" أمام جمهور حاشد خلال مؤتمر كوليجين للتكنولوجيا في المدينة الكندية.

واجتذب المؤتمر أكثر من 30 ألف من مؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين والعاملين في قطاع التكنولوجيا، ومعظمهم جاء متطلعا لتعلم كيفية ركوب موجة الذكاء الاصطناعي وليس سماع دروس حول مخاطره أو دعوات للحكومات للتدخل.

وقال هينتون "قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً منا، أعتقد أنه ينبغي تشجيع الأشخاص الذين يطورونه على بذل الكثير من الجهد لفهم كيف يمكن أن يحاول سلبنا السيطرة".

أضاف "الآن هناك 99 شخصا يتمتعون بذكاء كبير يحاولون جعل الذكاء الاصطناعي أفضل، وشخص واحد ذكي جدا يحاول معرفة كيفية منعه من تولي السيطرة، وربما عليكم أن تكونوا أكثر توازنا".

وحذر هينتون من أن مخاطر الذكاء الاصطناعي يجب أن تؤخذ على محمل الجد.

وتابع "أعتقد أنه من المهم أن يدرك الناس أن هذا ليس خيالا علميا أو مجرد إثارة للمخاوف"، مشددا "إنها مخاطرة حقيقية يجب أن نفكر فيها مليا، وعلينا التوصل إلى معرفة كيفية التعامل معها مسبقا".

كما أعرب هينتون عن قلقه من أن يعمّق الذكاء الاصطناعي عدم المساواة، حيث المكاسب الهائلة من انتاجيته ستذهب للأثرياء وليس العمال.

وقال إن "الثروة لن تذهب إلى الأشخاص الذين يعملون، بل ستجعل الأثرياء أكثر ثراءً، وليس الفقراء، وهذا مجتمع بالغ السوء".

كما أشار إلى خطر "الأخبار المزيفة" التي يمكن انشاؤها بواسطة برامج الروبوتات على غرار "تشات جي بي تي"، معربا عن أمله بأن يتم وضع علامات على المحتوى الذي تولده برامج الذكاء الاصطناعي كما تضع البنوك المركزية علامات على العملات النقدية.

وأكد "من الأهمية بمكان أن نحاول، على سبيل المثال، تمييز كل ما هو مزيف على أنه مزيف. لا أعرف ما إذا كان بإمكاننا فعل ذلك تقنيا أم لا".

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

ذكاء

اصطناعي

تحذير

ميتا تطلق خدمة الاشتراك الشهري +Quest... وهذه كلفتها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-06-21

"لا تسرقوا أصواتنا"... فنانو الدبلجة يواجهون تهديد الذكاء الاصطناعي!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-06-14

يشبه الإنسان... "ميتا" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي لإنشاء الصور ومعالجتها

LBCI
فنّ
2023-06-14

محمد حماقي يتحوّل الى فرعون بدخوله عالم الذكاء الاصطناعي

LBCI
فنّ
2023-06-13

مسجلة بالذكاء الاصطناعي... أغنية "للبيتلز" تصدر هذا العام!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-06-28

ميتا تطلق خدمة الاشتراك الشهري +Quest... وهذه كلفتها

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-06-27

إكتشاف مرعب سببه عظمة "بشرية"... هل كان البشر يأكلون بعضهم؟! (صور)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-06-23

بعد استخدام الذكاء الإصطناعي في شارته الإفتتاحية... مسلسل "سيكرت إنفايجن" يثير الجدل!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-06-22

دراسة حديثة... الثقب الأسود في قلب مجرتنا ليس خاملاً!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-06-26

ميريام شومان، مديرة agenda Culturel لـ "عشرين 30": السياحة الثقافية موجودة دائمًا في لبنان والثقافة هي محور السياحة لأن السائح الذي يأتي إلى لبنان يريد أن يرى كيف نتكلم ونعيش وماذا نأكل بالإضافة إلى السياحة الفنية

LBCI
آخر الأخبار
03:25

الحلبي للـLBCI: أتمنى على مجلس الوزراء أن يأخذ بقرارات وزارة التربية لأنها أخبر في الملف التربوي من أي كان

LBCI
أخبار لبنان
13:28

استقبالا لموسم السياحة...حملة نظافة في محيط قلعة بعلبك

LBCI
اخبار البرامج
2023-06-28

"بلا معلميّة ".. ماذا تفعلون اذا أردتم التوقّف عن التدخين؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:54

وزير الإعلام لـ"حوار المرحلة": فرنسا لم تتخلّ عن مبادرتها... وفرنجية "ليس مرشح طرف"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

محاولة التمرد في روسيا انتهت... فماذا عن مصير مجموعة فاغنر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

بعد كل موسم حج يتم تغيير كسوة او غطاء الكعبة المشرفة... كيف يتم تصنيعها من الذهب الخالص والحرير؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

منتخب لبنان لكرة القدم يؤكد صدارة مجموعته بفوز ثالث على التوالي في بطولة كأس اتحاد جنوب آسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

توتال أبلغت الشركات التي فازت بالعقود المتعلقة بحفر البئر في البلوك ٩

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بتنظيم من السفيرة الأميركية... نادين لبكي تعرض تجربتها أمام طلاب السينما والإخراج من مختلف الجامعات

LBCI
أخبار دولية
13:39

في اول ايام عيد الاضحى... الحجاج شرعوا في رمي الجمرات بمنطقة منى قرب مكة المكرمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

عيد الاضحى عند نقطة المصنع بركة من دون حركة ولا مفرَّ من الثغرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

بعد قرابة العامين... ماذا جاء في تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
12:53

"نحن نحبك يا أوسكار"... إبن الـ10 سنوات رحل بطريقة مأساوية!

LBCI
أخبار دولية
16:37

قتيلان بينهما مسلح في تبادل لإطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة في السعودية

LBCI
منوعات
13:26

قتل 7 أطفال أنجبتهم ابنته منه... جريمة مأساوية كُشفت وهذه التفاصيل!

LBCI
صحة وتغذية
11:49

ما هو أفضل سن للمرأة لإنجاب الأطفال؟

LBCI
اخبار البرامج
15:20

"توقف قلبي لدقيقتين وهذا ما رأيته"... مناهل روت ما حصل معها في دقائق وفاتها ولقاء مميز جمعها بالطفل خالد!

LBCI
أخبار لبنان
14:52

وقفة احتجاجية في زوق مصبح

LBCI
أخبار دولية
04:00

العثور على أشلاء "يرجح أن تكون بشرية" في حطام الغواصة "تايتن"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

توتال أبلغت الشركات التي فازت بالعقود المتعلقة بحفر البئر في البلوك ٩

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More