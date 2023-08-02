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تقنية علمية جديدة "تعيد الجينات إلى الحياة"... علماء يتحكمون في الحمض النووي البشري بالكهرباء!

علوم وتكنولوجيا
2023-08-02 | 09:21
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تقنية علمية جديدة "تعيد الجينات إلى الحياة"... علماء يتحكمون في الحمض النووي البشري بالكهرباء!

تقنية علمية جديدة "تعيد الجينات إلى الحياة"... علماء يتحكمون في الحمض النووي البشري بالكهرباء!

تمكن العلماء لأول مرة من التحكم في الحمض النووي البشري بالكهرباء، ومن الممكن أن يكون هذاالأمر إنجازاً علمياً جديداً.

ونجح فريق في سويسرا في تشغيل وإيقاف تشغيل الجينات البشرية باستخدام تيارات كهربائية من إبر الوخز بالإبر الطبية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

هذا وساعدت عمليات الانطلاق المحفزة على تنشيط الجينات المنتجة للأنسولين، والتي تم إنشاؤها باستخدام طرق العلاج الجيني التي طورها الفريق السويسري على مدى السنوات الخمس الفائتة.

وأطلق الباحثون على تقنيتهم الجديدة تسمية "الحلقة المفقودة" للعلاجات الجينية.

ولكن الأمل يكمن في أن هذه الطريقة "الكهربية" يمكن أن تحدث ثورة في التكنولوجيا القابلة للارتداء - كل شيء من الأجهزة الطبية إلى أجهزة تتبع اللياقة البدنية إلى الأطراف الصناعية - مما يخلق مسارًا جديدًا تمامًا للأجهزة الإلكترونية للتواصل مع جسم الإنسان.

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