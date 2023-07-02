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دراسة أولى من نوعها تكشف قدرة الذكاء الاصطناعي في تشخيص مرض السرطان!
علوم وتكنولوجيا
2023-07-02 | 04:30
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دراسة أولى من نوعها تكشف قدرة الذكاء الاصطناعي في تشخيص مرض السرطان!
دراسة أولى من نوعها تكشف قدرة الذكاء الاصطناعي في تشخيص مرض السرطان!
صمَم خبراء في صندوق مؤسسة Royal Marsden NHS ومعهد أبحاث السرطان في لندن، نموذج ذكاء إصطناعي يمكنه تحديد السرطان بدقَة، في تطور يقولون إنه "قد يسرع من تشخيص المرض ويساعد المرضى في العلاج".
وكشفت الدراسة التي نشرت في مجلة علم الأشعة أن الذكاء الاصطناعي قادر على تحديد ما إذا كان هناك أورام غير طبيعية موجودة في الأشعة المقطعية سرطانية.
وقد يساعد نموذج الذكاء الاصطناعي الأطباء أيضًا على اتخاذ قرارات أسرع بشأن المرضى الذين يعانون من نمو غير طبيعي للخلايا السرطانية والذي يعتبر حاليًا متوسط الخطورة.
وبدوره، كشف كبير الباحثين في الدراسة، الدكتور ريتشارد لي إن "الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الرئة في مرحلة مبكرة هم أكثر عرضة للبقاء على قيد الحياة لمدّة 5 سنوات، مقارنة بأولئك الذين تم تشخيصهم بالسرطان في وقت متأخر".
وأضاف لي: "هذه الدراسة، التي تعد الأولى من نوعها لتطوير نموذج إشعاعي يركز بشكل خاص على العقيدات الرئوية الكبيرة، يمكن أن تدعم الأطباء يومًا ما في تحديد المرضى المعرضين لمخاطر عالية . "
وكشف الخبراء أن هذه الدراسة لا تزال في مراحلها الأولى، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات قبل أن يتم إدخال النموذج في أنظمة الرعاية الصحية، راغبين في أن تتمكن أداة الذكاء الاصطناعي في النهاية من تسريع اكتشاف السرطان من خلال المساعدة في تسريع علاج المرضى وتبسيط تحليل الأشعة المقطعية.
مصدر
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
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