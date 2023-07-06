الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علاقات خاصة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"لإنقاذ حياة الناس"... فرنسا ستسمح للشرطة بالتجسس عبر الهواتف والسيارات!

علوم وتكنولوجيا
2023-07-06 | 13:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;لإنقاذ حياة الناس&quot;... فرنسا ستسمح للشرطة بالتجسس عبر الهواتف والسيارات!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
"لإنقاذ حياة الناس"... فرنسا ستسمح للشرطة بالتجسس عبر الهواتف والسيارات!

اتفق المشرعون الفرنسيون في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن الشرطة ستتمكن من التجسس على المشتبه بهم عبر تشغيلها عن بعد للكاميرا والميكروفون ونظام تحديد المواقع العالمي في هواتفهم والأجهزة الاخرى.

ويأتي هذا في إطار مشروع قانون أوسع لإصلاح العدالة. وتعرض بند التجسس لهجوم من قبل اليسار والمدافعين عن الحريات الذين وصفوه بأنه بمثابة ميثاق استبدادي للتلصص، على الرغم من تأكيد وزير العدل إريك دوبون-موريتي أنه سيؤثر على "عشرات القضايا سنويا".

وعبر تغطية الحواسيب النقالة والسيارات وغيرها من الأجهزة بالإضافة إلى الهواتف، سيتيح الإجراء تحديد الموقع الجغرافي للمشتبه بهم في جرائم يعاقب عليها على الأقل بالسجن لخمسة أعوام، بحسب وكالة فرانس برس.

يمكن أيضا تفعيل الأجهزة عن بعد لتسجيل الأصوات وصور أشخاص يشتبه بارتكابهم افعالا متعلقة بالإرهاب بالإضافة إلى الجرائم المنظمة والجنح.

وخلال مناقشات الأربعاء، قام نواب في معسكر الرئيس ايمانويل ماكرون بإدخال تعديلات تحدد استخدام التجسس عن بعد عندما "تبرره طبيعة الجريمة وخطورتها" و"لمدة متناسبة تماما".

وأكد وزير العدل إريك دوبون-موريتي "سيتم انقاذ حياة الناس".

ويجب أن يوافق القاضي على استخدام لهذا البند، بينما لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للمراقبة ستة أشهر.

ولن يكون العاملون في مهن حساسة مثل الاطباء والصحافيين والمحامين والقضاة والنواب أهدافا مشروعة.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

الشرطة الفرنسية

التجسس

المشتبه بهم

تشغيل

الكاميرا

الميكروفون

نظام تحديد المواقع العالمي

هواتف

أجهزة

الرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكرون.

LBCI التالي
"لنبدأ الآن... أهلا بكم في ثريدز"... "ميتا" تطلق رسميا تطبيقها الجديد المنافس لتويتر
"اعتباراً من الشهر المقبل"... تويتر تصدر بياناً وماذا جاء فيه؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
07:02

كركي طالب مجلس إدارة الضمان بالإسراع في إقرار موازنة 2023 أو فتح اعتمادات اضافية لتشغيل المرفق

LBCI
منوعات
2023-07-05

لهذه الأسباب... هولندا توصي بحظر الهواتف والساعات الذكية في الفصول المدرسية

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-03

شقير يطالب الأجهزة المعنية بالتحرك سريعاً لكشف ملابسات حادثة القرنة السوداء

LBCI
أخبار دولية
2023-07-01

قانون مكافحة التجسس الواسع في الصين يدخل حيز التنفيذ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:54

تطبيق Threads... هكذا يمكن تنزيله واستخدامه!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
03:28

"كوكبنا كان جافًا تمامًا عندما تشكل"... من أين أتت مياه الأرض؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
01:41

"لنبدأ الآن... أهلا بكم في ثريدز"... "ميتا" تطلق رسميا تطبيقها الجديد المنافس لتويتر

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-07-04

"اعتباراً من الشهر المقبل"... تويتر تصدر بياناً وماذا جاء فيه؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تحديث التعميم ١٥٨ ... هل يزيد من إقبال المودعين؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-05

وزير العدل من بكركي: التحقيقات في حادثة القرنة السوداء جدية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-04

أدلّة مهمة جداً جُمعت من مسرح جريمة القرنة السوداء.. وماذا كشفت الافادات في التحقيق؟

LBCI
منوعات
2023-07-05

عذب حبيبته السابقة وصديقها حتى الموت ثم سجن واغتصب سيدة أخرى في الليلة نفسها... جريمة مروعة وهذه تفاصيلها!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي متخوّف من خسارة نجمه الاول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

وزيرة الخزانة الأميركية الى الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

هل يشعل حقل الدرة التوتر من جديد في المنطقة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

رسميا إيران في منظمة شانغهاي... مكاسب اقتصادية وسياسية في وجه العقوبات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

تطبيق ثريدز ... منافس جدي لتويتر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الحلول لازمات الانتظار في النافعة تبصر النور ببصمات لبنانية شابة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الصراع عند الحدود لا يتوقف على الرصاص... هكذا أحكمت اسرائيل قبضتها على بلدة الغجر الحدودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

عند الحدود الجنوبية المتاريس جاهزة...ما الذي يحرّك الجبهة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تحديث التعميم ١٥٨ ... هل يزيد من إقبال المودعين؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:36

مع اقتراب انتهاء ولاية سلامة... نواب الحاكم يحذرون: سنستقيل في هذه الحالة

LBCI
أخبار لبنان
09:39

إعلان من وزارة التربية للمرشحين للامتحانات الرسمية الذين تمنعت ثانوياتهم الخاصة عن تسليمهم وثائق الترشيح

LBCI
أخبار لبنان
10:47

هيئة إدارة السير: إنجاز المعاملات الكترونيا في مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة وتُستقبل في مراكز زحلة وصيدا والنبطية

LBCI
خبر عاجل
04:59

أدرعي: قذيفة أطلقت من الأراضي اللبنانية... والجيش الإسرائيلي رد بمهاجمة منطقة الإطلاق

LBCI
فنّ
06:08

أسد يعضّ مادلين طبر بيدها مباشرةً على الهواء (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
03:29

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول عسكري على الحدود اللبنانية: لم يتم إطلاق صاروخ من لبنان وما جرى إنفجار لغم

LBCI
امن وقضاء
11:30

أمّنته على قبض حوالة مالية باسمها وخان الأمانة... ماذا حصل؟

LBCI
فنّ
07:15

نجم "تيك توك" الياس شحود مُتّهم بدهس امرأة سورية.. ووالدته توضح ما حصل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More