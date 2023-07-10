الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
26
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
26
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
علماء يرصدون أكثر الكواكب لمعاناً خارج المجموعة الشمسية
علوم وتكنولوجيا
2023-07-10 | 09:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
علماء يرصدون أكثر الكواكب لمعاناً خارج المجموعة الشمسية
علماء يرصدون أكثر الكواكب لمعاناً خارج المجموعة الشمسية
رصد علماء أكثر الكواكب لمعاناً على الإطلاق خارج المجموعة الشمسية، وفق دراسة نُشرت الاثنين كشفت نتائجها عن عالم حارق تمطر فيه سحب معدنية قطرات من التيتانيوم.
هذا الكوكب الخارجي الغريب الذي يقع على مسافة أكثر من 260 سنة ضوئية من الأرض، يعكس 80 % من ضوء نجمه المضيف، وفق ملاحظات جديدة من تلسكوب "كيوبس" الفضائي الأوروبي.
وهذا أول كوكب خارج المجموعة الشمسية يضاهي سطوع كوكب الزهرة، وهو ألمع جسم في سماء كوكبنا الليلية، باستثناء القمر.
ويحمل هذا الكوكب الخارجي المكتشف في العام 2020، وهو بحجم نبتون، اسم LTT9779b، وهو يدور حول نجمه في 19 ساعة فقط.
وبسبب هذا القرب، تصل حرارة وجهه المضيء إلى 2000 درجة، وهي درجة حرارة تُعتبر مرتفعة جداً بما لا يتيح تشكّل الغيوم. ومع ذلك، فإن انعكاس LTT9779b يشير إلى وجود سحب.
وشكّل الأمر "لغزاً حقيقياً"، بحسب فيفيين بارمينتييه، الباحث في مرصد كوت دازور والمشارك في إعداد الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة "أسترونومي أند أستروفيزيكس". ثم "نظر الباحثون في تكوين هذه السحب بالطريقة عينها التي يحدث بها التكثيف في الحمّام بعد الاستحمام بالماء الساخن"، وفق ما أوضح الباحث في بيان.
وكما في حالة تأثير الماء الساخن جداً في الحمّام، أدى التيار المحترق من المعدن والسيليكات - وهي المادة التي يُصنع منها الزجاج - إلى تشبع زائد في الغلاف الجوي لكوكب LTT9779b حتى تشكلت سحب معدنية.
- درع -
لكن الكوكب أخفى مفاجآت أخرى. ففي ما مضى، كانت الكواكب الخارجية الوحيدة المعروفة بالدوران حول نجمها بسرعة كبيرة (في أقل من 24 ساعة)، إما عمالقة غازية أكبر بعشر مرات من الأرض، أو كواكب صخرية بحجم يوازي نصف حجم الأرض.
ويبلغ حجم كوكب LTT9779b الخارجي حوالى خمسة أضعاف حجم الأرض، ويقع في منطقة يسميها علماء الفلك "صحراء نبتون الساخنة"، حيث "من غير المفترض وجود" كواكب بهذا الحجم، بحسب بارمنتييه.
إلى ذلك، كان علماء الفلك يتوقعون أن مثل هذا الكوكب "يرى غلافه الجوي يتطاير بفعل نجمه" القريب جداً منه، "تاركاً وراءه صخوراً مجرّدة".
وقد وجدوا التفسير لذلك، ويتمثل في أن "السحب المعدنية لـ LTT9779b تعمل كمرآة"، إذ تعكس الضوء وتمنع الغلاف الجوي من التطاير، بحسب ماكسيميليان غوينتر، كبير العلماء في مشروع "كيوبس" ضمن وكالة الفضاء الأوروبية.
وقال غوينتر لوكالة فرانس برس إن السحب تعمل "بمثابة درع"، كالدروع التي تحمي "مركبات الفضاء في الحلقات القديمة من سلسلة +ستار تريك+".
وأشار الباحث إلى أن ذلك يمثل "خطوة مهمة" من خلال إظهار كيف يمكن لكوكب بحجم نبتون أن يعيش في بيئة مماثلة.
