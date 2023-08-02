ظاهرة نادرة لن تحدث مرة أخرى حتى عام 2032... لا تفوّتوا مشاهدة "قمر الحفش العملاق" الليلة! (صور)

ظاهرة نادرة لن تحدث مرة أخرى حتى عام 2032... لا تفوّتوا مشاهدة "قمر الحفش العملاق" الليلة! (صور)







هذا المشهد هو الأول من حدثين قمريين رائعين في شهر آب الحالي، وهي ظاهرة نادرة لن تحدث مرة أخرى حتى عام 2032 ، لذلك لا ينبغي تفويتها.



ويُعرف القمر الكامل لشهر آب باسم قمر الحفش، وهو ناتج عن زيادة أسماك الحفش في بحيرات أميركا الشمالية في هذا الوقت من العام، وفق ما نقل موقع يستمتع مراقبو النجوم في جميع أنحاء العالم بمنظر خلاب لقمر عملاق يضيء السماء الليلة، مع انتشار صور مذهلة تُظهر القمر الأكبر والأكثر إشراقًا وهو يضيء المعالم.هذا المشهد هو الأول من حدثين قمريين رائعين في شهر آب الحالي، وهي ظاهرة نادرة لن تحدث مرة أخرى حتى عام 2032 ، لذلك لا ينبغي تفويتها.ويُعرف القمر الكامل لشهر آب باسم قمر الحفش، وهو ناتج عن زيادة أسماك الحفش في بحيرات أميركا الشمالية في هذا الوقت من العام، وفق ما نقل موقع دايلي ميل

أصبح مشهد القمر مرئيًا عند الغسق في الأول من آب، عندما كان القمر في أقرب نقطة له من الأرض بسبب مداره الإهليلجي مما يعني أن المسافة البعيدة له تختلف.



وظهرت صور مذهلة للمشهد المذهل من جميع أنحاء العالم الليلة، حيث قام مراقبو السماء في الهند وقبرص وأماكن أخرى بالتقاط صور له مع حلول الليل.