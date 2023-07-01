الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لأول مرة في كوريا الجنوبية... روبوت يقود فرقة تضم أكثر من ستين موسيقياً! (فيديو)

علوم وتكنولوجيا
2023-07-01 | 12:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لأول مرة في كوريا الجنوبية... روبوت يقود فرقة تضم أكثر من ستين موسيقياً! (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لأول مرة في كوريا الجنوبية... روبوت يقود فرقة تضم أكثر من ستين موسيقياً! (فيديو)

تولى روبوت مصنوع في كوريا الجنوبية، لأول مرة قيادة فرقة موسيقية تضم أكثر من ستين موسيقياً، خلال حفلة أقيمت الجمعة في سيول أمام جمهور ملأ القاعة بالكامل.

وقام هذا الروبوت الذي يبلغ طوله متراً وثمانين سنتيمتراً، ويُطلق عليه اسم EveR 6، بتوجيه موسيقيي الأوركسترا الوطنية الكورية. وقد تولى المهمة منفرداً خلال جزء من الحفلة الموسيقية، فيما ساعده قائد أوركسترا من لحم ودمّ على مدى نصف ساعة.

وخرج الروبوت EveR 6 من مصعد ليطل على خشبة المسرح الوطني الكوري، واستدار نحو الجمهور قبل أن ينحني أمامه، وسط هتافات حوالى 950 متفرجاً.

وطوال عرضه، ثبّت الروبوت عينيه الزرقاوين على الموسيقيين، من دون أن يرمش، وهز رأسه على إيقاع الموسيقى.

وأقيمت حفلات موسيقية سابقاً بقيادة روبوتات في أماكن أخرى من العالم، ولا سيما في إيطاليا في عام 2017 باستخدام الروبوت YuMi، ولكن كانت هذه الحفلة الأولى من نوعها في كوريا الجنوبية حيث صُمم Ever 6.

وجرى تطوير هذا الروبوت بواسطة المعهد الكوري للتكنولوجيا الصناعية، وهو مؤسسة عامة، وقد تمت برمجته لتكرار حركات قائد أوركسترا حقيقي باستخدام تقنية التقاط الحركة، والتي تسجل وقفات البشر واستداراتهم عبر أجهزة استشعار.

ومع ذلك، فإن الروبوت غير قادر على السمع أو الارتجال في الوقت الفعلي.

وأكّد لي دونغ ووك، المهندس الّذي ابتكر الروبوت، أن مطورو هذه التقنية يعملون حتى يتمكن في نهاية المطاف من أداء حركات غير مبرمجة مسبقاً.

بقلم Kang Jin-kyu – وكالة فرانس برس

 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

روبوت

كوريا الجنوبية

قيادة

فرقة موسيقية

ستين موسيقيا

حفلة

سيول

جمهور

EveR 6

الأوركسترا الوطنية الكورية.

LBCI التالي
في هذه الدولة... إلزام الشبكات الاجتماعية الحصول على مواقفة الوالدين لمَن هم دون سنّ الـ15
المسبار الأوروبي "إقليدس" يتستكشف الجانب المظلم من الكون
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:16

الديفا هيفاء وهبي تشعل حماس الجمهور.. هكذا كشفت عن موعد طرح "ما بضعفش" (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-06-29

صورة لشيرين عبد الوهاب بدون مكياج.. والجمهور يتفاعل!

LBCI
فنّ
2023-06-29

مريم نور تتعافى بعد وعكتها الصحيّة... هكذا أطلّت على جمهورها في فيديو جديد

LBCI
أخبار دولية
2023-06-29

منح جائزة بريطانية عريقة لزيلينسكي تقديرا لـ"قيادته"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:31

بعد صمت لأكثر من شهرين... "ناسا" تستعيد الاتصال بمروحيتها على المريخ

LBCI
علوم وتكنولوجيا
05:15

رقم خيالي... قيمة مجموعة آبل السوقية تتجاوز 3 تريليون دولار!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
05:06

في هذه الدولة... إلزام الشبكات الاجتماعية الحصول على مواقفة الوالدين لمَن هم دون سنّ الـ15

LBCI
علوم وتكنولوجيا
16:01

المسبار الأوروبي "إقليدس" يتستكشف الجانب المظلم من الكون

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
14:43

الجيش يؤكد مقتل مواطنَين في القرنة السوداء: توقيف عدد من الأشخاص وهذا ما ضُبط

LBCI
أخبار لبنان
11:57

ميقاتي تابع حادثة مقتل الشاب طوق مع قائد الجيش والنائبة جعجع: لضرورة تحلي الجميع بالحكمة وعدم الإنجرار إلى أي ردات فعل

LBCI
فنّ
06:45

زواج نجم "أراب آيدول" يعقوب شاهين.. وديانا كرزون تنشر صورة العروس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

رحلة الـLBCI الى جزيرة النخيل..المحمية تنتصر على النيران والتحقيق يكشف خيوطا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

الخلافات بين الضنية وبشري تعيد الدم إلى الواجهة وضحية جديدة اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

إليكم جردة بعدد من أعمال الشغب التي ضربت فرنسا في السنوات الأخيرة

LBCI
امن وقضاء
13:52

فرنسا تغلي... فإلى متى يتواصل إشتعال الشارع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

رحلة الـLBCI الى جزيرة النخيل..المحمية تنتصر على النيران والتحقيق يكشف خيوطا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

في المكتبة الشرقية في جامعة القديس يوسف... ترميم أرشيف غني وفريد عن تاريخ لبنان والمنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

دبلوم تخصصي لعلوم الجبال ورياضات الهواء الطلق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إفتتاح مهرجانات بعلبك الدولية بعرض إيطالي راقص يقدم في إيطاليا منذ العام 2008

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

في وزارة الطاقة خالف وتعدى ثم يجري التفتيش لك عن تبرير... شركة تخالف في نهر الكلب وأخرى تملك المرسوم

LBCI
السياحة في لبنان
13:32

أهلا بهالطلة من منجز في أقصى شمال لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:35

إستدرج معلمته ثم اغتصبها وحاول خنقها مهدداً بحرقها... إبن الـ17 سنة ضحك خلال النطق بالحكم!

LBCI
خبر عاجل
17:11

القضاء الفرنسي يوجه تهم فساد مالي لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة

LBCI
امن وقضاء
14:43

الجيش يؤكد مقتل مواطنَين في القرنة السوداء: توقيف عدد من الأشخاص وهذا ما ضُبط

LBCI
أخبار لبنان
06:58

العثور على جثة شاب في جرد الارز.. ستريدا جعجع: طلبت إرسال قوّة من الجيش إلى المنطقة

LBCI
فنّ
06:45

زواج نجم "أراب آيدول" يعقوب شاهين.. وديانا كرزون تنشر صورة العروس

LBCI
منوعات
15:23

إبن الـ7 أعوام سقط من العبارة ووالدته قفزت لإنقاذه... توفيا في المياه المتجمدة: حادثة أم جريمة؟!

LBCI
موضة وجمال
05:51

"مجرد تذكير"... كيم كارداشيان تنشر صوراً عفوية "بالبيكيني الأزرق" على الشاطئ (صور)

LBCI
امن وقضاء
12:28

بلدية بشري: من ظنّ أن جريمة اغتيال ابن بشري قد تمر وترهب أهل المكارم والشرف فقد خابوا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More