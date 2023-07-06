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"كوكبنا كان جافًا تمامًا عندما تشكل"... من أين أتت مياه الأرض؟
علوم وتكنولوجيا
2023-07-06 | 03:28
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"كوكبنا كان جافًا تمامًا عندما تشكل"... من أين أتت مياه الأرض؟
"كوكبنا كان جافًا تمامًا عندما تشكل"... من أين أتت مياه الأرض؟
بينما تغطي المياه 71% من سطح الأرض، لا يزال السؤال الرئيسي قائمًا: من أين أتت هذه المياه في المقام الأول؟
توصل العلماء إلى عدد من النظريات على مر السنين، تتراوح من وصول المياه على النيازك إلى إنتاج الأرض لمياهها المبكرة بنفسها، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
والآن، قام علماء من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بخطوة كبيرة نحو حل اللغز.
ويدعي الباحثون أن الأرض تشكلت من كتل بناء جافة صخرية ، مما يشير إلى أن مياهها يجب أن تكون قد وصلت في وقت متأخر من تاريخ تشكل الكوكب.
وقال الفريق: "حدثت إضافة رئيسية للمواد المتطايرة الأساسية للحياة ، بما في ذلك الماء ، فقط خلال آخر 15 في المائة (أو أقل) من تكوين الأرض".
تكوين الأرض يعود إلى حوالي 4.5 مليار سنة مضت، ولا يزال العلماء يحاولون فهم العمليات التي تشكلت بها الكوكب.
في الدراسة الجديدة ، وجد الفريق نقصًا في المواد المتطايرة - المواد الكيميائية التي يمكن أن تتبخر بسهولة ، بما في ذلك الماء - في أعماق الكوكب.
ومع ذلك، وجدوا أن الوشاح العلوي وفير في المواد المتطايرة.
ويشير هذا إلى أن الأرض تشكلت من مواد صخرية حارة وجافة، وأن الماء جاء إلى كوكبنا لاحقًا، وفقًا للفريق.
ويأمل الباحثون أن تساعد النتائج في كشف لغز كيفية تشكل الأرض - وكذلك الكواكب الصخرية الأخرى في نظامنا الشمسي. بينما لا يمكننا بسهولة أن ندخل إلى أعماق كوكبنا، فإن الماجما العميقة في الأرض تشق طريقها إلى السطح في شكل حمم.
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