مايكروسوفت وسوني يوافقان على الاحتفاظ بلعبة Call of Duty على "بلاي ستايشن"

توصّلت شركتا "مايكروسوفت" و"سوني" العملاقتان للتكنولوجيا إلى صفقة تسمح بالاستمرار في إتاحة لعبة الفيديو الشهيرة "Call of Duty" على أجهزة "بلاي ستيشن"، وفق ما أعلنت "مايكروسوفت" الأحد.وبدأت شركة "مايكروسوفت" المالكة لأجهزة "إكس بوكس" المنافسة، إجراءات للاستحواذ على شركة ألعاب الفيديو الأميركية "أكتيفيجن بليزرد" المنتجة للعبة "كال أوف ديوتي" في كانون الثاني 2022.وأثارت هذه الخطوة مخاوف من احتمال أن تحد من المنافسة في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية، ما دفع إلى تعليق إنهاء عملية الاستحواذ.وتعني "الصفقة الملزمة" التي أعلنت الأحد أنه سيستمر إصدار لعبة "Call of Duty" على كل من "إكس بوكس" و"بلاي ستايشن".وكتب مسؤول قسم تطوير الألعاب في "مايكروسوفت" فيل سبنسر "يسعدنا إعلان أن مايكروسوفت وبلاي ستايشن وقعتا صفقة ملزمة للاستمرار في إطلاق "Call of Duty" على بلاي ستايشن بعد الاستحواذ على أكتيفيجن بليزرد".بدوره، قال رئيس "مايكروسوفت" براد سميث "منذ اليوم الأول من عملية الاستحواذ، التزمنا معالجة مخاوف الهيئات الناظمة والمنصات ومطوّري الألعاب والمستهلكين".وسعت شركة "سوني" في السابق إلى منع استحواذ "مايكروسوفت" على "أكتيفجين بليزرد" التي تنتج أيضا ألعاباً ناجحة جدا مثل "كاندي كراش" و"وورلد أوف ووركرافت".ومن شأن عملية الاستحواذ أن تجعل "مايكروسوفت" ثالث أكبر شركة في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية من حيث الإيرادات بعد "تنسنت" و"سوني".