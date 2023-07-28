يعود إلى "مرحلة الطفولة" 10 مرات في السنة... إكتشاف مخلوق يعيش إلى الأبد؟!

قام علماء الأحياء الإيطاليون، الذين يعملون في محطة علم الحيوان في نابولي، بأبحاث على أحد أكثر المخلوقات غموضا، إذ يمكنه أن يعيش إلى الأبد.



وهذا المخلوق الغامض هو قنديل البحر Turritopsis dohrnii الذي يعيش ممثلوه نحو 66 مليون عام. أي أنهم كانوا يعومون في المحيطات قبل انقراض الديناصورات، وفقاً لمجلة The Biologist.



واكتشف الباحثون أن هذا النوع من قنديل البحر يمكنه أن يتقدم بالعمر إلى الوراء أي أن يشيخ بالاتجاه المعاكسوعند تقدمه بالعمر يعود هذا القنديل بالفعل إلى مرحلة الزوائد اللحمية، حيث من أجل ذلك يبتلع مجساته ويتحول إلى مجموعة من الخلايا غير المتمايزة في قاع البحر، ليعود بعدها للنمو من نقطة الصفر.



وقد تمكن علماء الأحياء من استعادة هذه الدورة في المختبر، واتضح لهم كيف يعود قنديل البحر إلى "مرحلة الطفولة" بحدود عشر مرات في السنة.