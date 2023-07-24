الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رسمياً... تويتر تستبدل شعار الطائر الأزرق بحرف "إكس"!
علوم وتكنولوجيا
2023-07-24 | 05:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
رسمياً... تويتر تستبدل شعار الطائر الأزرق بحرف "إكس"!
رسمياً... تويتر تستبدل شعار الطائر الأزرق بحرف "إكس"!
أطلقت منصة "تويتر" شعارها الجديد الاثنين مستبدلة الطائر الأزرق بحرف "إكس" أبيض على خلفية سوداء، في إطار إعادة تسمية للعلامة التجارية.
ورغم أن موقع شبكة التواصل الاجتماعي يظهر الآن شعار الشركة الجديد، فإن عنوانه كان لا يزال يظهر على أنه "تويتر.كوم" وكان زر "التغريد" الأزرق لا يزال مرئياً.
كذلك، رأى بعض المستخدمين نسخة زرقاء من شعار "إكس"، وهو أمر يشير إلى أن هذه العملية لم تتم نهائيا بعد.
وكان رجل الأعمال ومالك المنصة إيلون ماسك أعلن اعتزامه تغيير شعار تويتر.
وغرّد عبر حسابه مساء الأحد "قريبا سنقول وداعا لماركة تويتر ولكل الطيور بشكل تدريجي"، قبل أن يضيف تغريدة أشار فيها إلى أن الشعار الجديد قد يكون حرف "اكس" ("X").
ويستمد تويتر الذي أسّس في العام 2006، اسمه من صوت الطيور، واستخدم علامته التجارية منذ أيامه الأولى عندما اشترت الشركة سهم رمز لطائر أزرق مقابل 15 دولارا، بحسب موقع التصميم "كرييتف بلوك".
وغرّدت ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية لتويتر صورة لشعار الشركة الجديد مساء الأحد كاتبة "إكس أصبح موجودا! سنقوم بذلك".
ومساء الأحد أيضا، غيّر ماسك صورة صفحته الشخصية إلى شعار الشركة الجديد الذي وصفه الملياردير بأنه "حد أدنى من فن الديكور" وحدّث رابط سيرته الذاتية إلى "إكس.كوم" الذي يعيد التوجيه الآن إلى "تويتر.كوم".
وأشار كذلك إلى أنه بموجب الهوية الجديدة للموقع، سيطلق على المناشير تسمية "إكس".
وبعد استحواذه على تويتر العام الفائت لقاء 44 مليار دولار، غيّر ماسك في نيسان 2023 اسم الشركة إلى "اكس كورب"، فيما يتطرق بصورة مستمرة إلى مشروعه المتمثل في تنويع النشاطات التي توفرها تويتر، مع إمكان تقديم خدمات مالية، على غرار منصة "وي تشات" في الصين.
وقالت ياكارينو الرئيسة السابقة للإعلانات في "إن بي سي يونيفيرسل" التي عينها ماسك الشهر الماضي لتكون خلفا له، إن المنصة تعمل على توسيع نطاقها.
وكتبت على تويتر "إكس هي الحالة المستقبلية للتفاعل غير المحدود، المتمحور على الصوت والفيديو والمراسلات والمدفوعات/الخدمات المصرفية، ما يخلق سوقا عالمية للأفكار والسلع والخدمات والفرص".
إيرادات جديدة
ويأتي تغيير اسم تويتر في مرحلة تواجه فيها المنصة صعوبات كثيرة، مع صرف ماسك نحو نصف الموظفين وتراجع العائدات الإعلانية بحوالى النصف، على قول الملياردير.
وتواجه الشبكة الاجتماعية عددا كبيرا من التطبيقات المنافسة، أبرزها "ثريدز" الذي أطلقته شركة "ميتا".
وفي مواجهة ذلك، تحرك رئيس "سبايس إكس" نحو إدخال المدفوعات والتجارة إلى المنصة بحثا عن إيرادات جديدة.
وتضم المنصة حوالى 200 مليون مستخدم نشط يوميا، لكنها تواجه أعطالا تقنية متكررة منذ أقال ماسك عددا كبيرا من موظفيها.
واستجاب العديد من المستخدمين والمعلنين على حد سواء بشكل عكسي على الرسوم الجديدة الذي فرضها ماسك على خدمات كانت مجانية قبل استحواذه على المنصة، وتغييراته في إدارة المحتوى وإعادة الحسابات التي كانت محظورة.
