خروج النسخة الأولى من مركبة البيك آب الكهربائية "سايبرتراك" من مصنع تيسلا... إليكم ميزاتها وسعرها المقبول!

أعلنت شركة تيسلا الأميركية لصناعة السيارات السبت أن النسخة الأولى من مركبة البيك آب الكهربائية Cybertruck ("سايبرتراك") خرجت من خط الإنتاج في مصنعها الضخم في تكساس في جنوب الولايات المتحدة.

وكتبت الشركة على تويتر "انتهى صنع أول مركبة سايبرتراك في مصنع غيغا تكساس". ونشرت صورة تظهر المركبة محاطة بعشرات الأشخاص الذين كانوا يرتدون سترات أمان صفراء وخوذاً داخل ما يشبه الحظيرة، بحسب وكالة فرانس برس.



وأعاد إيلون ماسك، رئيس تيسلا وتويتر، نشر التغريدة مرفقاً إياها بتعليق جاء فيه "تهانينا لفريق تيسلا".

وكانت الشركة المصنعة قد أشارت في نيسان إلى أن إنتاج هذه المركبة "يسير على الطريق الصحيح"، للانطلاق كما هو مخطط له خلال العام الجاري في مصنعها الجديد في تكساس.

وكُشف عن المركبة ذات التصميم الاستشرافي القائم خصوصاً على ما يشبه غلاف معدني ذي خطوط غير اعتيادية، في تشرين الثاني 2019.

وأثار عرضها التقديمي ضجة كبيرة عندما قام أحد موظفي الشركة، بهدف التباهي بصلابة المركبة، باختراق زجاج مصفح من خلال إطلاق مطرقة فولاذية نحوه، ما أثار رد فعل غاضباً لدى إيلون ماسك. وقد ألحقت محاولة ثانية ضرراً في جزء آخر من المركبة.

وبعد يومين من العرض التقديمي الكبير للمركبة، قالت تيسلا إنها تلقت ما يقرب من 150 ألف طلب مسبق لشرائها. ويتعين على الراغبين في اقتناء المركبة تسديد دفعة أولى قابلة للاسترداد بقيمة 100 دولار فقط.

وفي أيار، أشار إيلون ماسك إلى أن الشركة ترمي إلى تصنيع 250 ألف مركبة من هذا النوع سنوياً، مؤكداً أن هذا الرقم يمكن أن يتضاعف بسبب سعرها المقبول الذي يبدأ بـ39900 دولار.