بعد انطلاقة "ثريدز" النارية تويتر يهدد... المواجهة قضائية؟!

هددت منصة تويتر باتخاذ إجراء قانوني ضد تطبيق ثريدزالذي أطلقته شركة ميتا، المالكة لفيسبوك.وكشفت وسائل إعلام أميركية، الخميس، أن محامي تويتر أليكس سبيرو، أرسل رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ يبلغه فيها بهذه الخطوة، وفق ما نقلت وكالات.وجاء في رسالة سبيرو، إن "تويتر يعتزم تطبيق حقوق الملكية الفكرية الخاصة به بصرامة، ويطالب شركة ميتا باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية خاصة بتويتر أو غيرها من المعلومات السرية للغاية."هذا واتهم سبيرو شركة ميتا بالاستعانة بموظفين سابقين في تويتر مطلعين على أسرار تجارية للتطبيق أو لا يزال بإمكانهم الوصول إليها وغيرها من المعلومات السرية للغاية.بدوره، أكد المتحدث باسم ميتا آندي ستون في منشور على ثريدز أن "ما من أحد في فريق الهندسة الخاص بثريدز كان موظفا سابقا في تويتر".كما قال موظف كبير سابق في تويتر لرويترز إنه ليس على علم بتشغيل أي موظفين سابقين لدى ثريدز.وفي غضون ذلك، رد مالك تويتر إيلون ماسك على تغريدة نقلت الخبر، "لا بأس بالمنافسة، لكن الغش ليس كذلك".