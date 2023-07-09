الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Take Me Out نقشت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"ثريدز هو مجرد إنستغرام بلا صور"... إيلون ماسك يعلنها: انتظروا التحسينات على تويتر!
علوم وتكنولوجيا
2023-07-09 | 03:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
"ثريدز هو مجرد إنستغرام بلا صور"... إيلون ماسك يعلنها: انتظروا التحسينات على تويتر!
"ثريدز هو مجرد إنستغرام بلا صور"... إيلون ماسك يعلنها: انتظروا التحسينات على تويتر!
أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك في بيان أن فريقه يعمل على تحسينات جديدة لتطور أداء منصة تويتر.
إلا أنه لم يذكر أية تفاصيل أخرى عن ماهية تلك التحديثات، التي ستطرأ على التطبيق قريباً.
وجاء ذلك بعدما رد ماسك عبر حسابه في "تويتر"، صباح السبت، على إحدى التغريدات حول ما إذا كان تطبيق ميتا الجديد يهدد تويتر، قائلاً: إن تطبيق ثريدز هو مجرد إنستغرام بلا صور، وهو أمر لا معنى له، نظرا لأن الصور هي السبب الرئيسي لاستخدام الأشخاص لهذا التطبيق"، وفق قوله.
كما تساءل ماسك: "كم مرة قرأت التعليقات على صور إنستغرام؟ وتمنيت لو كان هناك المزيد؟"، مضيفاً "أنا شخصياً، لا أقرأها أبدا".
كذلك، قال تعليقاً على تغريدة بشأن مشاركة البيانات بشكل غير قانوني "باستثناء منصة تويتر، تتشارك كبرى شركات التواصل الاجتماعي بكل سرور تحت رقابة شديدة".
وتابع في تغريدة أخرى تعليقاً على إغلاق ميتا أي حساب في ثريدز ينشر أفكارا مخالفة "تخيل لو كانت جميع وسائل التواصل الاجتماعي تحت إبهام مارك زوكربيرغ - مالك ميتا".
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
ماسك
ثريدز
تويتر
في مؤتمر الذكاء الاصطناعي الأول في العالم... الروبوتات تؤكد: لن نسرق وظائف البشر! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-07-07
بعد انطلاقة "ثريدز" النارية تويتر يهدد... المواجهة قضائية؟!
علوم وتكنولوجيا
2023-07-07
بعد انطلاقة "ثريدز" النارية تويتر يهدد... المواجهة قضائية؟!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-07-07
تطبيق "ثريدز" الجديد المنافس لـ"تويتر"... هذه أبرز مميزاته وأهدافه! (خاص)
علوم وتكنولوجيا
2023-07-07
تطبيق "ثريدز" الجديد المنافس لـ"تويتر"... هذه أبرز مميزاته وأهدافه! (خاص)
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-06
تطبيق ثريدز ... منافس جدي لتويتر
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-06
تطبيق ثريدز ... منافس جدي لتويتر
0
علوم وتكنولوجيا
2023-07-06
"لنبدأ الآن... أهلا بكم في ثريدز"... "ميتا" تطلق رسميا تطبيقها الجديد المنافس لتويتر
علوم وتكنولوجيا
2023-07-06
"لنبدأ الآن... أهلا بكم في ثريدز"... "ميتا" تطلق رسميا تطبيقها الجديد المنافس لتويتر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-07-08
في مؤتمر الذكاء الاصطناعي الأول في العالم... الروبوتات تؤكد: لن نسرق وظائف البشر! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2023-07-08
في مؤتمر الذكاء الاصطناعي الأول في العالم... الروبوتات تؤكد: لن نسرق وظائف البشر! (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
2023-07-07
بعد انطلاقة "ثريدز" النارية تويتر يهدد... المواجهة قضائية؟!
علوم وتكنولوجيا
2023-07-07
بعد انطلاقة "ثريدز" النارية تويتر يهدد... المواجهة قضائية؟!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-07-07
تطبيق "ثريدز" الجديد المنافس لـ"تويتر"... هذه أبرز مميزاته وأهدافه! (خاص)
علوم وتكنولوجيا
2023-07-07
تطبيق "ثريدز" الجديد المنافس لـ"تويتر"... هذه أبرز مميزاته وأهدافه! (خاص)
0
علوم وتكنولوجيا
2023-07-06
"لإنقاذ حياة الناس"... فرنسا ستسمح للشرطة بالتجسس عبر الهواتف والسيارات!
علوم وتكنولوجيا
2023-07-06
"لإنقاذ حياة الناس"... فرنسا ستسمح للشرطة بالتجسس عبر الهواتف والسيارات!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
04:58
خطف إبنة الـ12 عاماً من أمام مدرستها وخبأها في حقيبة... إعتداء واغتصاب واحتمالية حرق بالبنزين: جريمة مروعة وفيديو يوثّق العملية!
