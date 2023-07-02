الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دراسة أولى من نوعها تكشف قدرة الذكاء الاصطناعي في تشخيص مرض السرطان!

علوم وتكنولوجيا
2023-07-02 | 04:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دراسة أولى من نوعها تكشف قدرة الذكاء الاصطناعي في تشخيص مرض السرطان!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
دراسة أولى من نوعها تكشف قدرة الذكاء الاصطناعي في تشخيص مرض السرطان!

دراسة أولى من نوعها تكشف قدرة الذكاء الاصطناعي في تشخيص مرض السرطان!

صمَم خبراء في صندوق مؤسسة Royal Marsden NHS ومعهد أبحاث السرطان في لندن، نموذج ذكاء إصطناعي يمكنه تحديد السرطان بدقَة، في تطور يقولون إنه "قد يسرع من تشخيص المرض ويساعد المرضى في العلاج".

وكشفت الدراسة التي نشرت في مجلة علم الأشعة أن الذكاء الاصطناعي قادر على تحديد ما إذا كان هناك أورام غير طبيعية موجودة في الأشعة المقطعية سرطانية.

وقد يساعد نموذج الذكاء الاصطناعي الأطباء أيضًا على اتخاذ قرارات أسرع بشأن المرضى الذين يعانون من نمو غير طبيعي للخلايا السرطانية والذي يعتبر حاليًا متوسط الخطورة.

وبدوره، كشف كبير الباحثين في الدراسة، الدكتور ريتشارد لي إن "الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الرئة في مرحلة مبكرة هم أكثر عرضة للبقاء على قيد الحياة لمدّة 5 سنوات، مقارنة بأولئك الذين تم تشخيصهم بالسرطان في وقت متأخر".

وأضاف لي: "هذه الدراسة، التي تعد الأولى من نوعها لتطوير نموذج إشعاعي يركز بشكل خاص على العقيدات الرئوية الكبيرة، يمكن أن تدعم الأطباء يومًا ما في تحديد المرضى المعرضين لمخاطر عالية . "

وكشف الخبراء أن هذه الدراسة لا تزال في مراحلها الأولى، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات قبل أن يتم إدخال النموذج في أنظمة الرعاية الصحية، راغبين في أن تتمكن أداة الذكاء الاصطناعي في النهاية من تسريع اكتشاف السرطان من خلال المساعدة في تسريع علاج المرضى وتبسيط تحليل الأشعة المقطعية.
 
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

دراسة

أولى

الذكاء الاصطناعي

تشخيص

مرض

السرطان

قيود جديدة لتويتر لاحتواء استخدام البيانات في الذكاء الاصطناعي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-05-22

لرفع الوعي حول مرض السرطان... اللبناني رامي نعوس يحطّم الرقم القياسي لأطول فترة وقوف على لوح من المسامير

LBCI
صحة وتغذية
2023-05-15

أمل جديد لمرضى سرطان الرأس والعنق... دراسة في أستراليا بقيادة الطبيب اللبناني شربل داريدو تتوصّل لنتائج مذهلة!

LBCI
صحة وتغذية
2023-05-03

دراسة تضيء على الأحاسيس والرؤى لدى المرضى قبيل وفاتهم

LBCI
فنّ
2023-04-07

وفاة شيرين الطحان بعد صراع طويل مع مرض السرطان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
16:30

قيود جديدة لتويتر لاحتواء استخدام البيانات في الذكاء الاصطناعي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
12:03

لأول مرة في كوريا الجنوبية... روبوت يقود فرقة تضم أكثر من ستين موسيقياً! (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:31

بعد صمت لأكثر من شهرين... "ناسا" تستعيد الاتصال بمروحيتها على المريخ

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-07-01

رقم خيالي... قيمة مجموعة آبل السوقية تتجاوز 3 تريليون دولار!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-06-30

إبن الـ7 أعوام سقط من العبارة ووالدته قفزت لإنقاذه... توفيا في المياه المتجمدة: حادثة أم جريمة؟!

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-22

باسيل: الحكومة بشخص ميقاتي أكبر متواطئ على لبنان بملف النزوح وأحد شروط تسليم "الداتا" إعطاء إقامة لكل النازحين

LBCI
السياحة في لبنان
13:32

أهلا بهالطلة من منجز في أقصى شمال لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-01

سليم الصايغ للـLBCI: ترشيح جهاد أزعور جدّي جدا... ومن واجبات بري ترك جلسات إنتخاب الرئيس مفتوحة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

الخلافات بين الضنية وبشري تعيد الدم إلى الواجهة وضحية جديدة اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

إليكم جردة بعدد من أعمال الشغب التي ضربت فرنسا في السنوات الأخيرة

LBCI
امن وقضاء
13:52

فرنسا تغلي... فإلى متى يتواصل إشتعال الشارع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

رحلة الـLBCI الى جزيرة النخيل..المحمية تنتصر على النيران والتحقيق يكشف خيوطا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

في المكتبة الشرقية في جامعة القديس يوسف... ترميم أرشيف غني وفريد عن تاريخ لبنان والمنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

دبلوم تخصصي لعلوم الجبال ورياضات الهواء الطلق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إفتتاح مهرجانات بعلبك الدولية بعرض إيطالي راقص يقدم في إيطاليا منذ العام 2008

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

في وزارة الطاقة خالف وتعدى ثم يجري التفتيش لك عن تبرير... شركة تخالف في نهر الكلب وأخرى تملك المرسوم

LBCI
السياحة في لبنان
13:32

أهلا بهالطلة من منجز في أقصى شمال لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
14:43

الجيش يؤكد مقتل مواطنَين في القرنة السوداء: توقيف عدد من الأشخاص وهذا ما ضُبط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

الخلافات بين الضنية وبشري تعيد الدم إلى الواجهة وضحية جديدة اليوم

LBCI
امن وقضاء
12:28

بلدية بشري: من ظنّ أن جريمة اغتيال ابن بشري قد تمر وترهب أهل المكارم والشرف فقد خابوا

LBCI
أخبار لبنان
13:07

طوق استنكر "جريمة" القرنة السوداء: جريمة شنيعة لم ينفذها مسلحون مجهولون بل قناصون غادرون يتربصون في نطاق أرضنا

LBCI
أمن وقضاء
13:44

القاضية نصار تتابع جريمة قتل الشابين طوق

LBCI
منوعات
12:38

من أغرب الوقائع... سيدة تطلب المساعدة عن كيفية إعلام ابنتها بأن شقيقها هو في الواقع والدها!

LBCI
امن وقضاء
13:24

كرامي مستنكراً مقتل الشاب في القرنة السوداء: نناشد الاجهزة الامنية والجيش اللبناني والقضاء اللبناني بأن يتحركوا سريعاً لتبيان الحقيقة

LBCI
منوعات
03:37

لحظات مروعة... امرأة "ميتة" تستيقظ أثناء جنازتها!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More