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للمرة الأولى في التاريخ... الموافقة على اختبار "السيارة الطائرة" وهذا سعرها! (صور)

علوم وتكنولوجيا
2023-07-03 | 09:13
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للمرة الأولى في التاريخ... الموافقة على اختبار &quot;السيارة الطائرة&quot; وهذا سعرها! (صور)
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للمرة الأولى في التاريخ... الموافقة على اختبار "السيارة الطائرة" وهذا سعرها! (صور)

تمت الموافقة على شركة Alef Aeronautics الناشئة المدعومة من SpaceX العملاقة للمرة الأولى في التاريخ لاختبار سيارة كهربائية طائرة من المقرر أن تبلغ قيمتها حوالي 300 ألف دولار.

وفي بيان صحفي، تلقت السيارة الطائرة الكهربائية بالكامل من شركة صناعة السيارات في كاليفورنيا، شهادة رسمية خاصة بصلاحية الطيران من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) للطراز A.

وقال الرئيس التنفيذي Jim Dukhovny: "إن هذه الموافقة تتيح لنا الاقتراب أكثر من تقريب الناس من التنقلات الصديقة للبيئة والأسرع، ما يوفر للأفراد والشركات ساعات عدّة أسبوعيا"، مضيفاً "وبالتالي، فإن هذه خطوة صغيرة للطائرات بينما تُعدّ خطوةً عملاقة للسيارات".

ومن المتوقع أن تكون السيارة الطائرة قادرة على الإقلاع عموديًا وأفقيًا مع سرعة تصل إلى 200 ميل ومسافة طيران 110 أميال، ويمكن أن تحمل ما يصل إلى شخصين.

وحتى الآن، دفع 440 من عشاق السيارات وديعة ليصبحوا من أوائل الأشخاص الذين يمتلكون مثل هذه السيارة الطائرة. ويمكن للأشخاص المستعدين أن يدفعوا إيداعاً بقيمة 150 دولارًا الانضمام إلى قائمة الانتظار العامة بينما يحصل أولئك الذين يدفعون 1500 دولار على الأولوية عند بدء عمليات التسليم.

وبدوره، أعلن الرئيس التنفيذي Dukhovny خلال العام الفائت أنه يمكن للناس توقع جهوزية هذه السيارات الطائرة بحلول عام 2025.
 
 
 

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