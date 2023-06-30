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دراسة: طفرة جينية تُساهم في تدهور حالة المصابين بالتصلّب اللويحي

علوم وتكنولوجيا
2023-06-30 | 07:15
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دراسة: طفرة جينية تُساهم في تدهور حالة المصابين بالتصلّب اللويحي
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دراسة: طفرة جينية تُساهم في تدهور حالة المصابين بالتصلّب اللويحي

بيّنت دراسة نُشرت الخميس في مجلة "نيتشر" أن المرضى المصابون بالتصلّب اللويحي يشهدون تدهوراً في حالاتهم بشكل أسرع عندما تكون لديهم طفرة جينية معينة، في نتيجة يُحتمل أن تمهّد الطريق لمجال جديد من الأبحاث العلاجية.

وقال المشارك في إعداد الدراسة، الباحث وطبيب الأعصاب سيرجيو بارانزيني من جامعة كاليفورنيا، في بيان، "في حين أنّ هذه الطفرة الجينية متأتية من الوالدين، هي تُسرّع بنحو أربع سنوات المرحلة التي يُصبح فيها المريض مُضطراً لاستخدام جهاز للمساعدة على المشي".

والتصلب اللويحي مرض عصبي واسع الانتشار نسبياً، يتسبب بخلل في التنظيم المناعي الذي يبدأ بمهاجمة امتداد للخلايا العصبية هو المحور العصبي، مع ما يحمله من نتائج سلبية أبرزها الاضطرابات الحركية.

ووفق وكالة فرانس برس، درس معدوّ الدراسة الجديدة، وهم مجموعة كبيرة من الباحثين متحدرين من سبعين دولة، المجين الخاص بـ12 ألف مريض لتحديد الطفرات الجينية التي يُحتمل أن تُسجّل ودراسة ما مدى ارتباطها بسرعة تقدّم المرض.

وتبيّن أنّ إحدى هذه الطفرات مرتبطة بتقدم أسرع للمرض، وهي تطال جينين هما "دي واي اس اف" (DYSF) الذي يلعب دوراً في إعادة بناء الخلايا المتضررة و"زي ان اف 638" (ZNF638) الذي يساعد في السيطرة على العدوى الفيروسية.

ومن النقاط المهمة هو أنّ نشاط هذين الجينين يتركز في الدماغ والحبل الشوكي، لكن في الوقت الراهن، لا تركز الأبحاث العلاجية على هذا المجال بل على الجهاز المناعي.

ولم يجر التوصل بعد إلى معالجة نهائية لهذا المرض أو حتى علاج يُبطئ تقدّمه، فالأدوية الراهنة تعمل على تحسين أعراض معينة لا معالجة المشكلة الأساسية.

وأكدت طبيبة الأعصاب روث دوبسون التي لم تشارك في الدراسة أنّ اكتشاف هذه الطفرة يفتح "مجالاً جديداً محتملاً لعلاج" يركز على الدماغ والحبل الشوكي.

وأشارت لوكالة فرانس برس إلى أن هذا الهدف لا يزال بعيد المنال، لافتاً إلى أنه يثير "حماسة كبيرة" لدى الباحثين المتخصصين في مرض التصلب اللويحي.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

دراسة

مجلة نيتشر

المرضى

التصلب اللويحي

طفرة جينية معينة

الأبحاث العلاجية

جامعة كاليفورنيا.

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