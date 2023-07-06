الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Red Bull - Soap Box
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"لنبدأ الآن... أهلا بكم في ثريدز"... "ميتا" تطلق رسميا تطبيقها الجديد المنافس لتويتر

علوم وتكنولوجيا
2023-07-06 | 01:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;لنبدأ الآن... أهلا بكم في ثريدز&quot;... &quot;ميتا&quot; تطلق رسميا تطبيقها الجديد المنافس لتويتر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"لنبدأ الآن... أهلا بكم في ثريدز"... "ميتا" تطلق رسميا تطبيقها الجديد المنافس لتويتر

شركة ميتا تطلق رسميا تطبيقها الجديد "ثريدز" المنافس لتويتر

أطلقت شركة ميتا العملاقة المالكة لفيسبوك رسميا الأربعاء تطبيق "ثريدز" الذي يرتكز على المنشورات النصية ويشكل منافسا جديا لتويتر، لكن مخاوف قانونية أرجأت عملية إطلاقه في أوروبا إلى وقت لاحق.

ويعد "ثريدز" أكبر تحد لتويتر وصاحبه إيلون ماسك الذي نجح حتى الآن في صد أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع المشابهة التي ظهرت مثل "بلو سكاي" و"ماستودون".

وبات "ثريدز" متوافرا في متجري آبل وبلاي ستور عند الساعة 23,00 ت غ، مع حسابات ناشطة عليه لمشاهير مثل شاكيرا وجاك بلاك إضافة إلى وسائل إعلام ومنصات مثل هوليوود ريبورتر وفايس وأيضا نتفلكس.

وكتب مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لميتا في أول منشور له على التطبيق الجديد "لنبدأ الآن. أهلا بكم في ثريدز".

ويعتمد التطبيق في انطلاقته على قاعدة المستخدمين الخاصة بانستغرام التي تتخطى ملياري حساب، ما يوفر عليه تحدي البدء من الصفر.

لكن وفق مصدر مقرب فإن مخاوف تنظيمية سترجىء إطلاق التطبيق في دول الاتحاد الأوروبي، حيث تخضع ميتا لقانون الأسواق الرقمية الجديد الذي يفرض قواعد مشددة على شركات الانترنت الكبرى.

واحدى هذه القواعد تقيّد نقل البيانات الشخصية بين المنتجات المختلفة، كما سيكون الحال عليه بين انستغرام وثريدز، وسبق أن ضُبط زوكربيرغ من قبل الهيئات الناظمة الأوروبية وهو يقوم بذلك عندما اشترى واتسآب.

ومن الواضح أن زوكربيرغ يستغل تخبط تويتر في ظل إدارة مالكه الجديد لإطلاق هذا المنتج المنافس الذي تأمل ميتا أن يصبح قناة التواصل المفضلة للمشاهير والشركات والسياسيين.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

ثريدز

تويتر

منافس

ميتا

LBCI التالي
"كوكبنا كان جافًا تمامًا عندما تشكل"... من أين أتت مياه الأرض؟
"اعتباراً من الشهر المقبل"... تويتر تصدر بياناً وماذا جاء فيه؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-05-24

بعد قرار الهيئة البريطانية لشؤون المنافسة... "ميتا" تبيع "جيفي" بخسارة كبيرة!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-07-04

"اعتباراً من الشهر المقبل"... تويتر تصدر بياناً وماذا جاء فيه؟

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-04

ميقاتي: المغتربون هم الرئة التي يتنفس منها لبنان بفضل خبراتهم المهنية التنافسية والكفاءة والريادة المُعترَف بهما لهم حتى من قبل أشدّ المنافسين

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-07-01

قيود جديدة لتويتر لاحتواء استخدام البيانات في الذكاء الاصطناعي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
03:28

"كوكبنا كان جافًا تمامًا عندما تشكل"... من أين أتت مياه الأرض؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-07-04

"اعتباراً من الشهر المقبل"... تويتر تصدر بياناً وماذا جاء فيه؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-07-04

دراسة صادمة... الوقت كان يمرّ أبطأ بـ 5 مرات في بدايات الكون!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-07-03

للمرة الأولى في التاريخ... الموافقة على اختبار "السيارة الطائرة" وهذا سعرها! (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
06:48

اليونيفيل: نحض الجميع على ممارسة ضبط النفس

LBCI
أمن وقضاء
2023-07-03

يروون أراضيهم بمياهٍ مسروقة... ويحرمونها للمواطنين

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-02

الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس لـ"الأحد مع ماريو": أُحمّل مسؤولية التقاعس للدولة اللبنانية وصندوق النقد وقد انتقدت الصحافة الأميركية الصندوق بوصوله الى حائط مسدود ليس فقط في لبنان بل في مصر وتونس وغيرها من الدول

LBCI
أمن وقضاء
06:24

تدابير سير في منطقة الضم والفرز اعتباراً من اليوم ولمدة شهر تقريباً

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:59

عون: المنظومة الحاكمة تحاول إخفاء تقرير شركة التدقيق الجنائي لأنّه يدينها

LBCI
رياضة
13:46

سوق انتقالات كرة القدم الاوروبية ينشط في الساعات الاخيرة على صعيد اللاعبين والمدربين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

احذروا ما تحقنون وجوهكم به... عيادات تجميل غير مرخصة وbotox مزوّر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذه تعديلات التعميم ١٥٨ .. فمن تطال؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

المعهد العالي للموسيقى يضع استراتيجية لحماية الكونسرفتوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

أهلا بهالطلة من ليالي بيروت حيث الحياة والغناء والرقص والسهر …

LBCI
أخبار دولية
13:36

تخفيض السعودية الإنتاج النفطي.. الحاضر الابرز في ندوة اوبك

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:34

مقدمة النشرة المسائية 05-07-2023

LBCI
أخبار دولية
13:19

هل نجحت المقاومة في افشال مخطط الاحتلال في أوسع اقتحام له منذ عملية السور عام 2002؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:03

مصرف لبنان يعدل التعميميّن 151 و158 .. ماذا في التفاصيل؟

LBCI
فنّ
08:30

"طلب مني الإسترخاء ثم حاول تقبيلي ومداعبتي"... تفاصيل صادمة يرويها رجل أمام المحكمة حول اعتداء سبايسي عليه جنسياً

LBCI
منوعات
11:19

عذب حبيبته السابقة وصديقها حتى الموت ثم سجن واغتصب سيدة أخرى في الليلة نفسها... جريمة مروعة وهذه تفاصيلها!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذه تعديلات التعميم ١٥٨ .. فمن تطال؟

LBCI
منوعات
15:45

"مصور زفافي التقط لي صوراً خلسة وأنا عارية في غرفة تبديل الملابس"... الضحية روت قصتها الصادمة بالكامل!

LBCI
خبر عاجل
03:29

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول عسكري على الحدود اللبنانية: لم يتم إطلاق صاروخ من لبنان وما جرى إنفجار لغم

LBCI
خبر عاجل
04:59

أدرعي: قذيفة أطلقت من الأراضي اللبنانية... والجيش الإسرائيلي رد بمهاجمة منطقة الإطلاق

LBCI
أمن وقضاء
13:53

قتيلان في برج البراجنة على خلفية اشكال قديم بين عائلتين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More