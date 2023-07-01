قيود جديدة لتويتر لاحتواء استخدام البيانات في الذكاء الاصطناعي

أعلن إيلون ماسك أن تويتر ستقيّد موقتا عدد التغريدات المعروضة لكبح الاستخدام المكثّف الذي تقوم به أطراف ثالثة لبيانات الشبكة الاجتماعية، لا سيما لتغذية نماذج الذكاء الاصطناعي.



وستحد المنصة عدد التغريدات التي يمكن للحسابات الموثّقة مشاهدتها بـ6000 يوميا، و600 للحسابات غير الموثّقة و300 للحسابات الجديدة غير الموثّقة.



وسيتم "قريبا" رفع السقف إلى 8000 و800 و400 تغريدة على التوالي حسب نوع الحساب، بحسب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة المنصة.



وأوضح إيلون ماسك في تغريدة أن القرار هدفه "كبح المستويات القصوى من جمع البيانات والتلاعب بالنظام".



وكان قد أعلن في اليوم السابق أنه لن يكون من الممكن قراءة التغريدات من دون ربط الاتصال وتقديم معرّفات.



وأضاف: "مئات المنظمات (ربما أكثر) تجمع البيانات من تويتر بنسق شديد، لدرجة أنها عطلت الاستخدام العادي".



ومن خلال الحد من عدد التغريدات التي يمكن قراءتها، يسعى ماسك إلى منع تلك المنظمات من جمع كميات هائلة من البيانات المستخدمة خصوصا لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.