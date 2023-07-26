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بعد موجات الحر الإستثنائية... المغنية الأميركية باتي سميث تدعو الشباب إلى التحرك لمواجهة أزمة المناخ!

علوم وتكنولوجيا
2023-07-26 | 11:20
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بعد موجات الحر الإستثنائية... المغنية الأميركية باتي سميث تدعو الشباب إلى التحرك لمواجهة أزمة المناخ!
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بعد موجات الحر الإستثنائية... المغنية الأميركية باتي سميث تدعو الشباب إلى التحرك لمواجهة أزمة المناخ!

بعد موجات الحر الإستثنائية... المغنية الأميركية باتي سميث تدعو الشباب إلى التحرك لمواجهة أزمة المناخ!

دعت المغنية والشاعرة الأميركية باتي سميث الشباب إلى التحرك لمواجهة أزمة المناخ التي تتسبب بموجات حر استثنائية هذا الصيف.

وقالت المغنية البالغة 76 سنة خلال مؤتمر صحافي في بوغوتا حيث هي موجودة راهناً لتؤدي إلى جانب فرقة "ساوندووك" الفرنسية الألمانية "إنّ حالة الطوارئ المناخية في العالم مسألة تتجاوز السياسة، أين يمكننا أن نركز آمالنا إن لم يكن على الشباب؟".

وأضافت الفنانة التي أتت إلى كولومبيا لعرض مشروعها الأخير "كوريسبوندانس" على مسرح كريستوبال كولون "نأمل أن تحقق الأجيال الجديدة إنجازات مناخية أفضل مما انجزناه، وسنوفر دعمنا لهم".

وأوضحت نجمة موسيقى البانك التي حققت شهرة كبيرة خلال سبعينات القرن العشرين أنّ أحدث أعمالها "يتناول قضايا الهجرة وأزمة المناخ وما نواجهه كبشر".

ومع موجات الحر التي تُسجَّل في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا ومعظم الولايات المتحدة، يتجه تموز 2023 لأن يكون أكثر شهر حار وُثّق على الإطلاق وربما الأكثر سخونة منذ آلاف السنين، بحسب وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وأضافت سميث التي دخلت متحف "روك أند رول هال أوف فايم" سنة 2007 واشتهرت بألبومها "هورسز" (1975) "آمل أن يتشجع الجميع على التحرك ليس فقط الشباب، والتفكير في عملهم وما يمكن فعله لعالمنا سياسياً وفنياً وبكل طريقة ممكنة".
 

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