"اعتباراً من الشهر المقبل"... تويتر تصدر بياناً وماذا جاء فيه؟

أعلنت شبكة تويتر أن TweetDeck "تويت دك"، وهو برنامج شهير يسمح للمستخدمين بمراقبة حسابات عدة في وقت واحد، سيكون متاحاً فقط لأصحاب الحسابات "الموثقة" اعتباراً من الشهر المقبل.

وتبحث شبكة وسائل التواصل الاجتماعي، التي اشتراها الملياردير إيلون ماسك العام الماضي، عن طرق لتحقيق أرباح، وعمدت إلى خفض عدد موظفيها وزيادة اشتراكاتها المدفوعة.

ومعظم مستخدمي تويتر الذين جرى التحقق من حساباتهم هم أولئك الذين دفعوا للحصول على علامة التوثيق الزرقاء، رغم أنّ ماسك منح هذه العلامة لبعض المستخدمين، فيما حافظ عليها بعض ممن حاز عليها وفق النظام السابق.

يُظهر TweetDeck، الذي جرى إطلاقه قبل أكثر من عقد، الرسائل ضمن أعمدة، مع وظائف للبحث والنشر تعمل بشكل مختلف عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق.

وقالت تويتر في رسالة نشرتها الاثنين إنها بصدد إطلاق نسخة جديدة من TweetDeck بوظائف جديدة مختلفة، بحسب وكالة فرانس برس.



وأدت سلسلة تغييرات في طريقة تشغيل تويتر إلى تعطيل قدرة الكثير من مستخدمي TweetDeck على مشاهدة المنشورات في عطلة نهاية الأسبوع.

واشترت تويتر برنامج TweetDeck في لندن في عام 2011، في صفقة قدّرتها وسائل إعلام متخصصة حينها بـ40 مليون دولار.