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تيك توك تطلق ميزة جديدة وتنافس تويتر... إليكم التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
2023-07-25 | 03:42
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تيك توك تطلق ميزة جديدة وتنافس تويتر... إليكم التفاصيل!
بعد أن كانت تيك توك تقتصر فقط على نشر مقاطع الفيديو، أطلقت المنصة الاثنين ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نشر محتوى يسمح بكتابة النصوص، وهذه الخطوة ستجعل المنصة تتنافس بصورة مباشرة مع تويتر الذي غيّر مالكها ايلون ماسك الاثنين اسمها إلى "اكس".
ويمكن كذلك اضافة ميزة الصوت إلى النص، أو تحديد موقع أو فتح خانة التعليقات أو السماح لمستخدمين آخرين باستخدام خاصية "دويتس" التي تمكّن المستخدم من نشر محتواه إلى جانب محتوى آخر، بحسب وكالة فرانس برس.
كما زادت مدة مقاطع الفيديو من 15 ثانية عام 2017 الى 10 دقائق سنة 2023، في منافسة مباشرة مع منصة يوتيوب الذي أطلق ميزة مقاطع الفيديو القصيرة المستوحاة من تيك توك.
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