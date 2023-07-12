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"سأُطرد من عملي لكن ثريدز أفضل"... موظفون في تويتر يتهافتون للإشتراك في التطبيق المنافس!
علوم وتكنولوجيا
2023-07-12 | 11:55
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"سأُطرد من عملي لكن ثريدز أفضل"... موظفون في تويتر يتهافتون للإشتراك في التطبيق المنافس!
"سأُطرد من عملي لكن ثريدز أفضل"... موظفون في تويتر يتهافتون للإشتراك في التطبيق المنافس!
توافد العديد من موظفي تويتر على تطبيق "ثريدز" المنافس، في أعقاب إطلاقه الذي حطم الأرقام القياسية.
حتى أن أحد موظفي تويتر اعتبر أن "ثريدز" أفضل ، وفقًا لصحيفة
The Daily Beast
، مضيفًا: "سأُطرد من هذا العمل ، لكني أعمل في تويتر الآن ولم أستخدمه أبدًا... تحية لعالم جديد! ".
وأثنى مستخدم آخر على سهولة عملية تسجيل المواضيع ، حيث قال: "كان تدفق الاشتراك رائعًا حقًا."
لكن هؤلاء الموظفين ليسوا الوحيدين ، حيث يزعم المنشور أن ما يقرب من ربع عينة من 133 موظفًا قد اشتركوا في تطبيق ثريدز.
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