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يصل وزنه إلى 340 طناً وكان يعيش منذ أكثر من 39 مليون سنة... ما هو أكبر مخلوق عاش على كوكب الأرض؟! (فيديو)

يصل وزنه إلى 340 طناً وكان يعيش منذ أكثر من 39 مليون سنة... ما هو أكبر مخلوق عاش على كوكب الأرض؟! (فيديو)





ويُعتقد أيضًا منذ فترة طويلة أنه أثقل حيوان موجود على الإطلاق - لكن هذا الوضع ربما تغير أخيرًا.



اليوم، كشف العلماء عن نوع من الحيتان القديمة، يُدعى Perucetus Colossus ، يصل وزنه إلى 340 طناً وكان يعيش في أميركا الجنوبية منذ أكثر من 39 مليون سنة، وفق ما نقل موقع



ويعتقد الخبراء أن المخلوق - الذي كان له مظهر غريب يشبه البزاقة- كان سباحًا بطيئًا بسبب وزنه الثقيل وربما عاش بالقرب من الساحل.



لقد قاموا بتحليل عظام هيكل عظمي جزئي تم العثور عليه في جنوب البيرو، بما في ذلك 13 فقرة وأربعة أضلاع وعظمة ورك واحدة. بحوالي 190 طنًا ، يشتهر الحوت الأزرق العظيم بالغناء منخفض التردد وكونه أضخم حيوان على هذا الكوكب اليوم.ويُعتقد أيضًا منذ فترة طويلة أنه أثقل حيوان موجود على الإطلاق - لكن هذا الوضع ربما تغير أخيرًا.اليوم، كشف العلماء عن نوع من الحيتان القديمة، يُدعى Perucetus Colossus ، يصل وزنه إلى 340 طناً وكان يعيش في أميركا الجنوبية منذ أكثر من 39 مليون سنة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل ويعتقد الخبراء أن المخلوق - الذي كان له مظهر غريب يشبه البزاقة- كان سباحًا بطيئًا بسبب وزنه الثقيل وربما عاش بالقرب من الساحل.لقد قاموا بتحليل عظام هيكل عظمي جزئي تم العثور عليه في جنوب البيرو، بما في ذلك 13 فقرة وأربعة أضلاع وعظمة ورك واحدة.

