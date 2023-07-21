الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لكتابة النصوص الإخبارية... غوغل تختبر أداة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي!
علوم وتكنولوجيا
2023-07-21 | 02:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لكتابة النصوص الإخبارية... غوغل تختبر أداة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي!
لكتابة النصوص الإخبارية... غوغل تختبر أداة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي!
أعلنت شبكة غوغل الخميس أنها تعمل مع مؤسسات إعلامية على تصميم أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لمساعدة الصحافيين على إعداد مواضيعهم الإخبارية وكتابتها.
وقد كُشف عن المشروع لأول مرة من جانب صحيفة "نيويورك تايمز"، التي تتعاون مع صحيفتي "واشنطن بوست" و"وول ستريت جورنال" في اختبار المنتج الجديد.
ولفت التقرير بالاستناد لمصادر لم يسمّها، إلى أن الأداة، المعروفة داخلياً باسم "جينيسيس"، لا تزال في مرحلة اختبار مبكرة، لكنّ أداءها كان لافتاً لدرجة أن بعض مديري الأخبار الذين اطلعوا على قدراتها أبدوا "قلقاً" من تبعاتها.
وقالت ناطقة باسم غوغل في بيان "بالشراكة مع ناشري الأخبار، وخصوصاً صغار الناشرين، نحن في المراحل الأولى لاستكشاف الأفكار من أجل توفير أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة صحافييهم في عملهم".
وأضافت أنه "بكل بساطة، لا يُقصد بهذه الأدوات، ولا يمكنها أن تحل محل الدور الأساسي الذي يضطلع به الصحافيون في إعداد التقارير، وإنشاء مقالاتهم والتحقق منها".
وقالت الشركة إن الأداة ستشكّل ما يشبه المساعد الخاص بالصحافيين والمحررين من خلال توفير خيارات للعناوين أو أنماط الكتابة المختلفة.
ويأتي الإعلان عن مشروع غوغل بعد اتفاق بين "أوبن إيه آي" و"أسوشييتد برس" يمنح الشركة المطورة لبرنامج "تشات جي بي تي" ChatGPT ترخيصاً لاستخدام أرشيف الوكالة منذ عام 1985 بهدف تدريب الذكاء الاصطناعي.
وأشارت المنظمتان في بيان مشترك الأسبوع الماضي إلى أن الاتفاق يمنح "أوبن إيه آي" الحق في استخدام جزء من أرشيف نصوص "أسوشييتد برس"، بينما ستستفيد الأخيرة من تكنولوجيا الشركة المطورة لـ"تشات جي بي تي" وخبرتها في تطوير المنتجات.
وتستخدم "أسوشييتد برس" أشكالاً أخرى من الذكاء الاصطناعي منذ ما يقرب من عقد، بما يشمل الكتابة الآلية لتقارير أرباح الشركات وتلخيص بعض الأحداث الرياضية.
وأثار انتشار "تشات جي بي تي" منذ أواخر العام الماضي قلقاً كبيراً في قطاعات كثيرة بينها الإعلام، بفعل قدرة التطبيق على الكتابة بشكل مقنع وفي ثوانٍ عن مواضيع معقدة بمجرد مدّه بكلمات بسيطة.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
غوغل
أداة
الذكاء الاصطناعي
التالي
بهدف إضفاء الشفافية على المحتوى... تيك توك تطلق أدوات جديدة!
خطوة "نتفليكس" الجديدة تحصد ثمارها... ارتفاع عدد مشتركيها بالملايين بقفزة غير متوقعة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-05-02
عرّاب الذكاء الاصطناعي" يترك غوغل للتنبيه من مخاطر هذه التكنولوجيا
علوم وتكنولوجيا
2023-05-02
عرّاب الذكاء الاصطناعي" يترك غوغل للتنبيه من مخاطر هذه التكنولوجيا
0
أخبار لبنان
2023-07-20
المجلس الأعلى للطفولة اجتمع استثنائيا وبحث في حادثة الحضانة وحماية الأطفال... حجار: المراقبة أداة لكنها غير كافية
أخبار لبنان
2023-07-20
المجلس الأعلى للطفولة اجتمع استثنائيا وبحث في حادثة الحضانة وحماية الأطفال... حجار: المراقبة أداة لكنها غير كافية
0
أخبار دولية
2023-07-19
بوتين يتّهم الغربيين باستخدام اتفاق الحبوب أداة "للابتزاز السياسي"
أخبار دولية
2023-07-19
بوتين يتّهم الغربيين باستخدام اتفاق الحبوب أداة "للابتزاز السياسي"
0
أخبار دولية
2023-07-18
غوتيريش يحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن الدوليين
أخبار دولية
2023-07-18
غوتيريش يحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن الدوليين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
04:48
دراسة تكشف... نسبة عالية من سكان العالم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي!
علوم وتكنولوجيا
04:48
دراسة تكشف... نسبة عالية من سكان العالم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي!
0
علوم وتكنولوجيا
04:24
بهدف إضفاء الشفافية على المحتوى... تيك توك تطلق أدوات جديدة!
علوم وتكنولوجيا
04:24
بهدف إضفاء الشفافية على المحتوى... تيك توك تطلق أدوات جديدة!
0
علوم وتكنولوجيا
10:44
خطوة "نتفليكس" الجديدة تحصد ثمارها... ارتفاع عدد مشتركيها بالملايين بقفزة غير متوقعة!
علوم وتكنولوجيا
10:44
خطوة "نتفليكس" الجديدة تحصد ثمارها... ارتفاع عدد مشتركيها بالملايين بقفزة غير متوقعة!