منوعات
04:58
خطف إبنة الـ12 عاماً من أمام مدرستها وخبأها في حقيبة... إعتداء واغتصاب واحتمالية حرق بالبنزين: جريمة مروعة وفيديو يوثّق العملية!
0
أخبار دولية
00:29
العثور على جثة صحافي تحمل آثار عنف في المكسيك
أخبار دولية
00:29
العثور على جثة صحافي تحمل آثار عنف في المكسيك
0
أخبار دولية
2023-07-07
هجوم مسلح على قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي
أخبار دولية
2023-07-07
هجوم مسلح على قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي
0
صحف اليوم
2023-07-07
متى لـ"الانباء الكويتية" عن الحوار: القوات لن تقدم فرصة لحزب الله وفريق الممانعة لقنص مكتسبات سياسية جديدة
صحف اليوم
2023-07-07
متى لـ"الانباء الكويتية" عن الحوار: القوات لن تقدم فرصة لحزب الله وفريق الممانعة لقنص مكتسبات سياسية جديدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
امن وقضاء
07:32
إليكم آخر معطيات التحقيق في جريمة القرنة السوداء
امن وقضاء
07:32
إليكم آخر معطيات التحقيق في جريمة القرنة السوداء
0
أخبار لبنان
06:09
الراعي عن حادثة القرنة السوداء: ننتظر أن يقول القضاء كلمته... وماذا قال عن الملف الرئاسي؟
أخبار لبنان
06:09
الراعي عن حادثة القرنة السوداء: ننتظر أن يقول القضاء كلمته... وماذا قال عن الملف الرئاسي؟
0
أخبار لبنان
03:33
رعد: الحوار المعبر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي
أخبار لبنان
03:33
رعد: الحوار المعبر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
لبنان الى بطولة العالم في الرغبي تاتش
تقارير نشرة الاخبار
14:12
لبنان الى بطولة العالم في الرغبي تاتش
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
دواء يقتل الاميركيين.. فما هو؟
تقارير نشرة الاخبار
14:10
دواء يقتل الاميركيين.. فما هو؟
0
أخبار لبنان
13:59
في برقاشا تمثال 4 أمتار للبابا يوحنا بولس الثاني
أخبار لبنان
13:59
في برقاشا تمثال 4 أمتار للبابا يوحنا بولس الثاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
سوريون يدخلون خلسة الى لبنان بهدف الهجرة غير الشرعية عبر شواطئه
تقارير نشرة الاخبار
13:44
سوريون يدخلون خلسة الى لبنان بهدف الهجرة غير الشرعية عبر شواطئه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
التمديد الإداري المقترح لرياض سلامة... ما مدى قانونيته؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
التمديد الإداري المقترح لرياض سلامة... ما مدى قانونيته؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
أهلا بهالطلة من العيشية حيث المغامرات والمناظر الرائعة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
أهلا بهالطلة من العيشية حيث المغامرات والمناظر الرائعة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
14:45
المتورطون في مقتل هيثم طوق في قبضة الجيش
امن وقضاء
14:45
المتورطون في مقتل هيثم طوق في قبضة الجيش
2
امن وقضاء
12:19
بيان للجيش اللبناني بشأن التحقيقات في حادثتَي منطقة القرنة السوداء
امن وقضاء
12:19
بيان للجيش اللبناني بشأن التحقيقات في حادثتَي منطقة القرنة السوداء
3
فنّ
12:23
مارك حاتم يدخل القفص الذهبي.. والعروس تخطف الأنظار بجمالها (صور)
فنّ
12:23
مارك حاتم يدخل القفص الذهبي.. والعروس تخطف الأنظار بجمالها (صور)
4
منوعات
11:46
دفنها حيّة... جريمة "انتقامية" مروّعة تودي بحياة ابنة الـ21 عامًا
منوعات
11:46
دفنها حيّة... جريمة "انتقامية" مروّعة تودي بحياة ابنة الـ21 عامًا
5
خبر عاجل
07:07
معلومات للـLBCI: مخابرات الجيش أوقفت قبل ساعات أحد المشاركين في الاشتباك المسلح الذي حصل في القرنة السوداء وأدى الى مقتل هيثم طوق وقد تم رصده منذ وقوع الحادثة
خبر عاجل
07:07
معلومات للـLBCI: مخابرات الجيش أوقفت قبل ساعات أحد المشاركين في الاشتباك المسلح الذي حصل في القرنة السوداء وأدى الى مقتل هيثم طوق وقد تم رصده منذ وقوع الحادثة
6
تقارير نشرة الاخبار
14:10
دواء يقتل الاميركيين.. فما هو؟
تقارير نشرة الاخبار
14:10
دواء يقتل الاميركيين.. فما هو؟
7
رأي حر
15:30
من سيحكم العالم في العقد القادم
رأي حر
15:30
من سيحكم العالم في العقد القادم
8
حال الطقس
01:09
موجة حر متوقعة أن تبدأ يوم الاربعاء
حال الطقس
01:09
موجة حر متوقعة أن تبدأ يوم الاربعاء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More