وأشار ماسك هذا الشهر إلى أن تويتر خسرت حوالى نصف عائداتها الإعلانية.
كذلك، أطلقت "ميتا" الشركة الأم لفيسبوك هذا الشهر أيضا منصة منافسة لتويتر أطلقت عليها "ثريدز" ولديها الآن ما يصل إلى 150 مليون مستخدم، وفقا لبعض التقديرات.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
تويتر
تستبدل
الطائر
الأزرق
"إكس"!
التالي
الممثلون الأميركيون العاملون في الدبلجة قلقون من تأثير الذكاء الإصطناعي على مهنتهم
في ظلّ موجة الحرّ... روبوت "متعرّق" يساعد البشر على مقاومة أشعة الشمس الحارقة! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-07-17
تويتر تواجه "أعباء ثقيلة مرتبطة بالمديونية"... وإيلون ماسك يكشف نسبة انخفاض عائداتها!
علوم وتكنولوجيا
2023-07-17
تويتر تواجه "أعباء ثقيلة مرتبطة بالمديونية"... وإيلون ماسك يكشف نسبة انخفاض عائداتها!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-07-12
"سأُطرد من عملي لكن ثريدز أفضل"... موظفون في تويتر يتهافتون للإشتراك في التطبيق المنافس!
علوم وتكنولوجيا
2023-07-12
"سأُطرد من عملي لكن ثريدز أفضل"... موظفون في تويتر يتهافتون للإشتراك في التطبيق المنافس!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-07-09
"ثريدز هو مجرد إنستغرام بلا صور"... إيلون ماسك يعلنها: انتظروا التحسينات على تويتر!
علوم وتكنولوجيا
2023-07-09
"ثريدز هو مجرد إنستغرام بلا صور"... إيلون ماسك يعلنها: انتظروا التحسينات على تويتر!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-07-07
بعد انطلاقة "ثريدز" النارية تويتر يهدد... المواجهة قضائية؟!
علوم وتكنولوجيا
2023-07-07
بعد انطلاقة "ثريدز" النارية تويتر يهدد... المواجهة قضائية؟!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
05:42
الممثلون الأميركيون العاملون في الدبلجة قلقون من تأثير الذكاء الإصطناعي على مهنتهم
علوم وتكنولوجيا
05:42
الممثلون الأميركيون العاملون في الدبلجة قلقون من تأثير الذكاء الإصطناعي على مهنتهم
0
علوم وتكنولوجيا
13:17
في ظلّ موجة الحرّ... روبوت "متعرّق" يساعد البشر على مقاومة أشعة الشمس الحارقة! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
13:17
في ظلّ موجة الحرّ... روبوت "متعرّق" يساعد البشر على مقاومة أشعة الشمس الحارقة! (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
2023-07-21
دراسة تكشف... نسبة عالية من سكان العالم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي!
علوم وتكنولوجيا
2023-07-21
دراسة تكشف... نسبة عالية من سكان العالم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-07-21
بهدف إضفاء الشفافية على المحتوى... تيك توك تطلق أدوات جديدة!
علوم وتكنولوجيا
2023-07-21
بهدف إضفاء الشفافية على المحتوى... تيك توك تطلق أدوات جديدة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:39
التحكم المروري: 3 قتلى و7 جرحى في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
03:39
التحكم المروري: 3 قتلى و7 جرحى في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
أمن وقضاء
03:35
المجموعة الخاصة في الشرطة القضائية توقف والد وابنه يستخدمان شقة في سد البوشرية لتجارة المخدرات
أمن وقضاء
03:35
المجموعة الخاصة في الشرطة القضائية توقف والد وابنه يستخدمان شقة في سد البوشرية لتجارة المخدرات
0
منوعات
10:40
ثعبان "الذرة" يثير الذعر بين الركاب على متن قطار متحرّك: "يا إلهي"! (صورة)
منوعات
10:40
ثعبان "الذرة" يثير الذعر بين الركاب على متن قطار متحرّك: "يا إلهي"! (صورة)
0
رياضة
2022-12-15
بعدما أصبح "حراً"... رونالدو يتدرب في نادي ريال مدريد
رياضة
2022-12-15
بعدما أصبح "حراً"... رونالدو يتدرب في نادي ريال مدريد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
ميقاتي إلتقى نواب الحاكم الأربعة في السرايا الحكومية... ماذا في تفاصيل اللقاء؟
أخبار لبنان
08:00
