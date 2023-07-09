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بعد أن بلغ المليون مشترك بسرعة قياسية... "ثريدز" يتفوّق على "ChatGPT" ويصبح أسرع تطبيق انتشاراً في التاريخ!

بعد أن بلغ المليون مشترك بسرعة قياسية... "ثريدز" يتفوّق على "ChatGPT" ويصبح أسرع تطبيق انتشاراً في التاريخ!

اعتُبر "ثريدز" أسرع تطبيق انتشاراً في التاريخ بعد أن حصد مليون مستخدم بعد ساعة على إطلاقه. وتفوق ثريز على تطبيق دردشة الذكاء الاصطناعي "ChatGPT"، والذي تم إطلاقه في كانون الثاني الفائت.



الوقت المستغرق للوصول إلى مليون مستخدم:



"تشات جي بي تي " - 5 أيام



"إنستغرام" - 2.5 شهر



تيليغرام - 5 شهور



سبوتفاي - 5 أشهر



"دروبوكس" - 7 أشهر



فيسبوك - 10 شهور



يوتيوب - 10 أشهر



واتساب - 15 شهرًا



بينتريست - 20 شهرًا



تويتر - 24 شهرًا



تمبلر - 27 شهرًا



آير بي إن بي - 2.5 سنة



نتفليكس - 3.5 سنة



المصدر ثريدز - 1 ساعة"تشات جي بي تي " - 5 أيام"إنستغرام" - 2.5 شهرتيليغرام - 5 شهورسبوتفاي - 5 أشهر"دروبوكس" - 7 أشهرفيسبوك - 10 شهوريوتيوب - 10 أشهرواتساب - 15 شهرًابينتريست - 20 شهرًاتويتر - 24 شهرًاتمبلر - 27 شهرًاآير بي إن بي - 2.5 سنةنتفليكس - 3.5 سنة