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تطبيق "ثريدز" الجديد المنافس لـ"تويتر"... هذه أبرز مميزاته وأهدافه! (خاص)
الكاتب:
كيندا زيتوني
علوم وتكنولوجيا
2023-07-07 | 06:28
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تطبيق "ثريدز" الجديد المنافس لـ"تويتر"... هذه أبرز مميزاته وأهدافه! (خاص)
تطبيق "ثريدز" الجديد المنافس لـ"تويتر"... هذه أبرز مميزاته وأهدافه!
انشغل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين بالتطبيق الجديد، الذي أطلقه مارك زوكربيرغ، المنافس لتطبيق تويتر الذي يديره الملياردير الاميركي ايلون ماسك.
وفي هذا السياق، كشف الخبير في التحوّل الرقمي وأمن المعلومات رولان أبي نجم لموقع الـ LBCI الالكتروني عن أبرز المميزات المتوفرة في تطبيق "ثريدز" الجديد والتي قد تميّزه عن منافسه "تويتر"، لافتًا الى أن ارتباط التطبيق بإنستغرام أعطاه قيمة مضافة عند المستخدمين خاصة أنه فتح لهم المجال مكّنهم لإنشاء حساب في 3 ثوانٍ فقط.
كما أكّد أبي نجم أن ثريدز يسمح للمستخدمين نقل متابعيهم من منصة إلى أخرى مما يجعلهم ينطلقون من عدد متابعين وقاعدة اجتماعية معيّنة وليس من الصفر.
وفي مقارنة بسيطة بين التطبيقين، نلاحظ أن عدد الحروف المسموح كتابتها في منشورٍ واحد على تويتر هي 280 حرفًا للاشتراك المجاني و25 ألف حرف للاشتراك المدفوع، أمّا ثريدز فيسمح بكتابة 500 حرف.
وبالنسبة لعدد المنشورات التي يمكن للمستخدمين رؤيتها يوميًا، فقد كشف إيلون ماسك سابقًا أن تويتر حدد العدد بـ1000 منشور للاشتراك المجاني و500 للمستخدمين الجدد، ولكن العدد غير محدود على تطبيق ثريدز الجديد.
وفي سياق متصل، اعتبر رولان أبي نجم ان الهدف الأساسي خلف إنشاء "ثريدز" ليس إنشاء ميزات جديدة ومختلفة، بل توفير تطبيق يجمع كل المميزات الموجودة في "تويتر".
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