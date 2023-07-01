رقم خيالي... قيمة مجموعة آبل السوقية تتجاوز 3 تريليون دولار!

انتعشت أسهم "وول ستريت" في وقت مبكر الجمعة بعد نشر تقرير يفيد باعتدال في تضخم أسعار المستهلك الأميركي فيما تجاوزت قيمة مجموعة آبل 3 تريليون دولار في السوق.

وتراجع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي من كثب، إلى 3,8 في المئة على أساس سنوي في أيار، في انخفاض كبير من 4,3 في المئة في الشهر السابق.

وتأتي هذه البيانات في أعقاب تقارير اقتصادية متفائلة أخرى هذا الأسبوع عن النمو في الربع الأول وثقة المستهلك، ما يزيد من الآمال في أن يتجنب الاقتصاد الأميركي الركود، بحسب وكالة فرانس برس.

بعد حوالي عشرين دقيقة من التداول، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0,6 في المئة.

كما ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 واسع النطاق بنسبة 1 في المئة، في حين قفز مؤشر ناسداك المركب الغني بالتكنولوجيا 1,4 في المئة.

وزاد سهم شركة آبل 1,4 في المئة لتتجاوز المجموعة 3 تريليون دولار في القيمة السوقية. وكان عملاق التكنولوجيا قد بلغ هذه العتبة لفترة وجيزة في كانون الثاني 2022، لكنه لم ينه قط جلسة تداول فوقها.

ومن جهة أخرى، انخفض سهم شركة نايكي 2,1 في المئة بعد أن أعلنت عن أرباح أقل مما كان متوقعا بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية.