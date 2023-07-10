الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أعماق خليج في اليابان توضح تأثير البشرية على الأرض

علوم وتكنولوجيا
2023-07-10 | 08:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أعماق خليج في اليابان توضح تأثير البشرية على الأرض
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أعماق خليج في اليابان توضح تأثير البشرية على الأرض

أعماق خليج في اليابان توضح تأثير البشرية على الأرض

في أعماق خليج بيبو في اليابان، اكتشف باحثون كنزا في طبقات من الرواسب والوحل... دليل مادي على أن البشرية غيرت كوكب الأرض.

وبيبو هو أحد المواقع المرشّحة لتجسيد العبور إلى الأنثروبوسين، وهي حقبة جيولوجية جديدة اقترحت قبل سنوات.

وكان الطريق للاتفاق على العصر الجديد طويلا ومثيرا للجدل، إذ تجادل العلماء لسنوات حول ما إذا كانت حقبة الهولوسين التي بدأت قبل 11700 عام استبدلت فعلا بفترة جديدة حددها تأثير الإنسان على الأرض.

وكانت النقطة الرئيسية في مناقشاتهم هي اختيار موقع يوثق بوضوح الطريقة التي غيّرنا بها بيئتنا، من تلويثها بالبلوتونيوم بسبب التجارب النووية، إلى إغراقها بجسيمات البلاستيك الدقيقة.

ويدرس ميتشينوبو كواوي، الأستاذ في مركز إهيمي للدراسات البيئية البحرية، الموقع منذ حوالى عقد.

ركز بحثه في البداية على تأثير تغير المناخ على تجمعات الأسماك، إذ توفر حراشف الأسماك في مخزون الترسبات أدلة.

ولم يبدأ إلا أخيرا في اعتبار الموقع نقطة ساخنة لدراسة الأنثروبوسين، نظراً إلى "البصمات البشرية المتعددة التي تشمل مواد كيميائية من صنع الإنسان ونويدات مشعة موجودة في الطبقات الرسوبية للخليج".

وأوضح الباحث لوكالة فرانس برس أن تلك المواد تسمح للعلماء بتحديد "التاريخ الدقيق للحدود بين (حقبتي) الهولوسين والأنثروبوسين".

وأشار الأستاذ في معهد أبحاث المحيطات والبحار والغلاف الجوي في جامعة طوكيو يوسوكي يوكوياما، لوكالة فرانس برس، إلى أن قاع الخليج عميق مقارنة بالشاطئ، ما يخلق حوضا يحبس المواد "في ما يشبه حساء ميسو".

ويمكن للمياه أن تدخل إلى هذا الحوض، لكنها تتحرك فقط على السطح، ونقص الأكسجين يمنع تكاثر الكائنات الحية التي من شأنها أن تعرقل تشكل الترسبات.

التأثير البشري على الأرض
ولكي يُعتبر ذا دلالة، يجب أن يقدم الموقع إثباتات تعود إلى قرن على الأقل وعلامات بشرية المنشأ مثل شارات على اختبارات نووية وتغيّر النظام البيئي والتنمية الصناعية.

كما يجب أن يقدم أرشيفات كاملة للفترة المدروسة، ومعلومات تسمح للعلماء بتحديد كل طبقة مع الفترة التي تشكلت خلالها.

ويعتبر الباحثون الشعاب المرجانية مرشحا جيدا لأنها تنمو في طبقات مثل جذوع الأشجار وتمتص العناصر الذائبة في الماء، مثل مخلفات الاختبارات النووية.

لكن الشعاب المرجانية لا يمكنها التقاط العناصر التي لا تذوب في المياه مثل جسيمات البلاستيك الدقيقة.

تحتوي رواسب خليج بيبو على أسمدة وعناصر من فيضانات تاريخية مؤرخة رسميا، فضلا عن حراشف أسماك وبلاستيك.

ومن بين البيانات الأكثر لفتاً للانتباه وفق كواوي ويوكوياما، بصمات من سلسلة تجارب نووية أجريت في المحيط الهادئ بين عامَي 1946 و1963.

أنتجت الاختبارات إشعاعا جويا يمكن اكتشافه عالميا لكن أيضا مخلفات مباشرة رصدت في أماكن قريبة من مواقع الاختبار.

وعلّق يوكوياما بالقول "يمكن اكتشاف الاثنين".

وأظهرت عينات مأخوذة من الخليج كميات من البلوتونيوم متسقة مع اختبارات نووية محددة، وقد تطابق ذلك مع نتائج مماثلة في الشعاب المرجانية في إيشيغاكي المجاورة.

أيا كان الموقع الذي سيتم اختياره، يتوقع أن يبقى خليج بيبو والمواقع المرشحة الأخرى موارد مهمة لفهم التأثير البشري على الأرض.

