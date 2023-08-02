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"أقدم إنسان"... العلماء يعيدون الحياة إلى امرأة عاشت قبل 45 ألف عام! (صور)

علوم وتكنولوجيا
2023-08-02 | 03:25
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&quot;أقدم إنسان&quot;... العلماء يعيدون الحياة إلى امرأة عاشت قبل 45 ألف عام! (صور)
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"أقدم إنسان"... العلماء يعيدون الحياة إلى امرأة عاشت قبل 45 ألف عام! (صور)

"أقدم إنسان"... العلماء يعيدون الحياة إلى امرأة عاشت قبل 45 ألف عام!

كشف العلماء عن وجه ما قد تكون "أقدم إنسان" تسير على الأرض، وهي امرأة عاشت قبل 45 ألف عام.

وقام فريق دولي من الأكاديميين من البرازيل وأستراليا وإيطاليا بإضفاء الحياة على ملامحها المظلمة باستخدام نموذج رقمي لجمجمتها المكسورة.

وعلى الرغم من عدم تمكن الفريق من الوصول إلى الجمجمة القديمة، إلا أنهم استخدموا القياسات والصور المرجعية المسجلة بالفعل، والتي استخدمها الباحثون سابقًا لإعادة إنشاء وجه توت عنخ آمون هذا العام.

وكانت المرأة، التي يطلق عليها اسم "زلاتو كو" أو الحصان الذهبي، من بين أوائل البشر الذين عاشوا في أوراسيا، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".
 
Her dark features were brought to life by an international team of academics from Brazil, Australia and Italy using a digital model of her broken skull
 
The woman, dubbed Zlatý kůň, or golden horse, was among the first Homo sapiens to live in Eurasia after our species migrated out of Africa
 
The fossilized remains recovered in Czechia more than 70 years ago are only a portion of the skull, as researchers believe she was consumed by an animal after death
 
 

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