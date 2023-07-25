"لمجرّد كونهم بشراً"... OpenAI يدفع للناس عملة مشفرة!

أطلقت شركة Worldcoin الناشئة في ولاية سان فرانسيسكو الأميركية، رمزاً مشفراً للتمييز بين البشر والذكاء الاصطناعي عبر مسح قزحية العين باستخدام الـ"Orb" المستقبلية.

وبحسب موقع روسيا اليوم ، فتُعرف "Orb" بأنها "عملة رقمية تتلقاها لمجرد كونك بشرياً"، ومن الممكن أن تزيد بشكل كبير من الفرص الاقتصادية، وتوسّع نطاق حل موثوق به لتمييز البشر عن الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت مع الحفاظ على الخصوصية، وتمكين العمليات الديمقراطية العالمية.

ومن أجل الحصول على ما يعادل جواز السفر الرقمي العالمي، يجب على مستخدمي Worldcoin السفر إلى موقع يوجد فيه "Orb" لمسح قزحية العين.

ومع التقدم السريع للتكنولوجيا، يقول مبتكرو المشروع إن هذا سيصبح ضرورياً لتمييز البشر عن روبوتات الذكاء الاصطناعي. كما أكّدت الشركة أنّ عمليات المسح بالمقاييس الحيوية أكثر أماناً من توفير المعلومات الشخصية مثل أرقام الهواتف لإثبات الهوية.

ومع ذلك، وجد تحقيق أجرته MIT Technology Review أنّ عملية الإعداد جمعت بيانات شخصية أكثر بكثير مما تدعي Worldcoin علناً، ووعدت بتشفيرها وتخزينها بأمان حتى يمكن حذفها، دون إصدار مستند تقني يشرح كيفية القيام بذلك.

وصرّح الشريك المؤسس لـOpenAI، سام ألتمان، أنّ أكثر من مليوني شخص قد اشتركوا في المشروع خلال مرحلته التجريبية.