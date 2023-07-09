"ثريدز هو مجرد إنستغرام بلا صور"... إيلون ماسك يعلنها: انتظروا التحسينات على تويتر!

"ثريدز هو مجرد إنستغرام بلا صور"... إيلون ماسك يعلنها: انتظروا التحسينات على تويتر!



أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك في بيان أن فريقه يعمل على تحسينات جديدة لتطور أداء منصة تويتر.



إلا أنه لم يذكر أية تفاصيل أخرى عن ماهية تلك التحديثات، التي ستطرأ على التطبيق قريباً.



وجاء ذلك بعدما رد ماسك عبر حسابه في "تويتر"، صباح السبت، على إحدى التغريدات حول ما إذا كان تطبيق ميتا الجديد يهدد تويتر، قائلاً: إن تطبيق ثريدز هو مجرد إنستغرام بلا صور، وهو أمر لا معنى له، نظرا لأن الصور هي السبب الرئيسي لاستخدام الأشخاص لهذا التطبيق"، وفق قوله.



كما تساءل ماسك: "كم مرة قرأت التعليقات على صور إنستغرام؟ وتمنيت لو كان هناك المزيد؟"، مضيفاً "أنا شخصياً، لا أقرأها أبدا".



كذلك، قال تعليقاً على تغريدة بشأن مشاركة البيانات بشكل غير قانوني "باستثناء منصة تويتر، تتشارك كبرى شركات التواصل الاجتماعي بكل سرور تحت رقابة شديدة".

وتابع في تغريدة أخرى تعليقاً على إغلاق ميتا أي حساب في ثريدز ينشر أفكارا مخالفة "تخيل لو كانت جميع وسائل التواصل الاجتماعي تحت إبهام مارك زوكربيرغ - مالك ميتا".