وأرسل تلسكوب "كيوبس" الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في العام 2019 لتوصيف الكواكب المكتشفة خارج نظامنا الشمسي. وقد قاس التلسكوب القدرة العاكسة لـ LTT9779b من خلال مقارنة الضوء قبل اختفاء الكوكب خارج المجموعة الشمسية خلف نجمه وبعده.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
يرصدون
الكواكب
لمعاناً
المجموعة
الشمسية
التالي
أعماق خليج في اليابان توضح تأثير البشرية على الأرض
بعد أن بلغ المليون مشترك بسرعة قياسية... "ثريدز" يتفوّق على "ChatGPT" ويصبح أسرع تطبيق انتشاراً في التاريخ!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-04-22
أ.ف.ب. نقلا عن وزارة الخارجية: روسيا تعلن طرد "أكثر من 20" دبلوماسياً ألمانياً
آخر الأخبار
2023-04-22
أ.ف.ب. نقلا عن وزارة الخارجية: روسيا تعلن طرد "أكثر من 20" دبلوماسياً ألمانياً
0
أخبار دولية
11:03
كندا "ستزيد بأكثر من الضعف" عديد عسكرييها في لاتفيا في إطار قوة الناتو
أخبار دولية
11:03
كندا "ستزيد بأكثر من الضعف" عديد عسكرييها في لاتفيا في إطار قوة الناتو
0
علوم وتكنولوجيا
09:01
في غضون 5 أيام فقط... أكثر من 100 مليون مستخدم ينضمون إلى "ثريدز"!
علوم وتكنولوجيا
09:01
في غضون 5 أيام فقط... أكثر من 100 مليون مستخدم ينضمون إلى "ثريدز"!
0
أخبار دولية
05:57
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: تبادل السجناء بين إيران وإسرائيل شائعة لا تستحق الرد عليها
أخبار دولية
05:57
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: تبادل السجناء بين إيران وإسرائيل شائعة لا تستحق الرد عليها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
09:01
في غضون 5 أيام فقط... أكثر من 100 مليون مستخدم ينضمون إلى "ثريدز"!
علوم وتكنولوجيا
09:01
في غضون 5 أيام فقط... أكثر من 100 مليون مستخدم ينضمون إلى "ثريدز"!
0
علوم وتكنولوجيا
08:51
أعماق خليج في اليابان توضح تأثير البشرية على الأرض
علوم وتكنولوجيا
08:51
أعماق خليج في اليابان توضح تأثير البشرية على الأرض
0
علوم وتكنولوجيا
13:44
بعد أن بلغ المليون مشترك بسرعة قياسية... "ثريدز" يتفوّق على "ChatGPT" ويصبح أسرع تطبيق انتشاراً في التاريخ!
علوم وتكنولوجيا
13:44
بعد أن بلغ المليون مشترك بسرعة قياسية... "ثريدز" يتفوّق على "ChatGPT" ويصبح أسرع تطبيق انتشاراً في التاريخ!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-07-09
"ثريدز هو مجرد إنستغرام بلا صور"... إيلون ماسك يعلنها: انتظروا التحسينات على تويتر!
علوم وتكنولوجيا
2023-07-09
"ثريدز هو مجرد إنستغرام بلا صور"... إيلون ماسك يعلنها: انتظروا التحسينات على تويتر!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
10:10
في هذه الدولة العربية... سيّدة تقتل ابن زوجها بسبب 5 دولارات!
منوعات
10:10
في هذه الدولة العربية... سيّدة تقتل ابن زوجها بسبب 5 دولارات!
0
فنّ
2023-03-14
إسلام ابن صابر الرباعي يعقد خطوبته على وقع أغنية "أتحدّى العالم" (فيديو)
فنّ
2023-03-14
إسلام ابن صابر الرباعي يعقد خطوبته على وقع أغنية "أتحدّى العالم" (فيديو)
0
أخبار لبنان
15:15
الجميل لـ"الأحد مع ماريو": إما ان يستمر حزب الله بفرنجية للنهاية وينتظر ان نستنزف كمعارضة او يتخذ خيار طرح اسم آخر
أخبار لبنان
15:15
الجميل لـ"الأحد مع ماريو": إما ان يستمر حزب الله بفرنجية للنهاية وينتظر ان نستنزف كمعارضة او يتخذ خيار طرح اسم آخر
0
عالم الطبخ
2023-07-09
تعلّموا كيفية تحضير الفاهيتا بالدجاج والفاهيتا باللحمة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2023-07-09
تعلّموا كيفية تحضير الفاهيتا بالدجاج والفاهيتا باللحمة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:18
اردوغان يؤكد أنّه يؤيد سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي
أخبار دولية
08:18
اردوغان يؤكد أنّه يؤيد سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي
