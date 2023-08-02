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"أقدم إنسان"... العلماء يعيدون الحياة إلى امرأة عاشت قبل 45 ألف عام! (صور)

"أقدم إنسان"... العلماء يعيدون الحياة إلى امرأة عاشت قبل 45 ألف عام!







وقام فريق دولي من الأكاديميين من البرازيل وأستراليا وإيطاليا بإضفاء الحياة على ملامحها المظلمة باستخدام نموذج رقمي لجمجمتها المكسورة.



وعلى الرغم من عدم تمكن الفريق من الوصول إلى الجمجمة القديمة، إلا أنهم استخدموا القياسات والصور المرجعية المسجلة بالفعل، والتي استخدمها الباحثون سابقًا لإعادة إنشاء وجه توت عنخ آمون هذا العام.



وكانت المرأة، التي يطلق عليها اسم "زلاتو كو" أو الحصان الذهبي، من بين أوائل البشر الذين عاشوا في أوراسيا، وفقًا

كشف العلماء عن وجه ما قد تكون "أقدم إنسان" تسير على الأرض، وهي امرأة عاشت قبل 45 ألف عام.وقام فريق دولي من الأكاديميين من البرازيل وأستراليا وإيطاليا بإضفاء الحياة على ملامحها المظلمة باستخدام نموذج رقمي لجمجمتها المكسورة.وعلى الرغم من عدم تمكن الفريق من الوصول إلى الجمجمة القديمة، إلا أنهم استخدموا القياسات والصور المرجعية المسجلة بالفعل، والتي استخدمها الباحثون سابقًا لإعادة إنشاء وجه توت عنخ آمون هذا العام.وكانت المرأة، التي يطلق عليها اسم "زلاتو كو" أو الحصان الذهبي، من بين أوائل البشر الذين عاشوا في أوراسيا، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"