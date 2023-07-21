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دراسة تكشف... نسبة عالية من سكان العالم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي!
علوم وتكنولوجيا
2023-07-21 | 04:48
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دراسة تكشف... نسبة عالية من سكان العالم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي!
دراسة تكشف... نسبة عالية من سكان العالم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي!
أظهرت دراسة حديثة أن ما يقرب من خمسة مليارات شخص، أي ما يزيد عن 60 في المئة من سكان العالم، يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي.
ويمثل ذلك زيادة بنسبة 3,7 في المئة مقارنة بالعام الماضي، بحسب حسابات شركة الاستشارات الرقمية "كيبيوس" في تقريرها ربع السنوي الأخير.
وبات عدد مستخدمي الشبكات الاجتماعية يناهز عدد مستخدمي الإنترنت البالغ 5,19 مليارات شخص والذي يشكّل 64,5 في المئة من سكان العالم.
وثمة تفاوت كبير بين مناطق العالم، إذ يستخدم شخص واحد فقط من كل 11 شخصاً في شرق إفريقيا ووسطها وسائل التواصل الاجتماعي. أما في الهند، التي باتت رسمياً هذا العام أكبر بلد في العالم لناحية عدد السكان، فالنسبة تلامس واحداً من كل ثلاثة أشخاص.
كما أظهرت الدراسة ازدياداً في مقدار الوقت الذي يمضيه المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي بمعدل دقيقتين، ليصبح ساعتين و26 دقيقة يومياً.
هنا أيضاً، تسجل فوارق كبيرة، إذ يمضي البرازيليون ما معدله 3 ساعات و49 دقيقة يومياً على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يمضي اليابانيون أقل من ساعة.
ولكل مستخدم في المعدل حسابات على سبع شبكات اجتماعية.
وأربعة من التطبيقات المفضلة لدى المستخدمين عالمياً مملوكة لشبكة ميتا، وهي واتساب وإنستغرام وفيسبوك ومسنجر.
أما الصين فتشكل منشأ ثلاثة من التطبيقات الأكثر انتشاراً في العالم، وهي وي تشات وتيك توك ودويين (نسخة تيك توك الخاصة بالمستخدمين في الصين).
كما تضم قائمة المنصات الاجتماعية الأكثر رواجاً تويتر وتلغرام.
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