0
أخبار لبنان
08:06
مؤتمر للقاء سيدة الجبل والمجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني ومطالبات بكشف مصير المفقودين والمحتجزين في السجون السورية
أخبار لبنان
08:06
مؤتمر للقاء سيدة الجبل والمجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني ومطالبات بكشف مصير المفقودين والمحتجزين في السجون السورية
0
أخبار لبنان
08:00
كيف كان اليوم الأول من الإمتحانات الرسمية للثانوية العامة؟
أخبار لبنان
08:00
كيف كان اليوم الأول من الإمتحانات الرسمية للثانوية العامة؟
0
أخبار دولية
06:53
انطلاق الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا
أخبار دولية
06:53
انطلاق الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا
0
أخبار لبنان
06:17
افتتاح مبنى فوج الإطفاء في إتحاد بلديات الفيحاء بعد إعادة تأهيله
أخبار لبنان
06:17
افتتاح مبنى فوج الإطفاء في إتحاد بلديات الفيحاء بعد إعادة تأهيله
0
أخبار لبنان
05:48
القرم والمكاري يطلقان حملة "خلينا نتحاور"
أخبار لبنان
05:48
القرم والمكاري يطلقان حملة "خلينا نتحاور"
0
أخبار لبنان
15:15
الجميل لـ"الأحد مع ماريو": إما ان يستمر حزب الله بفرنجية للنهاية وينتظر ان نستنزف كمعارضة او يتخذ خيار طرح اسم آخر
أخبار لبنان
15:15
الجميل لـ"الأحد مع ماريو": إما ان يستمر حزب الله بفرنجية للنهاية وينتظر ان نستنزف كمعارضة او يتخذ خيار طرح اسم آخر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
"بنص جونيه" .. وجهتكم هذا الموسم
تقارير نشرة الاخبار
14:26
"بنص جونيه" .. وجهتكم هذا الموسم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
مصير النجم الفرنسي مبابي مع "باريس سان جرمان" على المحك
تقارير نشرة الاخبار
14:19
مصير النجم الفرنسي مبابي مع "باريس سان جرمان" على المحك
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:52
"أكل مخ زوجته نيئا وجعل من جمجمتها منفضة سجاير"... جريمة مرعبة مرتكبها " آكل لحوم البشر" وضحيتها الزوجة! (فيديو)
منوعات
15:52
"أكل مخ زوجته نيئا وجعل من جمجمتها منفضة سجاير"... جريمة مرعبة مرتكبها " آكل لحوم البشر" وضحيتها الزوجة! (فيديو)
2
فنّ
15:02
لقطات مثيرة لسلمى حايك بلباس البحر... وجمهورها مصدوم من عمرها الحقيقي! (فيديو)
فنّ
15:02
لقطات مثيرة لسلمى حايك بلباس البحر... وجمهورها مصدوم من عمرها الحقيقي! (فيديو)
3
منوعات
03:58
لحظة تسلية تحولت إلى مشهد رعب... سمكة قرش بدأت بالسباحة تحته ولامسته وهذا مصيره! (فيديو)
منوعات
03:58
لحظة تسلية تحولت إلى مشهد رعب... سمكة قرش بدأت بالسباحة تحته ولامسته وهذا مصيره! (فيديو)
4
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الحقيقة الكاملة لمقتل هيثم ومالك طوق في القرنة السوداء
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الحقيقة الكاملة لمقتل هيثم ومالك طوق في القرنة السوداء
5
امن وقضاء
02:46
أقدما على قتل أحد المواطنين في برج حمود بغية سرقة سيارته.. ووقعا في قبضة قوى الأمن
امن وقضاء
02:46
أقدما على قتل أحد المواطنين في برج حمود بغية سرقة سيارته.. ووقعا في قبضة قوى الأمن
6
منوعات
11:53
فضيحة جنسية لمذيع شهير تهز شبكة BBC... وهذه التفاصيل!
منوعات
11:53
فضيحة جنسية لمذيع شهير تهز شبكة BBC... وهذه التفاصيل!
7
أخبار لبنان
15:15
الجميل لـ"الأحد مع ماريو": إما ان يستمر حزب الله بفرنجية للنهاية وينتظر ان نستنزف كمعارضة او يتخذ خيار طرح اسم آخر
أخبار لبنان
15:15
الجميل لـ"الأحد مع ماريو": إما ان يستمر حزب الله بفرنجية للنهاية وينتظر ان نستنزف كمعارضة او يتخذ خيار طرح اسم آخر
8
فنّ
06:05
الشيف أنطوان يثير جدلاً: راتبي 40 دولار أميركي شهرياً في تلفزيون لبنان!
فنّ
06:05
الشيف أنطوان يثير جدلاً: راتبي 40 دولار أميركي شهرياً في تلفزيون لبنان!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More