0
منوعات
2023-07-20
"نيزك" يصيب امرأة أثناء تناولها القهوة على شرفتها... وهذا ما كشفه الخبراء! (صور)
منوعات
2023-07-20
"نيزك" يصيب امرأة أثناء تناولها القهوة على شرفتها... وهذا ما كشفه الخبراء! (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
09:10
توقيع اتفاقيتي تفاهم مع العراق تتعلّقان بتزويد لبنان بزيت الوقود والنفط الخام
خبر عاجل
09:10
توقيع اتفاقيتي تفاهم مع العراق تتعلّقان بتزويد لبنان بزيت الوقود والنفط الخام
0
أخبار لبنان
06:37
مصير المفقودين في السجونِ السورية على طاولة معراب
أخبار لبنان
06:37
مصير المفقودين في السجونِ السورية على طاولة معراب
0
فنّ
2023-07-19
الموت يُفجع كارين سلامة بأعزّ الناس... "شو طلع عمرك قصير"
فنّ
2023-07-19
الموت يُفجع كارين سلامة بأعزّ الناس... "شو طلع عمرك قصير"
0
منوعات
2023-07-19
"بدلاً من ممارسة الحب انتهى بنا الأمر بالجدل طوال الوقت"... البريطانية الثمانينية والمصري الثلاثيني يعلنان انفصالهما!
منوعات
2023-07-19
"بدلاً من ممارسة الحب انتهى بنا الأمر بالجدل طوال الوقت"... البريطانية الثمانينية والمصري الثلاثيني يعلنان انفصالهما!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
كيف توزعت المواقف المنددة بتدنيسِ القرآن في ستوكهولم بين العواصمِ العربية والاقليمية؟
تقارير نشرة الاخبار
07:57
كيف توزعت المواقف المنددة بتدنيسِ القرآن في ستوكهولم بين العواصمِ العربية والاقليمية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
تدنيسِ القرآن الكريم في ستوكهولم: وقفات داخلية احتجاجية بعد انتهاء صلاة الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
07:53
تدنيسِ القرآن الكريم في ستوكهولم: وقفات داخلية احتجاجية بعد انتهاء صلاة الجمعة
0
أخبار لبنان
06:37
مصير المفقودين في السجونِ السورية على طاولة معراب
أخبار لبنان
06:37
مصير المفقودين في السجونِ السورية على طاولة معراب
0
أخبار لبنان
01:57
بو حبيب من معراب: مسألة النزوح لا تحلّ في سوريا بل تحتاج الى المجتمع الدولي
أخبار لبنان
01:57
بو حبيب من معراب: مسألة النزوح لا تحلّ في سوريا بل تحتاج الى المجتمع الدولي
0
أخبار لبنان
15:58
نصرالله يُطالب بطرد السفير السويدي ويدعو لـ"نصرة المصحف" غداً
أخبار لبنان
15:58
نصرالله يُطالب بطرد السفير السويدي ويدعو لـ"نصرة المصحف" غداً
0
رياضة
13:40
بطولة العالم لكرة القدم للسيدات انطلقت والفوزان الاوليان لصالح اصحاب الارض
رياضة
13:40
بطولة العالم لكرة القدم للسيدات انطلقت والفوزان الاوليان لصالح اصحاب الارض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مهرجانات بيت الدين تنطلق اليوم..
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مهرجانات بيت الدين تنطلق اليوم..
0
أخبار دولية
13:38
ماذا يمكن ان يجمع بين الخليج وآسيا الوسطى في الاقتصاد؟
أخبار دولية
13:38
ماذا يمكن ان يجمع بين الخليج وآسيا الوسطى في الاقتصاد؟
0
أخبار دولية
13:37
أزمة دبلوماسية تشتعل بين العراق والسويد
أخبار دولية
13:37
أزمة دبلوماسية تشتعل بين العراق والسويد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:08
ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات
اقتصاد
02:08
ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات
2
فنّ
12:06
سلمى حايك تكشف عن سرّ جمالها بعمر الـ56 عاماً... "زوجي غير مقتنع بذلك"!
فنّ
12:06
سلمى حايك تكشف عن سرّ جمالها بعمر الـ56 عاماً... "زوجي غير مقتنع بذلك"!
3
خبر عاجل
12:04
جمعية المصارف: العودة الى الإجراءات الإحترازية المتشددة بدءاً من 21 تموز وحتى إشعار آخر
خبر عاجل
12:04
جمعية المصارف: العودة الى الإجراءات الإحترازية المتشددة بدءاً من 21 تموز وحتى إشعار آخر
4
منوعات
10:01
وضع جهاز تتبع في سيارة حبيبته... وبعد أن أزالته عاقبها بأسوأ الطرق!
منوعات
10:01
وضع جهاز تتبع في سيارة حبيبته... وبعد أن أزالته عاقبها بأسوأ الطرق!
5
فنّ
05:42
بعدما كثرت الشائعات.. هذا سبب وفاة شقيق كارين سلامة!
فنّ
05:42
بعدما كثرت الشائعات.. هذا سبب وفاة شقيق كارين سلامة!
6
منوعات
02:21
الشيف التركي بوراك يقاضي والده... والسبب صادم! (فيديو)
منوعات
02:21
الشيف التركي بوراك يقاضي والده... والسبب صادم! (فيديو)
7
فنّ
05:20
جويل حاتم تدافع عن نادين الراسي: "أنا سرّبت التسجيلات ويجوا القبضايات يقتلوني"
فنّ
05:20
جويل حاتم تدافع عن نادين الراسي: "أنا سرّبت التسجيلات ويجوا القبضايات يقتلوني"
8
أخبار لبنان
15:58
نصرالله يُطالب بطرد السفير السويدي ويدعو لـ"نصرة المصحف" غداً
أخبار لبنان
15:58
نصرالله يُطالب بطرد السفير السويدي ويدعو لـ"نصرة المصحف" غداً
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More