في غضون 5 أيام فقط... أكثر من 100 مليون مستخدم ينضمون إلى "ثريدز"!

استقطب تطبيق "ثريدز" الذي أطلقته مجموعة ميتا الأميركية العملاقة لمنافسة تويتر، أكثر من 100 مليون مستخدم في أقل من 5 أيام، محطماً الرقم القياسي الذي سجله برنامج الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" للتطبيق الأسرع نموًا، على ما أفادت مواقع تتبع البيانات الاثنين.وفيما احتاج "تشات جي بي تي" إلى شهرين للوصول إلى عتبة 100 مليون مستخدم، وتطبيق "تيك توك" لمشاركة الفيديو 9 أشهر، احتاج "إنستغرام" إلى عامين ونصف عام للوصول إلى هذه العلامة بعد إطلاقه في العام 2010.وأصبح تطبيق "ثريدز" متاحًا في متجري "آبل" و"أندرويد" الإلكترونيين في 100 بلد مساء الأربعاء، إلا أنه ما زال غير متوافر في أوروبا لأن ميتا غير متأكدة من مدى تأثير تشريعات الاتحاد الأوروبي بخصوص استخدام بيانات المستخدمين.ولدى تويتر حوالى 200 مليون مستخدم منتظم، لكنها عانت إخفاقات تقنية متكررة منذ استحواذ إيلون ماسك على المنصة العام الماضي واستغنائه عن آلاف الموظفين.واعتمد التطبيق في انطلاقته على قاعدة المستخدمين الخاصة بانستغرام التي تتخطى ملياري حساب، ما يوفر عليه تحدي البدء من الصفر.ويُعد "ثريدز" أكبر تحد لتويتر وصاحبه إيلون ماسك الذي نجح حتى الآن في صد أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع المشابهة التي ظهرت مثل "بلو سكاي" و"ماستودون".وذكر موقع خدمة تتبع البيانات "Quiver Quantitative" أن التطبيق تجاوز 100 مليون مستخدم في الساعة السابعة صباحًا بتوقيت غرينيش يوم الاثنين.وهدد ماسك بمقاضاة شركة ميتا لسرقة الأسرار التجارية والملكية الفكرية، وهي ادعاءات نفتها الشركة المالكة أيضا لفيسبوك وواتساب.