وقال كواوي إن "تدهور البيئة العالمية، بما في ذلك احترار المناخ، يتسارع".

وحذر قائلا "سنكون في حالة لا يمكن فيها استعادة الأرض الآمنة، بمجرد فقدانها".

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

اليابان

تأثير

البشرية

الأرض

LBCI التالي
في غضون 5 أيام فقط... أكثر من 100 مليون مستخدم ينضمون إلى "ثريدز"!
بعد أن بلغ المليون مشترك بسرعة قياسية... "ثريدز" يتفوّق على "ChatGPT" ويصبح أسرع تطبيق انتشاراً في التاريخ!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:53

انطلاق الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا

LBCI
أخبار دولية
01:14

قتيلة وثلاثة مفقودين جراء أمطار غزيرة باليابان

LBCI
أخبار دولية
2023-07-08

اجتماع وزاري مشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا الاثنين المقبل

LBCI
صحة وتغذية
2023-07-07

دراسة توضح... خطر الوفاة أعلى عند من يعانون السمنة المفرطة لا لدى ذوي الوزن الزائد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:08

علماء يرصدون أكثر الكواكب لمعاناً خارج المجموعة الشمسية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:01

في غضون 5 أيام فقط... أكثر من 100 مليون مستخدم ينضمون إلى "ثريدز"!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:44

بعد أن بلغ المليون مشترك بسرعة قياسية... "ثريدز" يتفوّق على "ChatGPT" ويصبح أسرع تطبيق انتشاراً في التاريخ!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-07-09

"ثريدز هو مجرد إنستغرام بلا صور"... إيلون ماسك يعلنها: انتظروا التحسينات على تويتر!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:10

في هذه الدولة العربية... سيّدة تقتل ابن زوجها بسبب 5 دولارات!

LBCI
فنّ
2023-03-14

إسلام ابن صابر الرباعي يعقد خطوبته على وقع أغنية "أتحدّى العالم" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
15:15

الجميل لـ"الأحد مع ماريو": إما ان يستمر حزب الله بفرنجية للنهاية وينتظر ان نستنزف كمعارضة او يتخذ خيار طرح اسم آخر

LBCI
عالم الطبخ
2023-07-09

تعلّموا كيفية تحضير الفاهيتا بالدجاج والفاهيتا باللحمة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:18

اردوغان يؤكد أنّه يؤيد سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي

LBCI
أخبار لبنان
08:06

مؤتمر للقاء سيدة الجبل والمجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني ومطالبات بكشف مصير المفقودين والمحتجزين في السجون السورية

LBCI
أخبار لبنان
08:00

كيف كان اليوم الأول من الإمتحانات الرسمية للثانوية العامة؟

LBCI
أخبار دولية
06:53

انطلاق الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا

LBCI
أخبار لبنان
06:17

افتتاح مبنى فوج الإطفاء في إتحاد بلديات الفيحاء بعد إعادة تأهيله

LBCI
أخبار لبنان
05:48

القرم والمكاري يطلقان حملة "خلينا نتحاور"

LBCI
أخبار لبنان
15:15

الجميل لـ"الأحد مع ماريو": إما ان يستمر حزب الله بفرنجية للنهاية وينتظر ان نستنزف كمعارضة او يتخذ خيار طرح اسم آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

"بنص جونيه" .. وجهتكم هذا الموسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

مصير النجم الفرنسي مبابي مع "باريس سان جرمان" على المحك

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:52

"أكل مخ زوجته نيئا وجعل من جمجمتها منفضة سجاير"... جريمة مرعبة مرتكبها " آكل لحوم البشر" وضحيتها الزوجة! (فيديو)

LBCI
فنّ
15:02

لقطات مثيرة لسلمى حايك بلباس البحر... وجمهورها مصدوم من عمرها الحقيقي! (فيديو)

LBCI
منوعات
03:58

لحظة تسلية تحولت إلى مشهد رعب... سمكة قرش بدأت بالسباحة تحته ولامسته وهذا مصيره! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الحقيقة الكاملة لمقتل هيثم ومالك طوق في القرنة السوداء

LBCI
امن وقضاء
02:46

أقدما على قتل أحد المواطنين في برج حمود بغية سرقة سيارته.. ووقعا في قبضة قوى الأمن

LBCI
منوعات
11:53

فضيحة جنسية لمذيع شهير تهز شبكة BBC... وهذه التفاصيل!

LBCI
أخبار لبنان
15:15

الجميل لـ"الأحد مع ماريو": إما ان يستمر حزب الله بفرنجية للنهاية وينتظر ان نستنزف كمعارضة او يتخذ خيار طرح اسم آخر

LBCI
فنّ
06:05

الشيف أنطوان يثير جدلاً: راتبي 40 دولار أميركي شهرياً في تلفزيون لبنان!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More