ميقاتي إلتقى نواب الحاكم الأربعة في السرايا الحكومية... ماذا في تفاصيل اللقاء؟
0
أخبار لبنان
07:59
جلسة لمجلس الوزراء تبحث في موازنة العام 2023... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
07:59
جلسة لمجلس الوزراء تبحث في موازنة العام 2023... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
15:23
علي عواض عسيري لـ"الأحد مع ماريو": أعتقد أن لودريان سيحمل جديدا
أخبار لبنان
15:23
علي عواض عسيري لـ"الأحد مع ماريو": أعتقد أن لودريان سيحمل جديدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في مئوية "النبي" قراءات ممسرحة من الكتاب في الجامعة اللبنانية الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في مئوية "النبي" قراءات ممسرحة من الكتاب في الجامعة اللبنانية الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
كارنفال "بنص جونيه" يشعل أجواء المهرجان
تقارير نشرة الاخبار
13:55
كارنفال "بنص جونيه" يشعل أجواء المهرجان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
زحمة سياح من كافة دول العالم هذا الصيف.. فكيف ينظرون الى السياحة Through their eyes ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
زحمة سياح من كافة دول العالم هذا الصيف.. فكيف ينظرون الى السياحة Through their eyes ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حرائق رودس خارج السيطرة... والسياح بعيدا من بؤر النيران
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حرائق رودس خارج السيطرة... والسياح بعيدا من بؤر النيران
0
السياحة في لبنان
13:42
أهلا بهالطلة من عمق بحر البترون إلى أجمل الأسواق القديمة
السياحة في لبنان
13:42
أهلا بهالطلة من عمق بحر البترون إلى أجمل الأسواق القديمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
جولة جديدة من سباقات السرعة Speed Test ضمن مراحل بطولة لبنان لعام ٢٠٢٣
تقارير نشرة الاخبار
13:39
جولة جديدة من سباقات السرعة Speed Test ضمن مراحل بطولة لبنان لعام ٢٠٢٣
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:47
خاص للـLBCI: وثيقة جديدة تثبت كيف يتابع مولوي "قصقصة جوانح" عثمان
خبر عاجل
08:47
خاص للـLBCI: وثيقة جديدة تثبت كيف يتابع مولوي "قصقصة جوانح" عثمان
2
منوعات
10:01
بعد تغيّبها عن المدرسة... العثور على طفلة مُكبّلة اليدين وحافية القدمين نتيجة عملية خطف في وضح النهار!
منوعات
10:01
بعد تغيّبها عن المدرسة... العثور على طفلة مُكبّلة اليدين وحافية القدمين نتيجة عملية خطف في وضح النهار!
3
منوعات
15:10
محاولة انتحار تبوء بالفشل... شاب يضرم النار في نفسه أمام المارة!
منوعات
15:10
محاولة انتحار تبوء بالفشل... شاب يضرم النار في نفسه أمام المارة!
4
خبر كاذب
10:09
دمج التلامذة والمعلمين السوريين باللبنانيين ودفع الرواتب بالدولار... ما صحتها؟
خبر كاذب
10:09
دمج التلامذة والمعلمين السوريين باللبنانيين ودفع الرواتب بالدولار... ما صحتها؟
5
أخبار لبنان
13:28
لودريان يصل إلى بيروت في ٢٥ الجاري
أخبار لبنان
13:28
لودريان يصل إلى بيروت في ٢٥ الجاري
6
منوعات
07:08
"من يدسّون الفتنة بيننا لا يريدون سوى مصلحتهم الخاصّة"... والد الشيف بوراك يكشف لموقع الـLBCI تفاصيل خلافه مع ابنه!
منوعات
07:08
"من يدسّون الفتنة بيننا لا يريدون سوى مصلحتهم الخاصّة"... والد الشيف بوراك يكشف لموقع الـLBCI تفاصيل خلافه مع ابنه!
7
فنّ
03:03
نجم "ذا فويس كيدز" يعود عن قرار اعتزاله الغناء بعد أشهر ويكشف السر الصادم حول قراره المفاجئ!
فنّ
03:03
نجم "ذا فويس كيدز" يعود عن قرار اعتزاله الغناء بعد أشهر ويكشف السر الصادم حول قراره المفاجئ!
8
منوعات
12:55
وفاة مؤثر رياضي في حادث مروع... وقع الحديد على عنقه أثناء تصوير فيديو لمتابعيه! (فيديو)
منوعات
12:55
وفاة مؤثر رياضي في حادث مروع... وقع الحديد على عنقه أثناء تصوير فيديو لمتابعيه! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More